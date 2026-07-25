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Ucrania atacó barcos utilizados por Rusia para transportar material militar y vinculados al régimen de Irán

Volodimir Zelensky indicó que su país “continúa aplicando sanciones de largo alcance en respuesta a los ataques rusos”

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Ucrania volvió a atacar objetivos militares rusos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció este sábado que el Ejército llevó a cabo con éxito ataques en el mar Caspio contra un buque de guerra ruso y varios barcos usados para transportar material militar desde Irán.

El mandatario afirmó en redes sociales que esos ataques de largo alcance dieron resultados “muy buenos”, e indicó que las Fuerzas Armadas ucranianas golpearon objetivos en varias regiones rusas durante los últimos días.

“Ucrania continúa aplicando sanciones de largo alcance en respuesta a los ataques rusos. Anoche, los guerreros de nuestras Fuerzas de Defensa golpearon objetivos en diferentes regiones de Rusia que están alimentando esta guerra”, señaló.

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Entre esos ataques, Zelenski mencionó una refinería en Filanovski, vinculada a Lukoil, además de una refinería rusa de petróleo en Tiumén y un almacén ruso en Rostov del Don.

El humo se eleva desde el almacén de Wildberries en la ciudad rusa de Ekaterimburgo (Social Media/via REUTERS)
El humo se eleva desde el almacén de Wildberries en la ciudad rusa de Ekaterimburgo (Social Media/via REUTERS)

El mandatario también habló de un nuevo ataque contra una planta militar en Kirov. Según dijo, desde allí Rusia suministra componentes para ataques contra Ucrania, y precisó que la instalación está a unos 1.200 kilómetros de la frontera ucraniana.

El viernes, Zelenski había dicho que el Ejército alcanzó con misiles de crucero una planta de Avitek en la región de Kirov. Según esa descripción, en esas instalaciones se fabrican productos militares, de doble uso y civiles, incluidos sistemas de defensa aérea, componentes de aeronaves, asientos eyectables, sistemas de elevación de aeronaves, cabrestantes, soportes de vigas y otros equipos de aviación.

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Zelenski agregó que Ucrania atacó con éxito objetivos en Kirov, situada a unos 896 kilómetros al este de Moscú, y en Ekaterimburgo, a 1.740 kilómetros de la capital rusa. En esa ciudad, añadió, el blanco fue un centro logístico.

Los bomberos intentan contener el fuego en una casa en Zaporizhzhia (REUTERS/Stringer)
Los bomberos intentan contener el fuego en una casa en Zaporizhzhia (REUTERS/Stringer)

En la parte de la región ucraniana de Zaporizhzhia ocupada por Rusia, las autoridades prorrusas acusaron a Kiev de atacar un campamento turístico en Kirilivka, dentro del distrito urbano de Melitopol. El gobernador leal a Moscú Evgueni Balitski aseguró que murieron ocho personas, entre ellas dos niños, y que otras 14 resultaron heridas.

Balitski sostuvo en redes sociales que el objetivo fueron instalaciones turísticas y acusó a Ucrania de atacar de forma deliberada a civiles.

Zelenski, por su parte, denunció que seis personas murieron y otras diez resultaron heridas en ataques rusos contra Ucrania desde la tarde-noche del viernes hasta la mañana de este sábado. Entre esos casos citó tres muertos en Sloviansk por un bombardeo contra edificios residenciales civiles y otras tres víctimas en Sumi por un ataque con drones contra una filial de la empresa postal Nova Post.

Rescatistas trabajan en el sitio del mercado central alcanzado por un ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Zaporizhzhia (REUTERS/Stringer)
Rescatistas trabajan en el sitio del mercado central alcanzado por un ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Zaporizhzhia (REUTERS/Stringer)

El presidente ucraniano añadió que más de diez edificios residenciales sufrieron daños en Sloviansk. También dijo que Rusia empleó dos misiles y casi 160 drones, y mencionó daños en otro edificio residencial en Kharkiv y en un mercado de Zaporizhzhia.

Antes, la Fuerza Aérea de Ucrania informó de la intercepción de 127 drones y un misil durante un ataque de madrugada. Según ese balance, Rusia lanzó dos misiles Kh-59/69 desde el aire sobre el mar Negro y 157 drones.

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