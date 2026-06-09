Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 9 de junio, partidos amistosos, cierre de convocados y las perlitas del día

A falta de solo dos días para el inicio del Mundial 2026, las 48 selecciones se preparan para sus respectivos debuts, ultimando detalles en los amistosos previos, asentándose en sus sedes y realizando cambios de urgencia.
La selección argentina ya se encuentra en Alabama para el encuentro de esta noche frente a Islandia, que será la última prueba para Lionel Scaloni antes del debut con Argelia el próximo 16 de junio.
Colombia terminó los partidos de preparación tras la victoria 2-0 frente a Jordania. Uzbekistán, rival con el cual debutará, cayó en un amistoso ante Países Bajos, pero dejó una imagen más competitiva de la que se esperaba.
Por su parte, España se impuso 3-1 ante Perú en Puebla y ya se prepara para iniciar su participación en el certamen. El conjunto de Luis de la Fuente debutará el próximo lunes 15 de junio frente a Cabo Verde.
México, mientras tanto, ya conoce la terna arbitral que dirigirá en el encuentro inaugural contra Sudáfrica. El árbitro brasileño, Wilton Sampaio, será el encargado de impartir justicia en el Estadio Ciudad de México.
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El Mundial 2026 llega con una oferta de transmisión fragmentada entre señales de cable, televisión abierta y plataformas de streaming. Con 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, el acceso a la competencia completa quedó concentrado en pocas manos, mientras que el resto de los canales ofrecen coberturas parciales.
El partido se podrá ver por TyC Sports, Telefe y el streaming de LPF Play
Lionel Scaloni ofreció este lunes una conferencia de prensa en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, como previa al amistoso que la selección argentina jugará ante Islandia, el último encuentro antes del Mundial 2026. Durante la charla, el entrenador se mostró visiblemente molesto y explicó las razones de su enojo ante la prensa.
La selección nacional de Suiza enfrenta un desafío inesperado en su preparación para el Mundial 2026. El equipo ha elegido como base de operaciones un moderno y lujoso complejo en San Diego, que incluye tanto el hotel donde se alojan los jugadores y el cuerpo técnico, como los campos de entrenamiento donde se llevan a cabo las prácticas diarias. Sin embargo, lo que parecía una localización ideal por sus instalaciones y comodidades, pronto se convirtió en motivo de preocupación por la peculiaridad del entorno natural que rodea al complejo.
Durante la organización de la Copa del Mundo 2026, determinadas zonas dentro del Estadio Ciudad de México no estarán disponibles para el público. Esta decisión tiene la finalidad de asegurar la mejor visibilidad posible para quienes asistan a los encuentros futbolísticos del torneo.
El árbitro colombiano Nicolás Gallo fue designado por la FIFA como el encargado del VAR en el partido inaugural de la Copa Mundial de 2026 entre México y Sudáfrica, un nombramiento que ratifica el prestigio que ha ganado el juez tolimense en el arbitraje internacional y que le permitirá tener un papel protagónico en uno de los encuentros más observados del planeta.
La selección argentina se entrenó este lunes 8 de junio en el estadio Jordan Hare de Auburn, Alabama, en la previa del amistoso frente a Islandia. A ocho días del debut en el Mundial 2026, el elenco nacional albiceleste realizó una práctica abierta a la prensa.
España ha vencido por 1-3 a Perú en el que ha sido el último de los amistosos de preparación antes del inicio del Mundial. El encuentro, disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, ha tenido un dominio español desde el inicio hasta el final salvo las contadas arremetidas del conjunto americano que ha obtenido el premio del gol en el segundo tiempo.