Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 9 de junio, partidos amistosos, cierre de convocados y las perlitas del día

Las 48 selecciones ultiman detalles para el inicio del Mundial 2026 a pocos días de sus debuts (Mandatory Credit: Pamela Smith-Imagn Images)

A falta de solo dos días para el inicio del Mundial 2026, las 48 selecciones se preparan para sus respectivos debuts, ultimando detalles en los amistosos previos, asentándose en sus sedes y realizando cambios de urgencia.

La selección argentina ya se encuentra en Alabama para el encuentro de esta noche frente a Islandia, que será la última prueba para Lionel Scaloni antes del debut con Argelia el próximo 16 de junio.

Colombia terminó los partidos de preparación tras la victoria 2-0 frente a Jordania. Uzbekistán, rival con el cual debutará, cayó en un amistoso ante Países Bajos, pero dejó una imagen más competitiva de la que se esperaba.

Por su parte, España se impuso 3-1 ante Perú en Puebla y ya se prepara para iniciar su participación en el certamen. El conjunto de Luis de la Fuente debutará el próximo lunes 15 de junio frente a Cabo Verde.

México, mientras tanto, ya conoce la terna arbitral que dirigirá en el encuentro inaugural contra Sudáfrica. El árbitro brasileño, Wilton Sampaio, será el encargado de impartir justicia en el Estadio Ciudad de México.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.