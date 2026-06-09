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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 9 de junio, partidos amistosos, cierre de convocados y las perlitas del día

Las novedades y los ajustes finales de cada una de las selecciones de cara al próximo jueves 11 de junio

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Las 48 selecciones ultiman detalles para el inicio del Mundial 2026 a pocos días de sus debuts (Mandatory Credit: Pamela Smith-Imagn Images)
Las 48 selecciones ultiman detalles para el inicio del Mundial 2026 a pocos días de sus debuts (Mandatory Credit: Pamela Smith-Imagn Images)

A falta de solo dos días para el inicio del Mundial 2026, las 48 selecciones se preparan para sus respectivos debuts, ultimando detalles en los amistosos previos, asentándose en sus sedes y realizando cambios de urgencia.

La selección argentina ya se encuentra en Alabama para el encuentro de esta noche frente a Islandia, que será la última prueba para Lionel Scaloni antes del debut con Argelia el próximo 16 de junio.

Colombia terminó los partidos de preparación tras la victoria 2-0 frente a Jordania. Uzbekistán, rival con el cual debutará, cayó en un amistoso ante Países Bajos, pero dejó una imagen más competitiva de la que se esperaba.

Por su parte, España se impuso 3-1 ante Perú en Puebla y ya se prepara para iniciar su participación en el certamen. El conjunto de Luis de la Fuente debutará el próximo lunes 15 de junio frente a Cabo Verde.

México, mientras tanto, ya conoce la terna arbitral que dirigirá en el encuentro inaugural contra Sudáfrica. El árbitro brasileño, Wilton Sampaio, será el encargado de impartir justicia en el Estadio Ciudad de México.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

10:24 hsHoy

Cómo ver los 104 partidos del Mundial en Argentina: las señales que los transmiten

Entre el cable, la televisión abierta y el streaming, la oferta para seguir todos los encuentros del torneo quedó repartida de forma desigual, con acceso completo solo para algunos servicios

Las opciones de transmisión del Mundial 2026 en Argentina. Qué plataformas y canales ofrecen acceso total o parcial a los 104 partidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las opciones de transmisión del Mundial 2026 en Argentina. Qué plataformas y canales ofrecen acceso total o parcial a los 104 partidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 llega con una oferta de transmisión fragmentada entre señales de cable, televisión abierta y plataformas de streaming. Con 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, el acceso a la competencia completa quedó concentrado en pocas manos, mientras que el resto de los canales ofrecen coberturas parciales.

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10:23 hsHoy

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

La Albiceleste continuará con su puesta a punto antes del inicio de la Copa del Mundo. Desde las 22, por TyC Sports, Telefe y el streaming de LPF Play

El partido se podrá ver por TyC Sports, Telefe y el streaming de LPF Play

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10:11 hsHoy

“Me pareció de mal gusto”: la razón detrás del enojo de Scaloni cuando le preguntaron sobre el rol de Messi en la Selección

El técnico cuestionó a un medio español que atribuyó consultas permanentes al capitán que lo mostraba cediendo decisiones, y buscó cerrar el tema antes del último amistoso hacia el Mundial 2026

Lionel Scaloni ofreció este lunes una conferencia de prensa en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, como previa al amistoso que la selección argentina jugará ante Islandia, el último encuentro antes del Mundial 2026. Durante la charla, el entrenador se mostró visiblemente molesto y explicó las razones de su enojo ante la prensa.

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10:10 hsHoy

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

El equipo ha tomado medidas para proteger a los jugadores

Imagen compartida por la selección de Suiza en su cuenta de Instagram (Instagram)
Imagen compartida por la selección de Suiza en su cuenta de Instagram (Instagram)

La selección nacional de Suiza enfrenta un desafío inesperado en su preparación para el Mundial 2026. El equipo ha elegido como base de operaciones un moderno y lujoso complejo en San Diego, que incluye tanto el hotel donde se alojan los jugadores y el cuerpo técnico, como los campos de entrenamiento donde se llevan a cabo las prácticas diarias. Sin embargo, lo que parecía una localización ideal por sus instalaciones y comodidades, pronto se convirtió en motivo de preocupación por la peculiaridad del entorno natural que rodea al complejo.

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09:41 hsHoy

Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron

Luego de las constantes críticas de los aficionados de la Liga MX que tuvieron poca visibilidad, la FIFA y dueños del Azteca tomaron acciones al respecto

Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron (Foto de archivo de AP/Eduardo Verdugo)
Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron (Foto de archivo de AP/Eduardo Verdugo)

Durante la organización de la Copa del Mundo 2026, determinadas zonas dentro del Estadio Ciudad de México no estarán disponibles para el público. Esta decisión tiene la finalidad de asegurar la mejor visibilidad posible para quienes asistan a los encuentros futbolísticos del torneo.

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09:40 hsHoy

Un árbitro colombiano estará en el VAR del partido inaugural México vs. Sudáfrica de la Copa del Mundo 2026

El árbitro central también será sudamericano, se trata del brasileño Wilton Samapaio, considerado el mejor juez central del continente

En la imagen aparecen cuatro árbitros colombianos, Nicolás Gallo, Carlos Ortega, Wilmar Roldán y José Ortiz, todos árbitros colombianos - crédito Dimayor
En la imagen aparecen cuatro árbitros colombianos, Nicolás Gallo, Carlos Ortega, Wilmar Roldán y José Ortiz, todos árbitros colombianos - crédito Dimayor

El árbitro colombiano Nicolás Gallo fue designado por la FIFA como el encargado del VAR en el partido inaugural de la Copa Mundial de 2026 entre México y Sudáfrica, un nombramiento que ratifica el prestigio que ha ganado el juez tolimense en el arbitraje internacional y que le permitirá tener un papel protagónico en uno de los encuentros más observados del planeta.

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09:40 hsHoy

Las perlitas de la práctica abierta de la Selección: de Messi en el once titular ante Islandia al trabajo especial del Dibu Martínez

El elenco nacional jugará su último partido antes del inicio del Mundial

El astro rosarino podría jugar desde el arranque en el amistoso

La selección argentina se entrenó este lunes 8 de junio en el estadio Jordan Hare de Auburn, Alabama, en la previa del amistoso frente a Islandia. A ocho días del debut en el Mundial 2026, el elenco nacional albiceleste realizó una práctica abierta a la prensa.

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09:39 hsHoy

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

El conjunto de Luis de la Fuente cierra así su preparación de cara al Mundial 2026, donde debutará el próximo día 15 ante Cabo Verde

Oyarzabal celebra su gol en el amistoso ante Perú (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Oyarzabal celebra su gol en el amistoso ante Perú (REUTERS/Eloisa Sanchez)

España ha vencido por 1-3 a Perú en el que ha sido el último de los amistosos de preparación antes del inicio del Mundial. El encuentro, disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, ha tenido un dominio español desde el inicio hasta el final salvo las contadas arremetidas del conjunto americano que ha obtenido el premio del gol en el segundo tiempo.

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