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Volodimir Zelensky denunció que seis personas murieron y 10 resultaron heridas en una nueva oleada de ataques rusos

El presidente de Ucrania afirmó que los militares de Rusia no podían desconocer que sus objetivos en Sloviansk y en Sumi eran civiles

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Seis personas murieron en ataques de Rusia en las últimas horas (Europa Press)
Seis personas murieron en ataques de Rusia en las últimas horas (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció que seis personas murieron y otras diez resultaron heridas tras ataques de Rusia desde la tarde-noche del viernes hasta la mañana del sábado.

Zelensky informó en su cuenta de Telegram sobre tres víctimas mortales en la ciudad oriental de Sloviansk, producto de un bombardeo ruso contra edificios residenciales civiles.

El mandatario también condenó las otras tres muertes en Sumi, al norte del país, ocurridas en un ataque con drones contra una filial de la empresa postal Nova Post.

“Más de diez edificios residenciales resultaron dañados por un bombardeo ruso en Sloviansk en la tarde-noche del viernes”, precisó Zelensky.

El presidente ucraniano afirmó que los militares rusos no podían desconocer que sus objetivos en Sloviansk y en Sumi eran civiles.

Esta imagen, distribuida por los Servicios de Emergencias de Ucrania, muestra el lugar donde impactó un misil ruso en la región de Kiev, Ucrania, el 24 de julio de 2026 (Servicios de Emergencias de Ucrania vía AP)
Esta imagen, distribuida por los Servicios de Emergencias de Ucrania, muestra el lugar donde impactó un misil ruso en la región de Kiev, Ucrania, el 24 de julio de 2026 (Servicios de Emergencias de Ucrania vía AP)

Dos misiles y casi 160 drones fueron usados por Rusia. Por ahora, se sabe que hay diez personas heridas”, declaró el jefe de Estado, quien también reportó daños en otro edificio residencial en Kharkov, al sur del país, y en un mercado en Zaporiyia, en el este de Ucrania.

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Según la Fuerza Aérea de Ucrania, las defensas antiaéreas derribaron 127 drones y un misil durante un ataque nocturno en el que Rusia empleó 159 sistemas no tripulados.

El enemigo atacó con dos misiles Kh-59/69, misiles guiados lanzados desde el aire sobre el mar Negro y 157 drones”, indicó la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram. Las defensas aéreas derribaron 127 drones y un misil en ese ataque masivo.

“De acuerdo con datos preliminares, a las 7:30 hora local (4:30 GMT), las defensas aéreas derribaron o inhibieron un misil Kh59/69 y 127 drones enemigos modelo Shahed, Gerbera, Italma y otros drones en el norte, sur, este y centro del país”, señaló la Fuerza Aérea de Ucrania.

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Los responsables de la defensa antiaérea registraron 26 impactos de drones en nueve puntos del país. Además, cuatro ubicaciones reportaron la caída de fragmentos de drones derribados.

Ucrania ataques misiles rusos en Kiev
Bomberos apagan el fuego tras un ataque rus (@ZelenskyyUa)

Dos ataques rusos a plena luz del día dejaron al menos 11 muertos este viernes

Al menos seis personas murieron en un ataque ruso con misiles llevado a cabo a plena luz del día este viernes contra la región de Kiev, según informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en su cuenta de X. Y otras cinco perdieron sus vidas en Slovyansk.

Zelensky también dijo, sin dar más detalles sobre el lugar del ataque o la naturaleza del objetivo, que el bombardeo provocó decenas de heridos.

El dueño del fabricante privado ucraniano de drones First Contact, Valeri Borovik, ha declarado en directo en una emisión del medio Apostrof que Rusia habría alcanzado en este ataque llevado a cabo a última hora de la mañana del viernes una exhibición de armamento.

El Consejo de Fabricantes de Armas de Ucrania ha confirmado que en el lugar atacado había reunidos representantes de la industria.

Tanto Borovik como el Consejo de Fabricantes de Armas han indicado que hay muertos y heridos en el ataque.

En un segundo frente, Zelensky señaló que también hubo víctimas en Slovyansk después de ataques con bombas aéreas guiadas. “Cinco personas murieron. Mis condolencias a sus familias”, indicó, y precisó que otras nueve resultaron heridas.

Según el mandatario, los ataques alcanzaron infraestructura civil y vehículos. “Los rusos dañaron hogares comunes, el edificio del consulado y vehículos”, detalló.

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