Chick-fil-A abre solo para delivery en Wynwood y suma 30 empleos en Miami

Chick-fil-A abrió una cocina para entregas en Wynwood, Miami, como su primera “delivery kitchen” en Florida

La apertura de una cocina para entregas de Chick-fil-A en Wynwood, Miami, marcó un nuevo paso en la expansión de la cadena en Estados Unidos.

El local, asociado a CloudKitchens, funciona sin comedor tradicional, extiende la atención hasta la medianoche y es la primera “delivery kitchen” de la empresa en Florida.

PUBLICIDAD

El establecimiento, ubicado en 1900 NE Miami Court, se centra en pedidos realizados a través de plataformas de terceros y generó 30 empleos locales. Chick-fil-A informó que ofrecerá formación práctica, mentoría y beneficios para su nuevo equipo.

La cocina de Wynwood entrega pedidos de lunes a sábado de 10:30 a. m. a medianoche. En su comunicación oficial, la empresa señaló que estas cocinas funcionan con los mismos estándares operativos que sus restaurantes y quedan a cargo de operadores locales.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el local y qué ofrece

El local opera sin salón, sin mostrador de atención al público y sin autoservicio vehicular. La lógica es concentrar la producción en una cocina diseñada para despacho, con un flujo de trabajo orientado al canal de reparto.

Chick-fil-A informó que la apertura en Miami generó 30 empleos locales e incluye formación práctica, mentoría y beneficios para el personal (@chickfila)

Según la compañía, el formato busca responder a restricciones de espacio y capacidad que suelen enfrentar las sucursales tradicionales y ampliar la llegada del servicio a más direcciones dentro de la ciudad.

PUBLICIDAD

La oferta del local se enfocó en “favoritos” del público pensados para delivery. De acuerdo con reportes de medios especializados en la industria gastronómica de Estados Unidos, el desayuno estará disponible con un menú más acotado que el de una sucursal tradicional.

Aun así, la empresa confirmó un ajuste específico: los Chick-N-Minis se venderán durante toda la jornada, una decisión alineada con hábitos de consumo del canal de entregas, que tiende a concentrar pedidos fuera de las franjas de desayuno convencionales.

PUBLICIDAD

Dónde encaja en la expansión de Chick-fil-A

La apertura en Wynwood se sumó a la red de cocinas enfocadas en delivery que Chick-fil-A ya opera en otras ciudades de Estados Unidos.

Medios del sector mencionaron establecimientos similares en College Park, Maryland; Nashville, Tennessee; Louisville, Kentucky; Boston, Massachusetts, y el norte de California.

La compañía utilizó estas aperturas puntuales como un formato de prueba y expansión controlada, sin replicar el modelo a gran escala en todos los mercados.

PUBLICIDAD

El movimiento se inscribe en un contexto más amplio de la industria de comida rápida, que reorganizó operaciones para un consumo más digital y con mayor peso de plataformas de entrega.

En ese marco, medios especializados también informaron que Chick-fil-A experimentó con diseños de restaurantes orientados a la demanda digital, con configuraciones que priorizan logística y flujo de pedidos por encima del salón.

PUBLICIDAD

El menú de delivery de Chick-fil-A en Wynwood se concentra en productos de alta demanda y venderá Chick-N-Minis durante toda la jornada (@chickfila)

Empleo, donación y programas en Miami

En Wynwood, Chick-fil-A designó como operador local a Thomas Overby, a quien la empresa identificó como responsable del funcionamiento de la cocina de entregas.

Overby destacó el énfasis en la rapidez y confiabilidad del reparto, y planteó que el objetivo es sostener la hospitalidad de la marca en un formato sin atención presencial.

PUBLICIDAD

Además del anuncio de los 30 empleos, la compañía vinculó la apertura con iniciativas comunitarias. En su comunicado, Chick-fil-A informó una donación de USD 25.000 para apoyar esfuerzos locales de alivio del hambre a través de Feeding South Florida, entidad asociada a Feeding America.

También indicó que el local participará del programa Chick-fil-A Shared Table, que redirige excedentes de alimentos a organizaciones sin fines de lucro, como parte de su estrategia de reducción de desperdicio y apoyo comunitario.

PUBLICIDAD

En el plano educativo, la empresa agregó que, “este año”, 190 beneficiarios del área Miami–Fort Lauderdale recibieron becas del programa Chick-fil-A Remarkable Futures Scholarship, por un total de USD 341.000.

La compañía presentó estas herramientas —becas, mentoría y entrenamiento— como parte del paquete de incentivos para contratar y formar personal en sus operaciones locales.