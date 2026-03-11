La revista Forbes ubicó a Alice Walton como la mujer más rica del mundo

Alice Walton lidera el ranking Forbes 2026 como la mujer más rica del mundo gracias al auge de las acciones de Walmart

El nombre de Alice Walton vuelve a encabezar el listado de las mujeres más ricas del planeta, según el último ranking anual de multimillonarios publicado por la revista financiera Forbes. La heredera de Walmart amplió la distancia respecto a otros grandes patrimonios femeninos, tras ver crecer su fortuna en unos 33 mil millones de dólares (USD) durante el último año. El impulso provino, principalmente, del aumento del 30% en el valor de las acciones del gigante minorista, lo que llevó su patrimonio hasta los 134 mil millones de dólares (USD).

Su liderazgo se consolida tras haber recuperado el primer puesto en 2025, desplazando a la heredera francesa de Françoise Bettencourt-Meyers. En la edición más reciente del ranking, Walton no solo mantiene el título de mujer más acaudalada, sino que amplía su ventaja gracias al desempeño bursátil de Walmart, de acuerdo con Forbes.

Este crecimiento coloca a Walton en una posición de privilegio en el exclusivo grupo de multimillonarios, superando la barrera de los 100 mil millones de dólares, umbral que solo han cruzado dos mujeres en la lista de este año. El dinamismo de las acciones de Walmart y la solidez de la participación familiar en la compañía han sido claves en este salto patrimonial.

El patrimonio de Alice Walton alcanza los 134 mil millones de dólares tras sumar 33 mil millones en un año impulsado por Walmart (Wikipedia)

La posición de Alice Walton y su familia en la lista de multimillonarios

El ascenso de Alice Walton en la clasificación de Forbes la ubicó en el puesto 14 entre las personas más ricas del mundo, la posición más alta que ha alcanzado hasta ahora. Sus hermanos, Rob Walton y Jim Walton, figuran inmediatamente por delante, con patrimonios estimados en USD 146 mil millones y USD 143 mil millones, respectivamente. Los tres forman parte del denominado “Club de los 100 mil millones”, un grupo que batió récord al contar con 20 miembros en la edición 2026, frente a los 15 del año anterior.

La familia Walton controla aproximadamente el 44% de las acciones de Walmart, factor clave en la magnitud de sus fortunas. Rob Walton, quien sucedió a su padre como presidente de la compañía y dirigió la firma durante más de dos décadas antes de ceder la presidencia de la junta a su yerno Greg Penner en 2015 y retirarse del directorio en 2024. Jim Walton, por su parte, continúa al frente del holding financiero regional Arvest Bank Group, aunque dejó la dirección de Walmart en 2016, siendo reemplazado por su hijo Steuart Walton.

La estructura sucesoria y el peso accionario familiar han sido determinantes para sostener el liderazgo económico de los Walton en la industria minorista y en la lista global de grandes fortunas. Alice Walton, pese a su perfil más vinculado al arte y la filantropía, se mantiene en la élite financiera junto a sus hermanos.

Rob Walton y Jim Walton acompañan a Alice Walton en el exclusivo ‘Club de los 100 mil millones’, con patrimonios por encima de 140 mil millones de dólares

Situación y evolución de la fortuna de Françoise Bettencourt-Meyers

Françoise Bettencourt-Meyers, heredera de L’Oréal y nieta de Eugène Schueller, tuvo que ceder en 2025 el liderazgo como la mujer más rica del mundo, aunque su patrimonio continuó creciendo de manera sostenida.

En los últimos 12 meses, su fortuna sumó USD 18.400 millones y alcanzó los USD 100 mil millones, favorecida por un incremento del 13% en el precio de las acciones de la empresa familiar. Este crecimiento, sin embargo, no fue suficiente para recuperar el primer puesto en el ranking de Forbes, que ahora ocupa Alice Walton.

Durante cinco años consecutivos, desde 2020, Bettencourt-Meyers dominó el listado femenino de multimillonarios publicado por Forbes, respaldada por el sólido desempeño y expansión del conglomerado cosmético fundado por su abuelo. La empresaria francesa sigue incrementando su riqueza, pero el avance de Walton en los últimos años ha ampliado la diferencia, relegando a Bettencourt-Meyers al segundo lugar entre las grandes fortunas femeninas a nivel mundial.

La apertura de la Alice L. Walton School of Medicine en 2023, con una inversión de 250 millones de dólares, refleja la apuesta filantrópica de Walton en educación y salud (REUTERS/Rick Wilking)

Rol y contribuciones de Alice Walton al arte y la filantropía

Alice Walton se ha consolidado como figura clave en la promoción del arte y la filantropía. Fundó el Crystal Bridges Museum of American Art en Bentonville, Arkansas, que abrió en 2011 con una inversión de 1.600 millones de dólares mayormente procedente de fideicomisos familiares. Walton presidió el museo una década antes de delegar la dirección a Olivia Walton en 2021, impulsando así el acceso y la difusión del arte estadounidense.

En el campo filantrópico, ha destinado más de USD 6.300 millones a cinco fundaciones familiares, de los cuales 2.000 millones ya se han distribuido a distintas causas. Su Art Bridges Foundation ha permitido que más de 300 museos accedan a obras de arte, mientras que la Walton Family Foundation ha enfocado donaciones de unos USD 400 millones en educación, medio ambiente y desarrollo regional.

Fundación y objetivos de la Alice L. Walton School of Medicine

En 2023, Alice Walton destinó USD 250 millones de dólares de su Art Bridges Foundation para crear la Alice L. Walton School of Medicine en Bentonville. La escuela abrió sus puertas en julio y recibió a sus primeros 48 estudiantes de medicina, quienes cursarán un programa de cuatro años.

Walton explicó públicamente que su visión es formar médicos que integren el bienestar físico, mental, emocional y social en su práctica. La apertura de esta institución refleja uno de los proyectos filantrópicos más recientes y ambiciosos de la heredera de Walmart, alineado con su apuesta por transformar la educación y la atención sanitaria en la región.