Trump anunció que Xi Jinping viajará a Washington el 24 de septiembre para dialogar sobre la relación bilateral y la IA

El presidente estadounidense Donald Trump observa mientras participa en un paseo de amistad por el jardín Zhongnanhai con el presidente chino Xi Jinping en Pekín, China, el 15 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci/Pool

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el líder chino, Xi Jinping, visitará Washington el próximo 24 de septiembre, en una reunión que incluirá conversaciones sobre Inteligencia Artificial (IA) y otros asuntos de la relación bilateral. El anuncio llegó durante un discurso en el que el mandatario estadounidense presentó un plan destinado a proteger a los consumidores del aumento del costo de la electricidad asociado a los centros de datos que sustentan esta tecnología.

"El presidente Xi vendrá el 24 de septiembre. Ya hablamos de ello (sobre Inteligencia Artificial) cuando estuve en Pekín y volveremos a hablar de ello“, afirmó Trump al confirmar la fecha de la visita oficial del mandatario chino a la capital estadounidense.

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El presidente estadounidense realizó el anuncio al presentar una iniciativa vinculada al impacto energético de la expansión de la IA, un sector que exige una capacidad creciente de procesamiento de datos y un mayor consumo eléctrico. En ese contexto, sostuvo que el diálogo con Xi también incluirá este tema, al que ambos ya dedicaron parte de sus conversaciones durante el viaje del mandatario estadounidense a China.

La visita de Xi a Washington se concretará después de una serie de contactos diplomáticos entre ambos gobiernos destinados a preparar el encuentro presidencial.

En ese marco, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, mantuvieron una reunión al margen del encuentro de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrado en Manila.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, participa en una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Pasay, Metro Manila, el 22 de julio de 2026. BRENDAN SMIALOWSKI/Pool vía REUTERS

Según explicó Trump, ese intercambio tuvo como principal objetivo establecer las bases para el viaje del presidente chino a Washington y facilitar un resultado positivo en la reunión bilateral.

"Hablamos mucho sobre la visita de septiembre y eso fue lo principal. Fue sólo para sentar las bases de otra visita positiva. Creo que el presidente Xi tendrá una visita muy positiva cuando venga a Washington“, expresó el mandatario estadounidense ante la prensa.

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Las declaraciones de Trump vincularon directamente la reunión entre Rubio y Wang con los preparativos diplomáticos del encuentro entre ambos presidentes, previsto para finales de septiembre.

El viaje de Xi también dará continuidad a los contactos iniciados durante la visita que Trump realizó a Pekín en mayo, cuando ambos mandatarios mantuvieron una reunión oficial. Ese desplazamiento representó la primera visita de un presidente estadounidense a China en nueve años y permitió reanudar el diálogo directo entre los líderes de las dos mayores economías del mundo.

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Trump ya había mantenido un encuentro con Xi en territorio chino durante su primer mandato al frente de la Casa Blanca. La reunión prevista para septiembre marcará ahora un nuevo capítulo de los contactos al más alto nivel entre ambos gobiernos.

(Con información de EP)