Estados Unidos

Nueva York convierte calles escolares en canchas de fútbol por el Mundial 2026

La ciudad lanzó el programa Soccer Streets, que transforma los alrededores de 50 escuelas públicas en espacios para fútbol y actividades comunitarias. la medida permitirá que más de 30.000 niños vivan el espíritu del la Copa del Mundo sin ir a los estadios

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Tres niños sonríen mientras corren; dos con camisetas de fútbol rojas, uno con azul. Un adulto sostiene un balón amarillo y negro. Multitud y edificios al fondo
Nueva York transforma 50 calles escolares en canchas de fútbol para acercar el Mundial 2026 a los estudiantes (@NYCMayor)

La ciudad de Nueva York decidió transformar los alrededores de 50 escuelas públicas en canchas de fútbol y espacios comunitarios, en el marco de la llegada de la Copa del Mundo 2026. Estos eventos, conocidos como “Soccer Streets” (Calles de fútbol), ofrecen actividades gratuitas para más de 30.000 niños y buscan que todos los estudiantes puedan vivir el espíritu del torneo, incluso quienes no pueden asistir a los estadios.

La iniciativa forma parte del programa municipal Open Streets for Schools (Calles Abiertas para las Escuelas) y se extenderá hasta el 26 de junio, junto con otras acciones oficiales que buscan un impacto amplio en los cinco boroughs, según informó la cadena informativa ABC7NY.

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El alcalde Zohran Mamdani explicó que el objetivo es acercar la celebración del fútbol a todos los barrios, cerrando calles al tráfico para que los estudiantes jueguen, pinten banderas y participen en actividades relacionadas con el evento deportivo. “Queremos que cada niño en la ciudad experimente el juego”, sostuvo Mamdani.

Las escuelas interesadas pueden sumarse al programa contactando a la ONG local Street Lab, que colabora junto a la empresa alimentaria Chobani, de acuerdo con ABC7NY.

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¿Qué son las Soccer Streets?

Las Soccer Streets surgieron como una respuesta para acercar el fútbol y la Copa del Mundo a niños y familias que no pueden pagar los altos costos de las entradas y el transporte a los partidos. En cada una de las 50 escuelas participantes, la ciudad cierra temporalmente calles aledañas para habilitar partidos entre estudiantes, talleres de habilidades, pintura de banderas y celebraciones comunitarias.

Las actividades se desarrollan durante el horario escolar, en el recreo o después de clases, según la decisión de cada establecimiento. Según el canal local News12 Bronx, la ciudad instala una cancha móvil en la calle, lo que transforma el espacio en un lugar seguro para que los chicos jueguen, practiquen y alienten a sus compañeros.

Zohran Mamdani, vestido con una camiseta de fútbol, juega con un balón junto a un niño que lleva un peto fluorescente en una calle
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, juega al fútbol con un niño en un evento comunitario, rodeado de espectadores en la calle (@NYCMayor)

El programa utiliza la infraestructura del Open Streets for Schools, una política que permite a las escuelas solicitar el cierre de calles para actividades al aire libre. Así se aprovechan espacios donde muchos edificios escolares no cuentan con gimnasios propios, brindando a los estudiantes la oportunidad de practicar deportes y socializar en un entorno controlado.

Quiénes participan y cómo se organiza

Más de 30.000 estudiantes de los cinco boroughs participan de las Soccer Streets, según estimaciones de la ciudad. Las escuelas eligen si sumarse al programa, y aquellas que lo hacen reciben el apoyo de Street Lab, organización dedicada a transformar espacios públicos en lugares de encuentro y juego. Chobani, empresa alimentaria, aporta recursos para que los eventos sean accesibles y gratuitos.

“Esto permite a los chicos jugar en las calles de forma segura y sentirse parte del Mundial”, afirmó Hamdi Ulukaya, CEO de Chobani, en diálogo con ABC7NY.

Padres y estudiantes destacan la posibilidad de compartir estas actividades con amigos y docentes. “Podemos divertirnos con amigos y maestros”, contó un alumno a ABC7NY. Las familias resaltan que la propuesta fortalece el sentido de comunidad e integra a personas de diferentes barrios.

Piernas y pies pateando un balón de fútbol multicolor en una calle. Un pie lleva bota negra, el otro calcetín blanco Nike y zapatilla deportiva oscura
El programa Soccer Streets permite que más de 30.000 niños participen en actividades gratuitas relacionadas con la Copa del Mundo (@NYCMayor)

Las Soccer Streets comenzaron el 1 de mayo y se desarrollarán hasta el último día de clases, el 26 de junio.

Cada escuela organiza al menos una jornada, adaptando el horario a sus necesidades. Además, durante todo el torneo, la ciudad habilitará fan zones en los cinco boroughs, donde vecinos podrán ver partidos y participar en actividades gratuitas, según News12 Bronx.

Impacto y beneficios esperados

La propuesta busca ampliar el acceso al deporte y fomentar la participación de los estudiantes en actividades recreativas y culturales vinculadas al Mundial. El programa se inserta en una política municipal más amplia que promueve el uso del espacio público para fines educativos y de convivencia.

Las autoridades destacan que la Copa del Mundo representa una oportunidad para reforzar el sentido de pertenencia barrial y fortalecer los lazos entre escuelas, familias y la comunidad local.

Las autoridades impulsan la inscripción de nuevas escuelas para el ciclo 2026-2027, con el objetivo de ampliar el alcance y consolidar el uso de los espacios públicos para actividades educativas y recreativas.

Medidas oficiales y contexto legislativo

El Consejo Municipal de Nueva York, órgano legislativo local, acompaña la llegada del Mundial con un paquete de leyes que busca que los beneficios del evento lleguen a todos los barrios. Entre las medidas se encuentran la creación de un “pasaporte cultural” para incentivar el turismo en toda la ciudad, la ampliación del acceso a baños públicos, campañas de información para visitantes y la designación de calles con nombres de figuras del fútbol, como Thierry Henry Way en Manhattan y Pelé Way en Queens.

Estas iniciativas, según un comunicado del Consejo Municipal, buscan que el legado del torneo se refleje en mejoras urbanas y nuevas oportunidades para la comunidad.

Las autoridades calculan que los ocho partidos del Mundial en la zona generarán un impacto económico de 3.300 millones de dólares y crearán más de 26.000 puestos de trabajo.

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