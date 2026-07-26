Cuáles son las señales de tránsito más extrañas del planeta

Las advertencias en la carretera buscan prevenir accidentes y mantener atentos a los conductores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de tránsito en distintos países demuestran que la seguridad vial puede apoyarse en el humor, la creatividad y, en ocasiones, en la contradicción. Avisos para combatir la fatiga al volante, carteles que protegen pingüinos azules o señales que confunden a conductores muestran cómo diferentes comunidades adaptan la señalización a riesgos y costumbres locales, según un reportaje de Bored Panda.

Estos carteles no nacen solo de una búsqueda estética. Los proyectos artísticos y ocurrencias locales han impulsado una tendencia internacional hacia la creatividad en los avisos viales, fenómeno presente en múltiples regiones. La señalización novedosa se convierte en parte del paisaje urbano, generando conversación y conciencia social.

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Cada país utiliza las señales no solo como reguladores del tránsito, sino también como una forma de expresar identidad y abordar desafíos únicos, desde la protección de especies vulnerables hasta la prevención de conductas riesgosas en la conducción.

Las señales de tránsito más “raras” del planeta

Mensajes para combatir la fatiga al volante

En una carretera de Denali, Alaska, hay señales diseñadas para mantener despiertos y atentos a los conductores en trayectos largos y monótonos. Entre los ejemplos figuran advertencias sobre posibles ataques de “mosquitos depredadores de hombres”, caída de cocos y presencia de “alces agresivos” en la vía.

Esos mensajes buscan entretener y prevenir accidentes, ofreciendo un estímulo inesperado que obliga a mirar, leer y romper la rutina del piloto automático. Además, este tipo de señalización se ha replicado en otras regiones con climas extremos, donde las largas distancias pueden afectar la concentración de quienes manejan.

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En Denali, Alaska, las señales de tránsito usan mensajes inusuales para combatir la fatiga al volante en trayectos largos y monótonos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carteles para proteger pingüinos azules

En las zonas costeras de Oamaru, Nueva Zelanda, las señales advierten sobre el cruce de pingüinos azules, animales que atraviesan las carreteras durante la noche. Estos avisos, colocados cada pocos kilómetros, buscan reducir atropellos y alertar a los automovilistas sobre la convivencia con especies autóctonas.

En Oamaru, Nueva Zelanda, los carteles viales alertan sobre el cruce nocturno de pingüinos azules para reducir atropellos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una señal con dos límites y el riesgo de multa

En Aveinte, provincia de Ávila, una señal muestra dos cifras distintas para el límite de velocidad, lo que introduce incertidumbre donde la norma debería ser clara.

Según Libertatea, esta confusión puede derivar en multas de hasta 500 euros. La curiosidad reside en la contradicción que complica la interpretación para el conductor, evidenciando la importancia de una correcta señalización para evitar sanciones y accidentes.

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En Aveinte, Ávila, una señal de tránsito con dos límites de velocidad distintos genera confusión y puede derivar en multas de hasta 500 euros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sinceridad convertida en cartel

En las afueras de Barstow, California, un cartel advierte con franqueza la ausencia total de elementos relevantes en la zona. Documentado por el canal City Street Signs Videos, este mensaje transforma el vacío del entorno en parte de la experiencia del viaje y advierte sobre la falta de servicios o ayuda en tramos extensos y áridos.

En Barstow, California, un cartel advierte la ausencia de servicios y convierte esa falta de referencias en parte de la experiencia del viaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cartel casero

En Baranavichy, Bielorrusia, apareció un cartel casero que muestra a una persona ebria cruzando junto a Ghostface, personaje de la saga Scream. Aunque no es oficial, la señal logró captar la atención de transeúntes y medios tras viralizarse en redes sociales.

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El objetivo era llamar la atención y fomentar la precaución en un punto conflictivo de la ciudad, utilizando el humor y la cultura pop como recurso de comunicación.

En Baranavichy, Bielorrusia, un cartel casero con una persona ebria y Ghostface se viralizó al usar humor y cultura pop para fomentar la precaución (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Modera tu velocidad” como consigna comunitaria

Por último, en el municipio de Los Tojos, Cantabria, la señalización apela a la responsabilidad comunitaria con el mensaje “Correpoco”. La consigna responde a un doble sentido por el nombre del pueblo y la preocupación por los accidentes. El exceso de velocidad en caminos rurales refuerza el pedido concreto de reducir donde el margen de error es menor.

En Los Tojos, Cantabria, la consigna "Correpoco" pide moderar la velocidad en caminos rurales y refuerza la responsabilidad comunitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de mensajes personalizados ha sido adoptado en diversas localidades para fortalecer el vínculo entre los conductores y la comunidad a la que atraviesan.

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