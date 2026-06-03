Estados Unidos

Zohran Mamdani recibe una réplica de la Copa del Mundo en Nueva York: cómo vive la ciudad la previa del certamen

La muestra en el Museo Americano de Historia Natural reunió a estudiantes y aficionados que hicieron fila para verla de cerca y sacarse fotos

Guardar
La réplica de la Copa del Mundo cerró su gira internacional con una exhibición multitudinaria en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)
La réplica de la Copa del Mundo cerró su gira internacional con una exhibición multitudinaria en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

Una réplica de la Copa del Mundo llegó este martes a Nueva York y cerró en Estados Unidos una gira internacional con una exhibición en el Museo Americano de Historia Natural, en un acto del que participó el alcalde Zohran Mamdani. Según los organizadores, la gira global sumó75paradas en150días desde su inicio el 3 de enero en Riad,Arabia Saudita.

La exhibición reunió a público general, estudiantes y aficionados que se acercaron para ver la pieza a pocos metros y sacarse fotos. En los pasillos se repitieron escenas típicas de previa: camisetas de selecciones, conversaciones sobre candidatos y discusiones sobre dónde se verán los partidos.

PUBLICIDAD

En una ciudad marcada por comunidades de todos los continentes, la Copa suele vivirse como un cruce de banderas, idiomas y acentos.

El exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo en Brasil 2014 y presentado como embajador de la FIFA, participó del evento y levantó la Copa ante los asistentes. En declaraciones difundidas por CBS News New York, dijo: “When we lifted the trophy, the world stopped” (“Cuando levantamos la copa, el mundo se detuvo”). También recordó que su objetivo era alzarla alguna vez y que lo logró en la final de aquel torneo.

PUBLICIDAD

El acto incluyó una sección institucional: el alcalde Zohran Mamdani asistió a la ceremonia y recibió una réplica como gesto simbólico de los organizadores. “It is such a pleasure to be here. Who’s ready for the World Cup?” (“Es un placer estar aquí. ¿Quién está listo para la Copa del Mundo?”), dijo, según CBS News New York. En otra intervención, afirmó: “La grandeza de esta ciudad también se verá en la cancha”.

Una previa que se expresa en el público

Bastian Schweinsteiger, campeón mundial con Alemania en 2014, participó como embajador de la FIFA y compartió su experiencia con los asistentes en Nueva York (Reuters/John Jones-Imagn Images)
Bastian Schweinsteiger, campeón mundial con Alemania en 2014, participó como embajador de la FIFA y compartió su experiencia con los asistentes en Nueva York (Reuters/John Jones-Imagn Images)

La escala del tour mostró en Nueva York: la previa de la Copa del Mundo se manifiesta en la forma en que los hinchas se organizan, se identifican y conversan entre sí.

La experiencia del visitante fue: llegar, esperar, entrar, ver la réplica, tomarse una foto y compartirla. Para muchos, ese registro visual terminó siendo el principal motivo de la visita.

La diversidad de asistentes marcó el tono del evento. En un mismo espacio coincidieron seguidores de selecciones distintas, familias que fueron por primera vez a una actividad vinculada a la Copa y grupos que ya hablaban de horarios y sedes. La ciudad, por su composición social, tiende a concentrar esa mezcla en cada gran cita deportiva: la Copa aparece en clave local, pero con referencias constantes a países de origen y a tradiciones de consumo futbolero que se trasladan de generación en generación.

En el evento también participaron estudiantes vinculados a City in the Community, una organización comunitaria apoyada por el club de la MLS New York City FC, que pudieron tomarse fotos con la réplica. Naheed Herrera dijo, según CBS News New York, que su padre se mostró “celoso” al enterarse de la visita.

Zahra Tanhaa Kaabuli, en la misma cobertura, recordó que su primera reacción fue preguntar si podía tocarla.

El interés por estar cerca del símbolo de la Copa también estuvo presente en el mensaje de Schweinsteiger. El exjugador remarcó, en el mismo acto, que no es habitual ver la Copa a corta distancia incluso para futbolistas profesionales.

En el borrador original del evento, su idea quedó sintetizada en una frase dirigida a los asistentes: “Los fans de hueso colorado, que tienen la posibilidad de estar tan cerca de la Copa, no es tan fácil, aun como jugador”.

La logística del tour y el valor del símbolo

Un hombre barbudo sonríe desde el interior de un coche oscuro mientras sostiene el trofeo dorado de la Copa del Mundo, extendiéndolo hacia una persona fuera del vehículo
El alcalde Zohran Mamdani recibió una réplica de la Copa y destacó la importancia de la ciudad como sede y la grandeza de sus comunidades futboleras (Adam Gray | AP)

La jornada en el Museo Americano de Historia Natural incluyó acceso controlado para el público, invitados vinculados al fútbol, una agenda de fotos y presencia juvenil.

El objetivo, de acuerdo con esa explicación, fue acercar la Copa a los aficionados antes del torneo mediante una experiencia presencial que suele quedar documentada en imágenes.

En la parada de Nueva York, la organización sumó a una figura campeona del mundo para contextualizar la exhibición. Schweinsteiger aportó un testimonio en primera persona sobre la final de 2014 y sobre el impacto de levantar la Copa, un relato que los asistentes escucharon en un entorno de interacción directa: museo, recorridos breves y turnos para la foto.

La exhibición también permitió observar un rasgo propio de la ciudad: la Copa aparece asociada a espacios culturales y a iniciativas comunitarias, no solo a estadios o entrenamientos. En este caso, el museo operó como sede de un evento deportivo con público diverso y presencia juvenil.

Los datos del recorrido y el cierre en Estados Unidos

La parada neoyorquina de la gira de la Copa del Mundo integró espacios culturales y juveniles, resaltando el valor del trofeo más allá del espectáculo deportivo (REUTERS/Brendan McDermid)
La parada neoyorquina de la gira de la Copa del Mundo integró espacios culturales y juveniles, resaltando el valor del trofeo más allá del espectáculo deportivo (REUTERS/Brendan McDermid)

En la cobertura de CBS News New York, Schweinsteiger también recordó la final de 2014, cuando Alemania venció 1-0 a Argentina, y describió el momento de levantar la Copa como el más importante de su carrera. Su presencia aportó un testimonio directo sobre lo que significa ganar el torneo y evitó que el evento quedara limitado a la exhibición de la réplica.

En el lugar, el clima general giró alrededor de un punto: ver la Copa antes del inicio del torneo y registrar esa visita.

Temas Relacionados

Copa del MundoNueva YorkFIFAZohran MamdaniEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se propaga una preocupante variante del COVID-19 conocida como “Cicada” en al menos 25 estados de EEUU

La detección se realizó mediante análisis de aguas residuales, una herramienta que permite identificar la circulación viral antes de que aumenten los casos confirmados

Se propaga una preocupante variante del COVID-19 conocida como “Cicada” en al menos 25 estados de EEUU

Dónde pueden ver los juegos 1 y 2 de las Finales de NBA los fanáticos de Knicks en Nueva York

La fiebre por la primera serie decisiva del siglo dejó sin lugar el evento de visualización en Madison Square Garden y llenará el Central Park, mientras miles buscan alternativas oficiales por toda la ciudad

Dónde pueden ver los juegos 1 y 2 de las Finales de NBA los fanáticos de Knicks en Nueva York

Acusan a dos científicos de ingresar muestras de viruela de mono a Estados Unidos

La denuncia federal sostiene que Vincent Munster y Claude Kwe volvieron desde la República del Congo con viales desactivados en su equipaje, los ocultaron y falsearon información durante la inspección aduanera

Acusan a dos científicos de ingresar muestras de viruela de mono a Estados Unidos

La policía de MARTA publica fotos del sospechoso buscado por el asalto en la estación estatal de Georgia

Las autoridades buscan identificar a un hombre vinculado con un ataque registrado el 24 de mayo a la 1:26 p. m. en una parada céntrica de Atlanta, y piden datos de testigos

La policía de MARTA publica fotos del sospechoso buscado por el asalto en la estación estatal de Georgia

Amazon enfrenta demanda en Estados Unidos por el uso de reconocimiento facial en timbres inteligentes

Un residente de Virginia denunció que su rostro fue identificado y archivado por sistemas inteligentes, elevando el debate sobre la protección de la privacidad en el uso cotidiano de tecnología doméstica

Amazon enfrenta demanda en Estados Unidos por el uso de reconocimiento facial en timbres inteligentes

TECNO

Cómo participar en Solve for Tomorrow, el concurso que apoya proyectos escolares tecnológicos

Cómo participar en Solve for Tomorrow, el concurso que apoya proyectos escolares tecnológicos

Colombia ante la computación cuántica: 53% de los ejecutivos la ve como el futuro, pero pocos se preparan

Así es como las personas ciegas podrían recuperar la vista gracias a la IA

La función oculta de WhatsApp para iniciar chats sin agregar contactos en la agenda

Así puedes descargar gratis Winexy en Steam, el juego de habilidad y rompecabezas en 3D

ENTRETENIMIENTO

Murió Peabo Bryson, la inolvidable voz de “Un mundo ideal” y “ La Bella y la Bestia”, a los 75 años

Murió Peabo Bryson, la inolvidable voz de “Un mundo ideal” y “ La Bella y la Bestia”, a los 75 años

Wil Wheaton, estrella de ‘Star Trek’, recuerda su paso por The ‘Big Bang Theory’: “Cambió mi vida”

“Backrooms” rompe la taquilla de A24 en seis días y ya dejó atrás a “Marty Supreme”

Nicholas Galitzine, protagonista de ‘Masters of the Universe’, se pone la peluca de He-Man y revive uno de los memes más famosos de internet

La despedida que nunca fue: Chyler Leigh, la pandemia y el adiós a Eric Dane en Grey's Anatomy

MUNDO

Alemania, Francia y el Reino Unido esbozan un plan para entablar conversaciones con Putin sobre Ucrania

Alemania, Francia y el Reino Unido esbozan un plan para entablar conversaciones con Putin sobre Ucrania

Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque iraní con drones y misiles que dejó al menos un muerto

Rutte confirmó que Ucrania sigue recibiendo antimisiles regularmente pese a la guerra en Irán

De monedas romanas a cerámicas medievales: encuentran 1700 años de historia bajo la plaza de Notre Dame

El jefe militar israelí aseguró que no hay alto el fuego para sus tropas en el Líbano: "Atacamos cada amenaza"