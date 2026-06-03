Zohran Mamdani recibe una réplica de la Copa del Mundo en Nueva York: cómo vive la ciudad la previa del certamen

La réplica de la Copa del Mundo cerró su gira internacional con una exhibición multitudinaria en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

Una réplica de la Copa del Mundo llegó este martes a Nueva York y cerró en Estados Unidos una gira internacional con una exhibición en el Museo Americano de Historia Natural, en un acto del que participó el alcalde Zohran Mamdani. Según los organizadores, la gira global sumó75paradas en150días desde su inicio el 3 de enero en Riad,Arabia Saudita.

La exhibición reunió a público general, estudiantes y aficionados que se acercaron para ver la pieza a pocos metros y sacarse fotos. En los pasillos se repitieron escenas típicas de previa: camisetas de selecciones, conversaciones sobre candidatos y discusiones sobre dónde se verán los partidos.

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En una ciudad marcada por comunidades de todos los continentes, la Copa suele vivirse como un cruce de banderas, idiomas y acentos.

El exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo en Brasil 2014 y presentado como embajador de la FIFA, participó del evento y levantó la Copa ante los asistentes. En declaraciones difundidas por CBS News New York, dijo: “When we lifted the trophy, the world stopped” (“Cuando levantamos la copa, el mundo se detuvo”). También recordó que su objetivo era alzarla alguna vez y que lo logró en la final de aquel torneo.

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El acto incluyó una sección institucional: el alcalde Zohran Mamdani asistió a la ceremonia y recibió una réplica como gesto simbólico de los organizadores. “It is such a pleasure to be here. Who’s ready for the World Cup?” (“Es un placer estar aquí. ¿Quién está listo para la Copa del Mundo?”), dijo, según CBS News New York. En otra intervención, afirmó: “La grandeza de esta ciudad también se verá en la cancha”.

Una previa que se expresa en el público

Bastian Schweinsteiger, campeón mundial con Alemania en 2014, participó como embajador de la FIFA y compartió su experiencia con los asistentes en Nueva York (Reuters/John Jones-Imagn Images)

La escala del tour mostró en Nueva York: la previa de la Copa del Mundo se manifiesta en la forma en que los hinchas se organizan, se identifican y conversan entre sí.

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La experiencia del visitante fue: llegar, esperar, entrar, ver la réplica, tomarse una foto y compartirla. Para muchos, ese registro visual terminó siendo el principal motivo de la visita.

La diversidad de asistentes marcó el tono del evento. En un mismo espacio coincidieron seguidores de selecciones distintas, familias que fueron por primera vez a una actividad vinculada a la Copa y grupos que ya hablaban de horarios y sedes. La ciudad, por su composición social, tiende a concentrar esa mezcla en cada gran cita deportiva: la Copa aparece en clave local, pero con referencias constantes a países de origen y a tradiciones de consumo futbolero que se trasladan de generación en generación.

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En el evento también participaron estudiantes vinculados a City in the Community, una organización comunitaria apoyada por el club de la MLS New York City FC, que pudieron tomarse fotos con la réplica. Naheed Herrera dijo, según CBS News New York, que su padre se mostró “celoso” al enterarse de la visita.

Zahra Tanhaa Kaabuli, en la misma cobertura, recordó que su primera reacción fue preguntar si podía tocarla.

El interés por estar cerca del símbolo de la Copa también estuvo presente en el mensaje de Schweinsteiger. El exjugador remarcó, en el mismo acto, que no es habitual ver la Copa a corta distancia incluso para futbolistas profesionales.

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En el borrador original del evento, su idea quedó sintetizada en una frase dirigida a los asistentes: “Los fans de hueso colorado, que tienen la posibilidad de estar tan cerca de la Copa, no es tan fácil, aun como jugador”.

La logística del tour y el valor del símbolo

El alcalde Zohran Mamdani recibió una réplica de la Copa y destacó la importancia de la ciudad como sede y la grandeza de sus comunidades futboleras (Adam Gray | AP)

La jornada en el Museo Americano de Historia Natural incluyó acceso controlado para el público, invitados vinculados al fútbol, una agenda de fotos y presencia juvenil.

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El objetivo, de acuerdo con esa explicación, fue acercar la Copa a los aficionados antes del torneo mediante una experiencia presencial que suele quedar documentada en imágenes.

En la parada de Nueva York, la organización sumó a una figura campeona del mundo para contextualizar la exhibición. Schweinsteiger aportó un testimonio en primera persona sobre la final de 2014 y sobre el impacto de levantar la Copa, un relato que los asistentes escucharon en un entorno de interacción directa: museo, recorridos breves y turnos para la foto.

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La exhibición también permitió observar un rasgo propio de la ciudad: la Copa aparece asociada a espacios culturales y a iniciativas comunitarias, no solo a estadios o entrenamientos. En este caso, el museo operó como sede de un evento deportivo con público diverso y presencia juvenil.

Los datos del recorrido y el cierre en Estados Unidos

La parada neoyorquina de la gira de la Copa del Mundo integró espacios culturales y juveniles, resaltando el valor del trofeo más allá del espectáculo deportivo (REUTERS/Brendan McDermid)

En la cobertura de CBS News New York, Schweinsteiger también recordó la final de 2014, cuando Alemania venció 1-0 a Argentina, y describió el momento de levantar la Copa como el más importante de su carrera. Su presencia aportó un testimonio directo sobre lo que significa ganar el torneo y evitó que el evento quedara limitado a la exhibición de la réplica.

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En el lugar, el clima general giró alrededor de un punto: ver la Copa antes del inicio del torneo y registrar esa visita.