Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

El equipo dirigido por Thomas Tuchel llevará a cabo sus entrenamientos diarios en Swope Soccer Village

Los jugadores de la selección de Inglaterra (Europa Press)

La selección de Inglaterra ha definido los detalles logísticos para su participación en la Copa del Mundo de 2026, y Kansas City, Misuri, ha sido elegida como su base de operaciones durante todo el torneo. Esta decisión se produce después de un proceso de evaluación interna que consideró tanto la calidad de las instalaciones como la ubicación estratégica de la ciudad en el mapa de Estados Unidos. La elección de Kansas City es compartida con la selección argentina, que también estableció allí su centro de concentración, aunque ambos equipos utilizarán diferentes complejos deportivos.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel ha optado por Swope Soccer Village para desarrollar sus entrenamientos diarios. Este recinto, ubicado en el histórico Swope Park de Kansas City, es la sede habitual del Sporting Kansas City II, conjunto que participa en la competición MLS Next PRO. Desde su inauguración en 2007, Swope Soccer Village ha albergado a equipos nacionales y de clubes de diferentes categorías, consolidándose como una de las infraestructuras deportivas de referencia en la región.

En paralelo, la selección de Argentina utilizará las instalaciones principales del Sporting Kansas City, lo que permitirá a ambas delegaciones trabajar con independencia y sin interferencias. La elección de Kansas City por parte de Inglaterra no está relacionada con la disputa de partidos en la ciudad, ya que ninguno de los encuentros del grupo que integra el equipo inglés se celebrarán allí. En cambio, la ubicación céntrica de Kansas City facilita el desplazamiento hacia otras sedes. Inglaterra debutará en el torneo frente a Croacia en Dallas el 17 de junio, se medirá a Ghana en Boston el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Panamá en Nueva York el 27 de junio.

Los jugadores de Inglaterra (Reuters/Andrew Boyers)

Además de los entrenamientos y la preparación en Kansas City, la selección inglesa tiene programados dos partidos amistosos previos al inicio del Mundial. Según un comunicado oficial, los Tres Leones se enfrentarán a Nueva Zelanda el sábado 6 de junio y a Costa Rica el miércoles 10 de junio, ambos en el sur de Florida. Por el momento, las sedes exactas de estos encuentros aún no han sido confirmadas y se harán públicas próximamente.

Inglaterra buscará romper su sequía de títulos

El técnico Thomas Tuchel ha dejado clara la ambición de su equipo de conseguir el título mundialista y poner fin a una sequía de seis décadas sin trofeos de primer nivel. Durante una comparecencia en diciembre, Tuchel explicó: “Sí, porque hemos mejorado. Tenemos que llegar allí e intentar que suceda algo especial, pero no podemos garantizarlo. Todo el mundo sabe que no podemos prometer que vamos a ganar, pero quieren ver un equipo, espíritu de equipo, un equipo que lo da todo y lucha por los demás, y eso es lo que quieren, tanto si están en el estadio como si lo ven por televisión. Si los jugadores aportan eso, creo que todo es posible. Seremos lo suficientemente valientes como para soñar con ello, seremos lo suficientemente valientes como para intentarlo”.

Otro de los aspectos que ocupa al cuerpo técnico es la gestión de las condiciones climáticas en Estados Unidos, en particular el calor que puede afectar tanto a los titulares como a los suplentes. Al respecto, Tuchel ha considerado diferentes alternativas para mantener el rendimiento físico del plantel. Consultado sobre la posibilidad de que los suplentes permanezcan en el vestuario durante los partidos para evitar el desgaste por el calor, el entrenador respondió: “Si eso nos ayuda más adelante en el partido cuando salgan al campo, vale, lo consideraremos como una posibilidad. A nadie le gusta, ya que quiero que los jugadores estén aquí fuera, sientan la energía y la transmitan desde el banquillo al campo, pero entiendo lo que quieres decir. Vi a equipos y jugadores hacer esto en el Mundial de Clubes. Espero que podamos evitarlo. Siempre es mejor que estén con nosotros”.

Con la planificación logística definida y la base de operaciones compartida con Argentina en Kansas City, Inglaterra busca optimizar todos los detalles de su preparación. El objetivo es llegar al torneo en las mejores condiciones posibles y responder a las expectativas de una afición que anhela volver a celebrar un título internacional.

