La ciudad de Nueva York registró los niveles de tiroteos y homicidios más bajos de su historia

Nueva York registró en 2026 los niveles más bajos de tiroteos y homicidios de su historia, según la comisionada del NYPD Jessica Tisch (REUTERS/Adam Gray)

La ciudad de Nueva York registró en 2026 los niveles más bajos de tiroteos y homicidios de su historia, según anunció el viernes la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch. La funcionaria atribuyó ese descenso a una cifra concreta: más de 2.100 armas ilegales retiradas de las calles en lo que va del año.

Según informaron CBS New York, el canal local de la cadena CBS, y News 12 Bronx, la señal de noticias del condado homónimo, los primeros cinco meses del año produjeron el menor número de incidentes de tiroteos, víctimas y asesinatos desde que existen registros.

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Solo en mayo, la ciudad marcó mínimos históricos para ese mes, incluidos los complejos de vivienda pública.

Cómo se logró el descenso

El NYPD decomisó un total de 2.109 armas ilegales distribuidas en los cinco condados: 590 en Brooklyn, 516 en Manhattan, 496 en el Bronx, 392 en Queens y 115 en Staten Island. Alrededor de 100 de esas armas eran “fantasma”, es decir, sin número de serie y sin trazabilidad.

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El NYPD retiró 2.109 armas ilegales de las calles de Nueva York en 2026, entre ellas cerca de 100 armas fantasma sin número de serie (AP)

Las autoridades señalan tres factores: la llamada “policía de precisión”, los operativos contra pandillas y la coordinación estrecha con los fiscales de distrito. El plan de reducción de violencia para el verano, que despliega miles de agentes en zonas de alta conflictividad, ya muestra resultados: el crimen mayor bajó casi un 28% en esas áreas desde mayo.

"No vamos a aflojar, porque el NYPD está en el negocio de salvar vidas", declaró Tisch.

La advertencia del verano

A pesar de los números positivos, los funcionarios advierten que el período más crítico del año apenas comienza. El fiscal de Brooklyn Eric Gonzalez señaló a News 12 Bronx que aproximadamente la mitad de toda la violencia delictiva de la ciudad ocurre entre el Día de los Caídos y el Día del Trabajo, entre finales de mayo y principios de septiembre.

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“Brooklyn tuvo un año récord, la tasa de criminalidad más baja que hemos tenido jamás, y es algo que no podemos dar por sentado”, añadió Gonzalez.

Los fiscales de distrito del Bronx, Manhattan, Brooklyn y Queens se sumaron a Tisch en un mensaje conjunto: el objetivo es no perder el foco durante los meses de calor.

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El problema sin resolver: los jóvenes y las armas

Hay un dato que matiza el optimismo general. Aunque la violencia armada bajó en términos globales, el porcentaje de tiroteos cometidos por menores es más alto que en el mismo período de 2025, según informó CBS New York.

El plan de reducción de violencia para el verano redujo casi un 28% el crimen mayor en las zonas de alta conflictividad desde mayo (CBS)

La fiscal del Bronx, Darcel Clark, citó ante News 12 Bronx el caso de Christopher Redding, un adolescente de 16 años asesinado en febrero en el barrio de Kingsbridge. Dos jóvenes más resultaron heridos en el mismo incidente. Tres menores fueron imputados en relación con ese hecho.

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En Brooklyn, otro caso ilustra el problema. En marzo, un estudiante de 16 años del Sheepshead Bay High School mató a su compañero Ka’mardre Coleman. La defensa sostuvo que fue un accidente mientras los jóvenes manipulaban un arma.

Gonzalez también detalló una investigación mayor en Coney Island: las autoridades imputaron a 15 presuntos miembros de pandillas en conexión con 16 tiroteos distintos, uno de ellos fatal y cuatro con transeúntes heridos.

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La estrategia para frenar la violencia juvenil

El NYPD respondió al aumento relativo de tiroteos protagonizados por menores con una iniciativa específica: las Zonas de Seguridad para Jóvenes, un programa modelado a partir del plan general de reducción de violencia. Según el comunicado oficial del departamento publicado en el sitio de la ciudad de Nueva York, esas zonas cubren los corredores que los jóvenes transitan hacia y desde la escuela, paradas de autobús y centros de transporte.

Los resultados desde su lanzamiento en septiembre de 2025 son los siguientes: la criminalidad juvenil general bajó un 52,7%, los incidentes de tiroteos cayeron un 61,9% y las víctimas de tiroteos disminuyeron un 60,9% en esas zonas durante los horarios de despliegue, de acuerdo con el comunicado oficial del NYPD.

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“Eso ha sido bastante exitoso para reducir el número total de incidentes de tiroteos que hemos visto en la ciudad”, dijo Tisch a CBS New York.

Para el verano, el plan se amplía. El NYPD despliega hasta 3.800 agentes a pie en 72 zonas de reducción de violencia distribuidas en 40 comisarías, complejos de vivienda pública y el sistema de metro, con foco en las horas nocturnas y de madrugada, cuando la violencia históricamente se concentra.

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Según informó Streetsblog NYC, esa cifra duplica la del verano pasado, cuando el programa arrancó con 1.500 efectivos y produjo una baja del 47% en tiroteos.

La ciudad también lanzó una plataforma digital llamada “Summer in NYC” para conectar a jóvenes con actividades gratuitas en sus propios barrios, desde ligas de básquet hasta programas de arte y música, según informó News 12 Brooklyn.

El alcalde Zohran Mamdani describió el enfoque como “una estrategia integral de gobierno para involucrar a los jóvenes a través de programas variados”, según recogió CBS New York.