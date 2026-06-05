El Vaticano confirma que el papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales durante su viaje a España

Papa Leon XIV. (Infobae Perú)

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos de la Iglesia durante el viaje a España que comienza este sábado, en un encuentro privado que El Vaticano ha confirmado después de horas de expectación y de informaciones cruzadas sobre quiénes podrán estar presentes y quiénes quedarán fuera.

El comunicado, publicado este viernes a última hora, precisa que el pontífice verá a “varias víctimas de abusos clericales en España”, que la reunión ha sido organizada por la Iglesia española y que los detalles se conocerán después del encuentro para preservar la voluntad y la privacidad de los asistentes.

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La confirmación oficial llega después de que el periodista británico Gareth Gore, autor de un libro de investigación sobre el Opus Dei, hubiera asegurado a El País que una fuente cercana al Papa le había trasladado que León XIV se reuniría con un pequeño grupo de supervivientes durante su visita. Según el propio Gore, en una audiencia celebrada el pasado marzo, el papa valoró su trabajo y le “dejó muy claro que quería escuchar directamente a las víctimas de los abusos del Opus Dei”.

La Policía Nacional ha señalado este miércoles que la visita del Papa León XIV a España supone "el mayor reto de seguridad de su historia" con un amplio despliegue de más de 15.000 agentes de diferentes unidades, que incluye la cápsula de seguridad del pontífice y el despliegue de 250 furgones de la Unidad de Intervención Policial, los conocidos como 'antidisturbios'. (Fuente: Policía Nacional)

Gore explicó al citado diario que intentó propiciar ese encuentro durante el viaje a España y que trasladó al Vaticano una carta enviada por afectados. Según su relato, la respuesta llegó el lunes de esta semana y descartó esa posibilidad: “La agenda del Papa estaba completamente llena y que, por lo tanto, no sería posible recibir a las víctimas del Opus Dei en audiencia”.

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El papa no verá a víctimas del Opus Dei

Esa secuencia hace suponer que ninguna de las víctimas que verán al Papa pertenecerá al entorno de afectados del Opus Dei. La agenda oficial no incluye ninguna referencia al encuentro, lo que refuerza su carácter privado. Tampoco se conoce el día exacto de la cita. El texto apunta a que lo lógico es que se celebre en Madrid, en la sede de la Nunciatura Apostólica, aunque ese extremo no ha sido confirmado de forma oficial.

El malestar entre organizaciones españolas de afectados ha aflorado de inmediato. Juan Cuatrecasas, padre de una víctima de abusos del colegio Gaztelueta del Opus Dei y presidente de la Asociación Nacional Infancia Robada, ha declarado a Efe: “Nos tratan como a un despojo. ¿Qué se puede esperar de la Iglesia?”.

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La reacción no se limita a una queja por la falta de información, sino a la denuncia de haber quedado al margen de la preparación de la visita. Varias asociaciones sostienen que la organización del viaje no ha contado con ellas para articular un encuentro con el pontífice.

León XIV, “conmocionado” por el rechazo de la Iglesia española

Gore también sostuvo que, durante la reunión de marzo, León XIV “se mostró conmocionado e indignado al saber cómo altos cargos de la Iglesia católica española habían desestimado a antiguos miembros del Opus Dei que habían intentado denunciar los abusos que sufrieron durante su estancia en la organización”. El escritor acusó a los responsables del viaje de haber situado otras prioridades por delante del tratamiento de los abusos.

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Para este lunes hay prevista una protesta frente a la Nunciatura Apostólica en Madrid. La convocatoria parte de varias asociaciones de víctimas y de activistas por los derechos de la infancia, entre ellos Miguel Hurtado, primer denunciante de los casos de pederastia en la Abadía de Montserrat.

Muchos de esos colectivos habían remitido cartas a los organizadores del viaje para pedir un encuentro con León XIV y exponerle cómo, a su juicio, la Iglesia española sigue revictimizando a quienes denunciaron abusos.

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