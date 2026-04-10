Un hombre es acusado de arrojar a otro desde el piso 25 de un edificio en Miami Beach

La policía de Miami Beach investiga el homicidio de Justin Zelin, arrojado desde el piso 25 de un edificio de condominios (Captura de video)

Un estremecedor suceso sacudió el sur de Florida cuando un hombre fue arrojado desde el piso 25 de un edificio de condominios en Miami Beach, según reportó la policía local. El incidente, ocurrido el 15 de febrero, tuvo lugar en un complejo residencial ubicado cerca de la intersección de la calle 63 y la avenida Collins, una zona reconocida por sus imponentes torres y vistas al mar. La brutalidad del hecho y la altura desde la que cayó la víctima han generado conmoción en la comunidad y una rápida movilización policial para esclarecer lo sucedido.

La víctima, identificada como Justin Zelin, tenía 35 años y era conocido en el ámbito profesional como analista de biotecnología. Zelin había completado sus estudios en la Universidad de Harvard, de acuerdo con la información disponible en su perfil de LinkedIn, lo que sugiere un perfil académico y profesional destacado. El entorno en el que ocurrió el crimen, sumado a la identidad de la víctima, ha despertado el interés de medios y vecinos, quienes intentan comprender los motivos detrás de un acto de violencia tan extremo.

El caso avanzó rápidamente gracias a la intervención policial y a una llamada al 911 realizada por el propio Zelin antes de su muerte. La comunicación, registrada momentos previos al desenlace fatal, permitió a los investigadores obtener pistas fundamentales sobre el desarrollo de los hechos. Durante la llamada, los agentes pudieron escuchar a Zelin suplicando a una persona llamada “Sasha” que se alejara y abandonara su vivienda, lo que indica que la confrontación ya estaba en curso y que la víctima percibía un peligro inminente. El operador del 911 informó que, tras un momento, Zelin dejó de responder, pero los sonidos de forcejeo continuaron siendo audibles en la línea, lo que reforzó la gravedad de la situación.

El principal sospechoso, identificado como Corey Hutterli, fue arrestado minutos después y presentaba signos de alteración y fatiga física (Captura de video)

La investigación permitió identificar rápidamente al principal sospechoso. “Sasha” resultó ser un alias utilizado por Corey Hutterli, de 37 años. Los agentes arribaron al lugar poco después de la llamada y encontraron a Hutterli saliendo del apartamento, en un estado visible de alteración: sudaba copiosamente y mostraba signos de agotamiento. Según la versión ofrecida por Hutterli a la policía, Zelin se habría comportado de forma violenta y lo habría atacado, aunque este relato contrasta con los elementos obtenidos durante la investigación inicial.

El proceso judicial y las pruebas recolectadas aportaron mayores certezas sobre lo ocurrido. Durante la comparecencia ante la jueza Mindy Glazer, se informó que el ADN de Hutterli fue hallado en la sangre que se encontraba en el balcón desde donde fue arrojada la víctima. Adicionalmente, una muestra tomada de la chaqueta que llevaba puesta Hutterli contenía una mezcla de ADN tanto del sospechoso como de Zelin, fortaleciendo la hipótesis de un enfrentamiento físico entre ambos. Un aspecto crucial para el caso fue que la llamada al 911 registró de manera parcial el incidente, aportando una prueba directa de los momentos previos a la tragedia.

Corey Hutterli permanece detenido sin fianza, mientras avanza el proceso judicial por homicidio y la comunidad exige respuestas (Captura de video)

Desde el punto de vista forense, la policía también detalló que Hutterli presentaba lesiones compatibles con un altercado reciente, lo que coincide con la versión de una pelea. Además, los investigadores encontraron mechones de barba del sospechoso dentro del apartamento, un dato que refuerza la hipótesis de una lucha intensa antes del desenlace fatal. El conjunto de estas pruebas ha sido determinante en la imputación formal por homicidio.

Actualmente, Corey Hutterli permanece detenido sin derecho a fianza, a la espera de que avance el proceso judicial en su contra. Las autoridades han subrayado que la gravedad de las pruebas reunidas, sumada a la naturaleza del delito, justifican esta medida cautelar. El caso continúa bajo investigación, mientras la comunidad y los allegados a la víctima siguen atentos al desarrollo de los acontecimientos.