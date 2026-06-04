Estados Unidos

Las ofertas de empleo en Estados Unidos alcanzaron 7,6 millones en abril, según un informe

El reporte, realizado por la Oficina de Estadísticas Laborales, suma 731.000 avisos frente a marzo y marca el nivel más alto desde mayo de 2024

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Las ofertas de empleo en Estados Unidos subieron a 7,6 millones en abril, con 731.000 vacantes más que en marzo, según el informe JOLTS de la Oficina de Estadísticas Laborales (REUTERS/Andrew Kelly)
Las ofertas de empleo en Estados Unidos subieron a 7,6 millones en abril, con 731.000 vacantes más que en marzo, según el informe JOLTS de la Oficina de Estadísticas Laborales (REUTERS/Andrew Kelly)

Las ofertas de empleo en Estados Unidos subieron a 7,6 millones en abril, 731.000 más que en marzo y su nivel más alto desde mayo de 2024, según el informe JOLTS de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El repunte de vacantes no despejó la principal inquietud de los buscadores de empleo: en abril cayeron las contrataciones a 5,12 millones de contrataciones, 419.000 menos que en marzo, con una tasa de contratación de 3,2%, y la mejora en el volumen de avisos no se tradujo en más gente entrando a un puesto.

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El informe también señaló que, por primera vez desde junio del año pasado, hubo más vacantes abiertas que personas desempleadas que buscaban trabajo. Ese cruce, que suele leerse como señal de demanda sostenida de personal, coexistió con un mercado menos ágil para cerrar búsquedas: más anuncios no implicaron más altas efectivas en las nóminas.

El salto de abril se concentró en servicios profesionales y empresariales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Servicios profesionales y empresariales concentró más del 90% del aumento de las ofertas de empleo en abril, con 668.000 puestos abiertos adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Estadísticas Laborales detalló que más del 90% del aumento total de vacantes de abril se concentró en un solo sector: servicios profesionales y empresariales, que sumó 668.000 nuevos puestos abiertos.

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En ese grupo se incluyen consultorías, firmas de contabilidad, servicios tecnológicos, recursos humanos y marketing, áreas donde la demanda puede responder tanto a proyectos específicos como a necesidades permanentes de soporte y operación.

Otros rubros ampliaron su demanda laboral con incrementos menores. Salud y servicios sociales agregaron 37 mil vacantes, con una mayor necesidad de personal en cuidado residencial y atención de salud a domicilio, según el BLS.

Transporte y almacenamiento incorporó 30 mil puestos abiertos, impulsados por mensajería, logística y paquetería.

El informe también registró avances en construcción, en un contexto vinculado al desarrollo de centros de datos de inteligencia artificial en distintos estados, de acuerdo con el texto fuente. En comercio minorista, el BLS informó un incremento de 22 mil vacantes.

La distribución sectorial mostró el tipo de demanda que creció con más fuerza: ocupaciones asociadas a servicios, cuidado, logística y tecnología. El texto fuente indicó que, históricamente, la participación de trabajadores hispanos fue alta en varios de esos segmentos, un punto para medir el impacto social de la evolución del empleo.

Contrataciones a la baja y procesos más lentos para cubrir puestos

Nick Bunker, de Indeed, afirmó que el informe muestra un mercado laboral de Estados Unidos con bajas contrataciones y bajos despidos desde principios de 2025
Nick Bunker, de Indeed, afirmó que el informe muestra un mercado laboral de Estados Unidos con bajas contrataciones y bajos despidos desde principios de 2025

La caída de las contrataciones en abril funcionó como el principal contraste frente a la suba de vacantes. Con 5,12 millones de incorporaciones y una tasa de contratación de 3,2%, el mercado mostró señales de continuidad en una dinámica que prioriza la publicación de búsquedas sin el mismo ritmo para cerrarlas.

En la práctica, ese desajuste puede estar asociado a decisiones empresariales más cautelosas, con procesos de selección más extensos, filtros más exigentes y revisiones presupuestarias que demoran la confirmación de una vacante, en un mercado donde la demanda existe pero la contratación opera con fricción.

Nick Bunker, director de investigación económica de Indeed, dijo a CNBC: “El informe pinta un mercado laboral caracterizado por bajas contrataciones y bajos despidos, una tendencia que ha persistido desde principios de 2025”.

Salarios: avance nominal y retroceso real frente a la inflación

Tres personas trabajando en una oficina (Freepik)
El salario promedio por hora en Estados Unidos llegó a USD 37,41 en abril de 2026, con un alza interanual de 3,6%, pero el salario real cayó 0,3% frente a la inflación

En materia de ingresos, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que el salario promedio por hora llegó a USD 37,41 en abril de 2026, un aumento interanual de 3,6%. Con una semana laboral estándar de 34,3 horas, esa cifra equivale a unos USD 1.283 por semana antes de impuestos.

El BLS indicó además que, ajustado por inflación, el salario real cayó 0,3%.

Ese dato permitió poner en contexto la lectura del mercado: incluso con vacantes en alza, la capacidad de compra del ingreso promedio mostró un deterioro en la comparación anual.

El texto fuente agregó que, en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, una familia de cuatro necesita más de USD 7.000 al mes para cubrir gastos básicos. En ese marco, una suba nominal del salario puede resultar insuficiente para modificar la situación cotidiana de los hogares si el costo de vida sigue presionando.

El mismo material también precisó la evolución reciente de la variación anual: 3,7% en enero, 3,8% en febrero y 3,5% en marzo. La secuencia mostró cambios en el ritmo de crecimiento salarial y reforzó la idea de un escenario donde los ingresos no avanzaron de forma lineal.

Desempleo hispano en 5,0% y expansión del trabajo parcial involuntario

La tasa general de desempleo se mantuvo en 4,3% en abril de 2026, pero el desempleo hispano subió a 5,0%, según el informe del BLS. El texto fuente atribuyó esa brecha a dos factores.

Por un lado, señaló la concentración de trabajadores hispanos en empleos del sector público. En esa línea, el texto fuente sostuvo que el gobierno federal eliminó cerca de 271 mil puestos desde octubre de 2024, una caída del 9%, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial.

Por otro lado, describió la expansión del trabajo parcial por razones económicas. La Oficina de Estadísticas Laborales informó que cerca de 4,7 millones de personas trabajaron a tiempo parcial sin haberlo elegido, una situación que afecta con mayor intensidad a quienes dependen de ocupaciones de bajos ingresos y no logran acceder a empleos de jornada completa.

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