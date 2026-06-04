Estados Unidos

La Comisión Reguladora Postal de EE. UU. descarta que el Servicio Postal se quede sin dinero en 2027

El organismo advirtió que la situación financiera es “cada vez peor” y que resulta necesario resolver los problemas económicos para evitar la insolvencia en los próximos años

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Robert Taub, vicepresidente del comité que supervisa el Servicio Postal, sostuvo que las medidas financieras recientes extendieron por varios años el plazo antes de una insolvencia del Servicio Postal (REUTERS/Benoit Tessier).
Robert Taub, vicepresidente del comité que supervisa el Servicio Postal, sostuvo que las medidas financieras recientes extendieron por varios años el plazo antes de una insolvencia del Servicio Postal (REUTERS/Benoit Tessier).

La Comisión Reguladora Postal de Estados Unidos anunció a legisladores de la Cámara de Representantes que el Servicio Postal (USPS) no agotará su caja en 2027, aunque continúa su deterioro financiero y exige decisiones sobre gastos, tarifas y alcance de la entrega para evitar una insolvencia a futuro, informó Reuters.

De acuerdo con Robert Taub, vicepresidente de la comisión responsable de la supervisión del Servicio Postal, las recientes medidas financieras extendieron “al menos varios años más” el plazo antes de la insolvencia declarada por David Steiner, director general del USPS, en febrero.

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No obstante, el problema no quedó resuelto. Taub advirtió: “Dada la grave y cada vez peor situación financiera del Servicio Postal, como nación debemos responder. No creo que podamos dejar que el Servicio Postal se salve por sí solo”.

El déficit financiero que enfrenta el Servicio Postal

El organismo se autofinancia con la venta de estampillas y otros servicios. No recibe recursos de impuestos para cubrir sus gastos operativos. Desde 2007, el Servicio Postal reporta pérdidas netas de unos USD 120 mil millones, según Reuters.

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De acuerdo con FOX 5 NY, en 2025 registró pérdidas netas de USD 9.000 millones y en 2024, USD 9.500 millones. Aunque los ingresos operativos aumentaron en USD 916 millones (1,2%) gracias a su servicio económico Ground Advantage, los egresos superaron ampliamente los ingresos.

La exigencia de recortar gastos se intensificó después de que el correo de primera clase, el servicio más rentable del Servicio Postal, registrara una caída sostenida durante cerca de dos décadas, informó The New York Times.

El Servicio Postal acumula pérdidas netas de unos USD 120 mil millones desde 2007 (REUTERS/Daniel Cole).
El Servicio Postal acumula pérdidas netas de unos USD 120 mil millones desde 2007 (REUTERS/Daniel Cole).

Medidas para enfrentar la falta de liquidez

El Servicio Postal presentó un plan a 10 años para recortar gastos y volver a la rentabilidad, pese a ello la agencia todavía enfrenta desafíos financieros: el volumen de correo sigue en baja y los costos de distribución continúan en alza, detalló CBS News.

De acuerdo con Reuters, Taub cuestionó el plan de reforma que el USPS adoptó hace seis años. Explicó al subcomité que esa estrategia no detuvo las pérdidas y que “ha ralentizado de manera sistemática la entrega de correo en todo Estados Unidos, específicamente en las zonas rurales”.

Entre las acciones para paliar la presión financiera, el USPS informó que suspendió gastos no esenciales en viajes, artículos de oficina y consultores. En un memorando citado por Reuters, Steiner dijo a funcionarios que esas medidas son “necesarias para garantizar que continuemos operando con eficacia”.

A su vez, aplicó una suspensión temporal de los pagos patronales a un programa federal de pensiones, una decisión que permitiría preservar USD 200 millones en caja cada dos semanas, o USD 2.500 millones hasta el 30 de septiembre.

En la misma sesión en la que habló Taub, Pete Sessions, presidente del Subcomité de Operaciones Gubernamentales, alertó sobre la interrupción de las contribuciones: “El Servicio Postal está en mal estado y suspender los pagos no hace que esas obligaciones desaparezcan... simplemente las añade al gigantesco asteroide de deuda compuesto por facturas impagadas y obligaciones de jubilados que se precipita hacia nosotros incluso mientras hablamos”. 

El volumen de correo sigue en baja en Estados Unidos y los costos de distribución continúan en alza para el USPS (REUTERS/Brendan McDermid).
El volumen de correo sigue en baja en Estados Unidos y los costos de distribución continúan en alza para el USPS (REUTERS/Brendan McDermid).

Por otro lado, USPS prevé subir el precio de la estampilla de correo de primera clase a 82 centavos desde 78 centavos a partir del 12 de julio y, en marzo, contrató asesores de reestructuración para enfrentar sus problemas financieros.

Una de las preguntas que el debate en Washington dejó expuesta es si se debe mantener la entrega de correo seis días por semana a 170 millones de direcciones. Según The New York Times, el Servicio Postal calculó que reducir los días de entregas permitiría un ahorro anual de entre USD 2.900 millones y USD 3.500 millones. El cierre de oficinas pequeñas y la eliminación de rutas no rentables permitiría recortar costos por alrededor de USD 1.000 millones al año.

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