Estados Unidos

Qué es importante saber para votar en las elecciones primarias de California

Una variedad de mecanismos facilitó el sufragio anticipado o presencial desde mayo y permite que todos encuentren una alternativa cómoda, incluso hasta el último día disponible

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California define sus primarias con la votación abierta hasta las 20:00 del 2 de junio para todos los cargos estatales y locales (REUTERS)
California define sus primarias con la votación abierta hasta las 20:00 del 2 de junio para todos los cargos estatales y locales (REUTERS)

A los votantes de California que aún no participaron en las primarias del martes les queda la última oportunidad de hacerlo hasta las 20:00 horas del 2 de junio, en una elección que definirá qué candidatos avanzarán en la carrera por la gobernación, la alcaldía de Los Ángeles y otros cargos estatales y locales bajo el sistema de “los dos con más votos”, según medios locales como NBC Los Angeles.

En el condado de Los Ángeles hay 5,8 millones de votantes registrados que pueden emitir su voto este día. La boleta incluye cargos estatales, escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, medidas locales y contiendas para concejos municipales, y solo la disputa por el nuevo gobernador reúne a más de 60 candidatos.

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Los funcionarios electorales del condado pidieron revisar la boleta con cuidado y votar con anticipación por la cantidad de contiendas y postulantes, según Telemundo 52.

Dean C. Logan, registrador-recorder/secretario del condado del Condado de Los Ángeles, declaró en un comunicado previo: “Con todos los centros de votación del Condado de Los Ángeles abiertos este fin de semana, los votantes tienen muchas opciones convenientes para emitir su voto con anticipación. Evite las aglomeraciones: haga un plan para votar temprano este fin de semana o el lunes en un lugar que le resulte conveniente”.

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El funcionario Dean Logan había recomendado votar con anticipación para evitar aglomeraciones en el último día (REUTERS)
El funcionario Dean Logan había recomendado votar con anticipación para evitar aglomeraciones en el último día (REUTERS)

Centros de votación de Los Ángeles reciben votos, registros y boletas por correo

Los centros de votación que abrieron el sábado en el Condado de Los Ángeles se suman a 122 locales que comenzaron a operar el 23 de mayo, de acuerdo con Telemundo 52 y NBC Los Angeles.

Hasta la víspera de la elección funcionaron todos los días de 10:00 a 19:00 horas para voto presencial, registro electoral y devolución de boletas enviadas por correo, y hoy (martes 2 de junio) atienden de 7:00 a 20:00 horas, señaló Los Angeles Times.

Quien necesite ubicar un centro puede consultar una lista y un mapa con buscador por dirección. En el condado de Los Ángeles esa búsqueda se realiza a través del localizador del sitio del registrador-recorder/secretario del condado, mientras que en el resto del estado puede hacerse desde la página de la Secretaría de Estado de California.

El condado también ofrece un mapa para localizar buzones de entrega de boletas, dentro de un programa que comenzó en 2017. Los votantes pueden además seguir el estado de su boleta por correo con una herramienta de rastreo, según medios angelinos.

Si una boleta por correo tiene matasellos del 2 de junio y llega dentro de los siete días siguientes, los funcionarios electorales del condado la procesarán, verificarán y contarán. El registrador-recorder/secretario del condado recomendó enviarla al menos siete días antes de la jornada electoral, indicaron ambos medios.

El condado de Los Ángeles facilita la localización de centros de votación y buzones de entrega de boletas mediante mapas y buscadores en línea para los votantes registrados (REUTERS/Daniel Cole)
El condado de Los Ángeles facilita la localización de centros de votación y buzones de entrega de boletas mediante mapas y buscadores en línea para los votantes registrados (REUTERS/Daniel Cole)

California permite registrarse el mismo día y votar con boleta provisional

California permite el registro electoral el mismo día, lo que habilita a una persona a inscribirse en un centro de votación y luego emitir una boleta provisional. Además, quienes se registraron para votar a menos de 15 días de la elección debían completar el trámite presencial en centros de votación y solicitar allí mismo su boleta.

En la mayoría de los casos, los votantes con registro condicional emiten una boleta provisional, que se cuenta una vez que las autoridades del condado procesan el registro y validan la información, de acuerdo con NBC Los Angeles.

Para votar en persona, en la mayoría de los casos no es necesario mostrar identificación, según Los Angeles Times. El mismo medio señaló que sí puede exigirse a quienes votan por primera vez tras haberse registrado por correo sin haber aportado el número de licencia de conducir, el número de identificación estatal o los últimos cuatro dígitos del Seguro Social.

Sumado a esto, la Liga de Mujeres Votantes de California recomienda llevar al centro de votación la boleta recibida por correo. Si el votante no la lleva, algunos condados pueden exigirle que use una boleta provisional, que será contada después de que los funcionarios comprueben su elegibilidad.

Los funcionarios electorales locales también indicaron que el trámite en el centro puede acelerarse con el “quick check-in code”, un código de verificación que figura en la boleta de muestra enviada por correo y en la postal del centro de votación. Ese código también puede obtenerse al verificar el registro del votante en línea, añadió el diario de Los Angeles Times.

Quienes no hayan participado aún en las primarias de California pueden registrarse el mismo día y votar con boleta provisional, según la ley estatal (REUTERS/Fred Greaves)
Quienes no hayan participado aún en las primarias de California pueden registrarse el mismo día y votar con boleta provisional, según la ley estatal (REUTERS/Fred Greaves)

La primaria de California enviará a noviembre a los dos más votados

El sistema electoral de California envía a la elección general de noviembre a los dos candidatos más votados de cada contienda, sin importar su afiliación partidaria, según NBC Los Angeles y NPR. Incluso si un postulante obtiene la mayoría de los votos en la primaria, dos candidatos avanzan de todos modos a la elección general.

Las excepciones son las contiendas para superintendente estatal de instrucción pública y los cargos nominados por los votantes en elecciones especiales. Mientras que NPR señaló que este sistema será determinante en una primaria observada de cerca a nivel nacional, en especial por la carrera para suceder al gobernador demócrata Gavin Newsom, impedido de buscar otro mandato por límites legales.

Según NPR, la primaria californiana también definirá quiénes siguen en cinco nuevos distritos de la Cámara de Representantes inclinados hacia los demócratas. La emisora indicó que, tras la aprobación de la Proposición 50 el año pasado, el mapa permitió redibujar cinco distritos antes ocupados por republicanos para volverlos favorables a los demócratas.

La primaria define los candidatos finales para la carrera de gobernador de California y suceder a Gavin Newsom (REUTERS/Annabelle Gordon)
La primaria define los candidatos finales para la carrera de gobernador de California y suceder a Gavin Newsom (REUTERS/Annabelle Gordon)

En la carrera por la gobernación, la contienda quedó abierta después de que la ex vicepresidenta Kamala Harris, el senador Alex Padilla y el fiscal general estatal Rob Bonta decidieran no presentarse.

La emisora NPR añadió que los sondeos más recientes mostraban una disputa entre el ex secretario de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra, el filántropo Tom Steyer y el republicano Steve Hilton.

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