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Mick Jagger habló del regreso de The Rolling Stones: “Me encantaría salir de gira, no puedo esperar”

El cantante fue claro sobre su anhelo de pisar los escenarios, aunque no brindó fechas exactas y advirtió que cualquier decisión depende del estado de salud de Keith Richards y del consenso del grupo

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El lanzamiento del álbum Foreign Tongues de The Rolling Stones reaviva la expectativa internacional sobre el futuro de la banda británica (REUTERS/Shannon Stapleton)
El lanzamiento del álbum Foreign Tongues de The Rolling Stones reaviva la expectativa internacional sobre el futuro de la banda británica (REUTERS/Shannon Stapleton)

La expectativa global frente a The Rolling Stones se reaviva tras el anuncio de su disco Foreign Tongues, un proyecto que fusiona nuevas colaboraciones con el legado de Charlie Watts y que sitúa a la banda ante la posibilidad de un regreso a los escenarios, aunque sin promesas concretas de fechas ni lugares.

Incertidumbre y deseo de reencuentro

El entusiasmo de Mick Jagger por volver a presentarse en vivo quedó en evidencia al afirmar: “Me encantaría salir de gira, no puedo esperar”.

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Aunque el vocalista admitió que aún no hay un calendario definido, dejó claro su interés por reunirse nuevamente con el público, resaltó Indie Hoy. “No creo que sea este año, pero ojalá sea lo antes posible”, aclaró Jagger, subrayando la ausencia de fechas confirmadas y pidiendo paciencia a los seguidores.

The Rolling Stones perform during their Hackney Diamonds Tour at SoFi Stadium in Inglewood
Mick Jagger expresa su deseo de volver a los escenarios, aunque The Rolling Stones aún no confirma fechas de gira ni países (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para Jagger, el futuro de la gira depende de diferentes factores y del consenso entre los miembros del grupo. El cantante remarcó que el entusiasmo es real, pero que cualquier decisión debe considerar la situación personal de todos los integrantes y el contexto global.

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Factores que condicionan el regreso

La salud de Keith Richards aparece como una de las principales incógnitas para el futuro inmediato de la banda.

Según trascendió, la imposibilidad física del guitarrista para comprometerse con una agenda exigente fue determinante para descartar conciertos en 2025. Richards sugirió que podría regresar a los escenarios el año próximo, aunque advirtió: la decisión final dependerá de su estado de salud.

Los Rolling Stones anuncian Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio
La salud de Keith Richards se presenta como factor clave para cualquier posible gira de The Rolling Stones en los próximos años (Créditos: Redes sociales/The Rolling Stones)

De momento, la banda no ha confirmado oficialmente nuevas fechas de presentaciones, pero los rumores sobre una posible gira en 2027 circulan con fuerza. Los fanáticos siguen de cerca cada declaración, en busca de señales que anticipen el regreso del grupo a los grandes escenarios.

Actualmente, The Rolling Stones priorizan la cautela y la evaluación permanente de las condiciones personales de sus miembros. Cualquier anuncio sobre una gira quedará supeditado a la evolución física y anímica del grupo, según destaca Indie Hoy.

El valor simbólico de Foreign Tongues

Mientras tanto, la atención se concentra en el lanzamiento de Foreign Tongues. El álbum, que verá la luz el 10 de julio bajo el sello Polydor/Universal Music, fue grabado en los estudios Metropolis de Londres y producido por Andrew Watt. Se trata de la vigésima quinta entrega de estudio de la banda e incluye colaboraciones con figuras como Paul McCartney, Robert Smith y Steve Winwood.

Foreign Tongues, el nuevo disco de The Rolling Stones, incluirá colaboraciones inéditas con artistas como Paul McCartney y Robert Smith (Créditos: Redes sociales/The Rolling Stones)
Foreign Tongues, el nuevo disco de The Rolling Stones, incluirá colaboraciones inéditas con artistas como Paul McCartney y Robert Smith (Créditos: Redes sociales/The Rolling Stones)

Una de las particularidades más destacadas del disco es la participación póstuma de Charlie Watts. Sobre este punto, fuentes cercanas subrayan que la presencia del histórico baterista “aporta un valor simbólico especial al proyecto”, consolidando el significado del lanzamiento y reforzando el carácter de homenaje.

El nuevo material reúne seis décadas de experiencia y apuesta por la innovación musical. La integración de nuevos colaboradores y la última intervención de Watts convierten a este álbum en un tributo tanto al pasado como al futuro de la banda.

Perspectivas y reacción del público

Mientras se acerca la fecha de publicación de Foreign Tongues, la expectativa entre los fanáticos y la crítica continúa en aumento. Muchos ven en este lanzamiento una oportunidad para que The Rolling Stones conecten con nuevas generaciones y renueven su influencia en la cultura contemporánea.

Los rumores sobre una posible gira de The Rolling Stones en 2027 generan expectativa y mantienen atentos a los seguidores del grupo (REUTERS/Toby Melville/File Photo)
Los rumores sobre una posible gira de The Rolling Stones en 2027 generan expectativa y mantienen atentos a los seguidores del grupo (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

La banda ha mantenido su vigencia a través de la experimentación y la apertura a colaboraciones externas, lo que se refleja en la diversidad de sonidos del nuevo material. La combinación de tradición y novedad es, para muchos, el atractivo central de esta etapa.

Por ahora, el futuro inmediato de The Rolling Stones permanece abierto. El regreso a los escenarios dependerá de variables personales y del contexto general, mientras el nuevo álbum promete fortalecer el vínculo entre la banda y su público.

La llegada de Foreign Tongues, indica Indie Hoy, se perfila como el acontecimiento más relevante en la actualidad del grupo, recuperando el espíritu de una de las agrupaciones más longevas del rock mundial.

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