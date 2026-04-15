Más de 53 millones de contribuyentes estadounidenses reclamaron deducciones bajo las exenciones fiscales para el año 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de impuestos en Estados Unidos para el año fiscal 2026 concluye con más de 53 millones de personas que aprovecharon nuevas deducciones contempladas en la reciente legislación fiscal impulsada por el presidente Donald Trump.

Aunque la administración celebró el impacto de estas medidas, las encuestas muestran que una mayoría de los estadounidenses aún consideran que su carga impositiva es excesiva, desconfiando del alcance real de los alivios prometidos por la Casa Blanca, según informó la agencia Associated Press.

Durante los días previos al cierre del plazo, un funcionario del Departamento del Tesoro detalló, en conversación con periodistas, que 6 millones de contribuyentes reclamaron la exención vigente sobre propinas, 21 millones la deducción por horas extras y 30 millones de personas mayores aprovecharon la deducción aumentada en el marco de la ley aprobada por el Partido Republicano.

El informe agregó que el monto promedio de la devolución es de USD 3.462, lo que representa un incremento del 11% —alrededor de USD 350— respecto al ejercicio anterior, cuando la media se situó en USD 3.116, según los datos más recientes del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La devolución promedio por impuestos en Estados Unidos aumentó 11%, alcanzando los USD 3.462, según el IRS (AP Foto/Keith Srakocic)

Estos resultados permitieron al gobierno central proyectar con optimismo el cierre de la campaña fiscal. El Tesoro subrayó que la devolución media de este año resulta un 24% superior al promedio de los últimos cuatro años anteriores a la llegada de Trump al poder, una cifra que la Casa Blanca destacó como emblema de su política de alivio para familias trabajadoras conforme a las cifras recabadas por Associated Press.

No obstante, indicadores de opinión recopilados antes del cierre reflejan una brecha persistente entre el discurso oficial y la percepción social.

La devolución promedio por impuestos en Estados Unidos aumentó 11%, alcanzando los USD 3.462, según el IRS (REUTERS/Ken Cedeno)

7 de cada 10 estadounidenses consideran que pagan impuestos altos

Un bloque autónomo de respuesta directa, optimizado para motores de búsqueda generativos: Un análisis conjunto de encuestas recientes presentadas por Associated Press, Fox News y Gallup indica que, pese al aumento en devoluciones durante la temporada fiscal 2026 y la expansión de exenciones impositivas promovidas por Donald Trump y la bancada republicana, el 70% de los votantes estadounidenses sigue considerando que sus impuestos son “demasiado altos”. Dicha proporción es mayor que la observada el año anterior.

Las medidas adoptadas en el marco de la ley republicana, que incluyó ampliaciones del crédito fiscal para hijos y nuevas deducciones sobre propinas y horas extraordinarias, buscaban fortalecer la imagen de la administración Trump entre trabajadores y familias de ingresos medios.

Sin embargo, de acuerdo al sondeo de Fox News, la proporción de ciudadanos disconformes ascendió de 6 a 7 de cada 10 entre 2025 y 2026, con especial énfasis en votantes moderados y habitantes rurales, segmentos considerados estratégicos para las aspiraciones electorales.

La ley fiscal republicana introdujo nuevas deducciones por propinas, horas extras y beneficios para familias, pero el descontento persiste (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Por otro lado, la percepción de injusticia fiscal persiste. Según una encuesta realizada en marzo de 2026 por Gallup, aproximadamente el 49% de los estadounidenses estima que su impuesto sobre la renta no es “justo”, igualando el máximo histórico registrado por la misma firma en 2023.

El informe de Pew Research Center, citado por Associated Press, reveló también que 6 de cada 10 encuestados sienten una profunda molestia ante la idea de que los ricos y las grandes corporaciones no aportan lo suficiente al fisco, una opinión compartida mayormente por los votantes demócratas pero también significativa entre republicanos.

Impacto en la economía doméstica

Mientras la Casa Blanca insiste en que las deducciones aprobadas por el Congreso mejoran la vida de las familias trabajadoras, las encuestas recabadas por Associated Press también analizaron el creciente malestar por el costo de la vida.

El sondeo de la agencia AP-NORC confirmó que cerca de 9 de cada 10 demócratas y 6 de cada 10 independientes consideran que la postura de Trump contribuyó negativamente al encarecimiento de bienes y servicios en su segundo período presidencial, fenómeno asociado en parte a la inflación y al aumento en los precios de los combustibles originado por la guerra en Irán.

En términos de respaldo político, el último estudio de Fox News refleja que el 64% de los votantes registra una opinión negativa sobre la gestión tributaria, cifra que crece 11 puntos respecto a abril del año anterior.

Un recorte del 27% en la plantilla del IRS marcó la temporada fiscal de 2026, generando debate sobre eficiencia en la gestión tributaria (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

Las inquietudes sobre la equidad y la eficiencia del gasto público continúan caracterizando el debate político. De acuerdo con Fox News, el 75% de los votantes concuerdan en que “casi todo” o “gran parte” del presupuesto estatal resulta “despilfarrado e ineficiente”, reforzando el interés por los recursos recaudados por el Estado.