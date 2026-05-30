Por qué el precio de los tomates escaló un 40% en Estados Unidos en un año

El precio de los tomates aumentó un 40% en el último año, posicionándose como el producto básico con mayor alza en Estados Unidos (Reuters)

El aumento en el precio de los tomates en Estados Unidos alcanzó el 40% en el último año, según el Índice de Precios al Consumidor. Este incremento superó el alza de otros productos como el café o la carne, de acuerdo con cifras del Federal Reserve, difundidas por CBS News. El promedio nacional llegó a los USD 2.69 por libra en abril, un récord para este alimento.

La causa principal de este salto en los precios radica en la política comercial de Estados Unidos. Desde julio, el gobierno impuso un arancel del 17% a las importaciones de tomate provenientes de México, tras abandonar un acuerdo que permitió durante décadas la entrada libre de impuestos.

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Brett Massimino, profesor de la Virginia Commonwealth University consultado por CBS News, afirmó que esta medida “es un gran motor de la inflación en el precio”. México abastece cerca del 90% de los tomates importados, lo que potenció el efecto inmediato en el mercado.

La recaudación por aranceles al tomate subió de USD 16.424 en 2024 a casi USD 4.6 millones en 2025, favoreciendo temporalmente a los agricultores locales (Reuters)

La aplicación del nuevo arancel generó un aumento en la recaudación: el monto pasó de USD 16.424 en 2024 a USD 4.6 millones en 2025, según cifras del gobierno de Estados Unidos. El sector agrícola nacional recibió con entusiasmo la medida, que ofreció una oportunidad para recuperar cuota de mercado.

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Factores climáticos y logísticos

El aumento no se explica solo por la política comercial. David Branch, directivo del Wells Fargo Agri-Food Institute, institución dedicada al análisis agroalimentario, explicó a CBS News que las condiciones climáticas y enfermedades redujeron la producción tanto en México como en Florida. Esto limitó la oferta disponible en un contexto de demanda estable.

En Florida, dos fuertes heladas —las tormentas Ezra en diciembre de 2025 y Gianna en enero de 2026— destruyeron cosechas enteras, especialmente de tomate Roma, según reportaron Fresh Fruit Portal y South Florida Reporter.

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La imagen muestra un análisis del aumento récord del precio del tomate en EE.UU., explicando las causas como aranceles, clima adverso y costos de transporte, y sus efectos en hogares y comercios (Imagen Ilustrativa Infobae/ Fuentes: Consumer Price Index, CBS News, AP News, Federal Reserve, Fresh Fruit Portal, South Florida Reporter, Markon, MarginEdge) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, lluvias intensas, nieblas y altas temperaturas favorecieron enfermedades como el virus rugoso del tomate (ToBRFV) y ralentizaron el desarrollo de las plantas, de acuerdo con South Florida Reportery Markon. Estas situaciones limitaron la oferta disponible en un contexto de demanda estable.

El transporte también resultó afectado. El conflicto en Irán elevó el precio del diésel, lo que encareció el traslado de tomates en camiones refrigerados.

Phil Lempert, analista del sector alimentario, detalló al medio estadounidense que este costo logístico impactó directamente en el precio final que pagan los consumidores.

Impacto en hogares y comercios

El encarecimiento repercutió en la vida diaria de los hogares y en la economía de los negocios. Para cadenas como Snarf’s Sandwiches, el costo de las cajas de tomate pasó de USD 27 a USD 93, según Wayne Humphrey, director de operaciones, en declaraciones a AP News.

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Esto implicó un gasto adicional de USD 1.7 millones en solo un año. El tomate uva mostró la mayor variación, con un aumento del 65% en tan solo un mes, según datos de MarginEdge, empresa estadounidense dedicada al seguimiento de precios en restaurantes.

Expertos prevén que la llegada de la cosecha local podría aliviar el precio del tomate en los próximos meses, aunque el ajuste tardará en llegar al consumidor (Reuters)

Isaac Bernal Carbajo, chef en Nueva York, expresó a AP News: “Algo tan básico como comprar verduras frescas empieza a ser una decisión financiera seria para muchas familias”.

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Perspectivas y antecedentes

Según Phillip Coles, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad de Lehigh entrevistado por AP News, los precios podrían bajar cuando se concrete la cosecha local en los próximos meses. Además, el aumento actual podría inducir a los agricultores de Estados Unidos a ampliar la superficie sembrada, aunque el impacto de esta decisión tardará en reflejarse en el mercado.

En años previos, el precio del tomate mostró fluctuaciones estacionales, pero nunca un incremento de esta magnitud anual. El actual escenario marca un antecedente inédito en la última década, según registros históricos del Federal Reserve consultados por CBS News.

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Otros productos que sufrieron aumentos

El alza en los precios no se restringió al tomate. De acuerdo con información de ABC News, varios productos frescos y de fuerte demanda experimentaron incrementos considerables durante el último año.

El café encabezó la lista con un aumento del 18,5%, seguido por la carne de res que subió un 14,8%. Los vegetales frescos avanzaron un 11,5%, mientras que los mariscos aumentaron un 6,2%.

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Las causas de estos aumentos son múltiples. El precio del diésel trepó un 60% en comparación con el año anterior, lo que influyó directamente en los costos de transporte y distribución de alimentos, según detalló ABC News.

Tal como se mencionó anteriormente, el conflicto en Oriente Medio generó interrupciones en el suministro global de petróleo, lo cual encareció aún más la logística. Además, fenómenos como la sequía y condiciones meteorológicas adversas complicaron la producción de café y carne, profundizando así el encarecimiento de estos productos frescos.

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