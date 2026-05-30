El mortal accidente en el puente Queensboro plantea interrogantes sobre la aplicación de la ley en la regulación de la micromovilidad

El patinete involucrado en el siniestro superaba los 80 km/h, muy por encima del límite legal para carriles bici de 24 km/h (REUTERS/Sarah Meyssonnier/)

La reciente tragedia ocurrida en el puente Queensboro ha reavivado el debate sobre la seguridad y el control en los carriles bici de Nueva York. Una colisión entre una bicicleta y un patinete eléctrico—este último ilegal y capaz de superar los 80 km/h—provocó la muerte de ambos conductores, dejando al descubierto una situación de alto riesgo que afecta a miles de usuarios de la micromovilidad en la ciudad.

El accidente tuvo lugar el jueves en el angosto carril bici del puente Queensboro. Las víctimas fueron un ciclista y un usuario de patinete eléctrico. Según la policía, el patinete involucrado era ilegal porque podía alcanzar velocidades muy superiores al límite permitido en la ciudad, que es de 24 km/h. Este hecho pone de relieve la circulación de dispositivos no autorizados que, por su potencia, representan un peligro tanto para sus conductores como para el resto de los usuarios del espacio público. La gravedad de la colisión ha llevado a interrogarse si las autoridades están haciendo lo suficiente para prevenir la presencia y el uso de este tipo de vehículos en las vías urbanas.

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Falta de control y regulación sobre bicicletas y patinetes eléctricos ilegales

El accidente mortal en el puente Queensboro revela la falta de control sobre patinetes eléctricos ilegales en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso ilustra una de las principales debilidades del sistema actual: la dificultad para controlar la proliferación de bicicletas y patinetes eléctricos que exceden la velocidad legal o que directamente no están permitidos en la ciudad. El patinete involucrado podía superar los 80 km/h, muy por encima del límite de 24 km/h vigente para los carriles bici. La situación se agrava por la falta de mecanismos efectivos para detectar y sancionar a quienes utilizan este tipo de vehículos ilegales.

Los testimonios recogidos tras el accidente apuntan a un sentimiento generalizado de inseguridad. Existen dudas sobre la eficacia de las medidas actuales y sobre la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la normativa, especialmente ante la aparición de modelos cada vez más potentes y rápidos en el mercado. Muchos usuarios perciben una falta de regulación real y temen que la ausencia de controles rigurosos continúe propiciando situaciones peligrosas.

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Condiciones y peligrosidad de los carriles bici en el puente Queensboro

Las características físicas del carril donde ocurrió el accidente son otro factor de riesgo. Los carriles bici en ambas direcciones del puente Queensboro están separados únicamente por una línea blanca pintada. Esta delimitación mínima resulta insuficiente para evitar colisiones cuando circulan vehículos a velocidades muy diferentes. El ciclista Mike Romano lo expresó con claridad al advertir: “No existe ninguna protección para los ciclistas que circulan en patinetes a 30, 40 o 50 millas por hora”.

El diseño del carril contribuye a una convivencia tensa entre ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos. La ausencia de barreras físicas y la estrechez del espacio aumentan el riesgo de accidentes graves, especialmente cuando los vehículos implicados pueden alcanzar velocidades elevadas. El estado actual de los carriles bici en el Queensboro pone en entredicho la seguridad de los usuarios y la idoneidad de la infraestructura disponible para absorber el crecimiento de la micromovilidad.

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Opiniones y testimonios de ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos

Las impresiones de quienes utilizan el puente a diario evidencian la preocupación existente. Sam Blumenfeld, que usa bicicletas eléctricas, manifestó sentirse inquieto por la presencia de patinetes eléctricos, sobre todo los que circulan a gran velocidad. Daniel Nguyen, usuario de Citi Bike, señaló que muchos conductores parecen no estar regulados y que “circulan a exceso de velocidad”.

Otros ciclistas relataron a medios locales que el cumplimiento de las normas es inconsistente. En ocasiones, la policía realiza controles puntuales, como la imposición de multas por saltarse semáforos, pero los usuarios perciben que la vigilancia es insuficiente y que la mayoría de las infracciones pasan desapercibidas.

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Acciones y postura de las autoridades ante la seguridad vial y el control de la micromovilidad

El Ayuntamiento de Nueva York insiste en retirar vehículos ilegales de alta velocidad y en exigir responsabilidad a los usuarios de micromovilidad (AP)

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York ha informado que la mayoría de las lesiones en accidentes de tráfico involucran a automóviles y peatones, pero el número de muertes por accidentes en bicicletas y patinetes eléctricos se ha duplicado respecto al año anterior: 12 fallecidos en lo que va del año, frente a seis en el mismo periodo anterior. El año pasado, la comisionada de policía Jessica Tisch ordenó endurecer las sanciones, introduciendo citaciones judiciales penales por conducción temeraria. Sin embargo, la administración Mamdani revirtió esta medida recientemente, permitiendo solo citaciones civiles para bicicletas eléctricas. No obstante, la restricción de las citaciones penales no se aplica a los patinetes eléctricos ilegales, como el implicado en el accidente.

Desde el Ayuntamiento se enfatiza la necesidad de retirar de las calles los dispositivos ilegales de alta velocidad y de exigir responsabilidades en el uso de la micromovilidad, reiterando que todos los neoyorquinos merecen sentirse seguros.

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Dificultades técnicas y logísticas para la vigilancia y control policial en los carriles bici

La vigilancia efectiva de las bicicletas eléctricas y patinetes presenta obstáculos concretos. Los carriles bici del puente Queensboro son demasiado estrechos para permitir una presencia policial constante. Además, los vehículos de micromovilidad, por su tamaño, pueden maniobrar fácilmente entre el tráfico y evadir a los agentes. Los radares de velocidad, que funcionan leyendo matrículas, tampoco sirven en estos casos, ya que bicicletas y patinetes no las llevan.

Esta combinación de factores dificulta la aplicación de la ley y, según admiten las propias autoridades, limita la capacidad de control sobre quienes infringen los límites de velocidad o circulan con vehículos no autorizados.

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