El turismo relacionado con el letrero de Hollywood genera preocupación por la seguridad pública entre los residentes de Los Ángeles: “Vivo con miedo constante”

La llegada masiva de turistas al letrero de Hollywood ha provocado un aumento del 124% en el tráfico vehicular en Hollywood Hills en solo dos años (REUTERS/Daniel Cole)

La llegada masiva de turistas al icónico letrero de Hollywood ha transformado la vida diaria de los habitantes de Hollywood Hills, un sector residencial situado bajo uno de los monumentos más fotografiados del mundo. Para residentes como Rhoda Coleman, la constante presencia de visitantes se ha convertido en motivo de angustia, alterando la tranquilidad del barrio y generando una sensación de inseguridad. Coleman y su comunidad, cansados de la invasión diaria, han decidido exigir medidas concretas a las autoridades municipales para devolverles la paz y la seguridad de su entorno.

Los datos recopilados por CBS News California Investigates mediante cámaras de tráfico instaladas en la zona reflejan un crecimiento exponencial de la circulación de vehículos. En febrero de 2024, se registraron 14 300 vehículos en un período de 14 días; en el mismo lapso de 2025, la cifra saltó a 25 000, y en 2026 alcanzó los 32 300. Esto representa un aumento del 124 % en apenas dos años. Los residentes denuncian que la avalancha de turistas trae consigo no solo congestión, sino también caos: visitantes que invaden propiedades privadas, bloquean entradas, y utilizan los jardines como baños improvisados, todo en búsqueda de la mejor fotografía para las redes sociales.

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La mayor inquietud de quienes viven en la zona es la posibilidad de que se desate un incendio como el de Palisades. En ese suceso, los vehículos abandonados por turistas impidieron el acceso de los camiones de bomberos a las viviendas en peligro. “Vivo con el temor constante de un incendio”, confiesa Coleman, quien resume en esa frase el sentimiento de muchos de sus vecinos. La seguridad contra incendios y la evacuación aparecen como prioridades absolutas en la agenda diaria de la comunidad.

Residentes de Hollywood Hills denuncian invasiones a propiedades privadas, bloqueos de entradas y el uso de jardines como baños improvisados por parte de visitantes (REUTERS/Daniel Cole)

El peligro no es teórico: dos días después de los incendios de Palisades y Eaton, el fuego volvió a encenderse en Hollywood Hills con el llamado incendio de Sunset. Pese a la orden de evacuación, los turistas seguían llegando al letrero. Cindy Cobb, otra residente, grabó un video suplicando a los visitantes que se marcharan, preocupada por los coches mal estacionados que obstruían el paso de los bomberos y los evacuados. Ese día, Cobb recogió más de 500 colillas y un mechero en la zona, a pesar de la prohibición de fumar. Los vecinos aseguran que los turistas ignoran las señales de advertencia y continúan fumando en plena temporada de riesgo.

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El impacto de la congestión también afecta a los servicios de emergencia. Durante una visita de CBS News California Investigates en abril, un camión de bomberos tuvo que maniobrar entre autos mal estacionados para llegar a un incendio en el cañón. Pocos minutos antes, un Jeep en sentido contrario se subió a la acera tras ser embestido por una camioneta, ilustrando el nivel de desorden. Además, el equipo de periodistas vivió un episodio de hostilidad cuando tres hombres intentaron impedir que documentaran la situación, llegando uno de ellos a empujar al fotoperiodista. La policía debió intervenir para recordar que grabar en espacios públicos es legal.

A la preocupación por la seguridad se suma el deterioro de la salud pública, vinculado sobre todo a los vendedores ambulantes sin licencia que proliferan en la zona. Los residentes denuncian que estos comerciantes, al carecer de instalaciones adecuadas, dejan guantes, toallitas y papel higiénico usado entre los arbustos, lugares por donde deben circular los vehículos de emergencia. Sabine El Mayel-D’Herbecourt calificó la situación de peligro sanitario y relató que los vendedores, incapaces de lavarse las manos tras orinar en la vía pública, manipulan después frutas que sirven a los turistas.

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Las autoridades han instalado nuevas cámaras de tráfico, vallas y señales para restringir el estacionamiento con el fin de controlar el flujo de turistas al letrero de Hollywood (EFE)

Las autoridades municipales han intentado responder a la crisis con distintas medidas. La concejal Nithya Raman, aspirante a la alcaldía, ha impulsado la instalación de cámaras de tráfico y vallas para bloquear la vista del letrero en áreas peligrosas. Además, a mediados de mayo se colocaron nuevas señales para restringir el estacionamiento los fines de semana y feriados. Raman anunció que se está desarrollando un plan de gestión del tráfico similar al del Hollywood Bowl, que podría incluir cierres totales y parciales en los accesos más problemáticos. La concejal también se mostró partidaria de instalar baños públicos y endurecer el cumplimiento de las licencias para vendedores ambulantes, pese a la liberalización aprobada por el estado en 2019. La alcaldesa Karen Bass declaró en una conferencia de prensa que se intensificará la vigilancia y aseguró que tomará cartas en el asunto.

A pesar de estas acciones, el escepticismo de los residentes persiste. Muchos consideran que las medidas han sido insuficientes o ineficaces, ya que la afluencia de turistas y los problemas asociados no han disminuido. Daisy Chen Hutton subraya que, si bien aceptan vivir junto a un símbolo global cuya popularidad creció con las redes sociales y las aplicaciones de mapas, exigen que las autoridades asuman su responsabilidad. “No podemos permitir que el tráfico se vuelva un caos. Simplemente no tiene sentido”, afirma. Otros vecinos, como Chip Matthews, recuerdan que en el pasado había guardabosques patrullando la zona, algo que hoy echan de menos. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recuerda que existen restricciones de estacionamiento durante eventos de vientos fuertes, con remolque incluido, pero la sensación general es que la respuesta institucional va por detrás de la magnitud del desafío.

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Algunos han propuesto sistemas de transporte para limitar la llegada de visitantes al área, aunque la alcaldesa Bass advierte que los costos serían un factor clave. La situación en Hollywood Hills ilustra el choque entre la proyección global de un monumento y la convivencia cotidiana de quienes lo tienen como vecino.