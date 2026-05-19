La montaña rusa Titan se detuvo por un corte de energía en Six Flags Over Texas a 75 metros de altura

El corte de energía en Six Flags Over Texas detuvo la montaña rusa Titan y obligó a evacuar a los pasajeros desde 75 metros de altura

La tarde del sábado 16 de mayo en Six Flags Over Texas, en Arlington, Texas se convirtió en el escenario de un incidente que captó la atención de medios y redes sociales. La montaña rusa Titan, la más alta del parque con sus 75 metros de altura, se detuvo de manera repentina en pleno recorrido, dejando a decenas de pasajeros varados en el aire. La escena, registrada en video y difundida en internet, mostró a los visitantes descendiendo lentamente por las empinadas escaleras laterales de la estructura, asistidos por el personal del parque y equipos de rescate.

El suceso ocurrió cerca del mediodía, cuando la atracción Titan operaba con normalidad, transportando a los usuarios en uno de sus habituales trayectos de alta velocidad y giros. Sin previo aviso, el sistema eléctrico de la montaña rusa se vio interrumpido, provocando la detención completa de los vagones en un punto elevado del recorrido. Los pasajeros quedaron a varios metros del suelo, expuestos al calor y la incertidumbre mientras el personal del parque evaluaba la situación.

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La respuesta ante el incidente fue inmediata. El equipo de seguridad y rescate de Six Flags Over Texas se desplegó hasta la estructura para asistir a los afectados. Los pasajeros, algunos visiblemente nerviosos, comenzaron a descender por las escaleras de emergencia bajo la supervisión de los empleados del parque, quienes ofrecían instrucciones y apoyo durante el descenso. El procedimiento de evacuación se realizó de manera ordenada y sin incidentes adicionales. No se registraron heridos, según confirmaron fuentes oficiales y medios locales como WFAA.

Un equipo de construcción externo causó accidentalmente el apagón que afectó varias atracciones en el parque de Arlington, Texas

Mientras se ejecutaba la evacuación de la Titan, el resto de las instalaciones del parque también experimentaron interrupciones debido al mismo corte de energía. La administración decidió cerrar temporalmente el parque para garantizar la seguridad de todos los visitantes y permitir la intervención de los equipos técnicos. Una vez a salvo, los pasajeros de la montaña rusa recibieron entradas gratuitas para una futura visita, como gesto de compensación por la experiencia y las molestias ocasionadas.

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El motivo detrás del apagón fue esclarecido poco después por los portavoces del parque. De acuerdo con un comunicado difundido por Six Flags y recogido por medios como The Independent y PEOPLE, un equipo de construcción externo, ajeno a la plantilla del parque, entró en contacto accidentalmente con una línea eléctrica subterránea. Este contacto provocó un corte de energía que afectó a varias atracciones, incluida la Titan. La declaración oficial recalcó que todos los visitantes fueron acompañados y evacuados de las atracciones de manera segura, y que el incidente fue gestionado siguiendo los protocolos establecidos para casos de emergencia.

La interrupción del suministro eléctrico tuvo una duración aproximada de dos horas. Durante ese lapso, los equipos técnicos trabajaron en la restauración de la energía y en la revisión de los sistemas de seguridad de las atracciones. Una vez verificada la estabilidad de las instalaciones, el parque reabrió sus puertas ese mismo día y la mayoría de los juegos y montañas rusas volvieron a funcionar con normalidad hasta el cierre programado a las 21:00 horas.

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Las operaciones de rescate y evacuación de la montaña rusa se realizaron sin incidentes y no se reportaron heridos entre los visitantes

Al día siguiente, el domingo 17 de mayo, Six Flags Over Texas retomó sus operaciones habituales y abrió sus puertas al público en el horario previsto, a las 11 de la mañana. La administración del parque anunció que, a partir del jueves 21 de mayo, se espera el inicio de la temporada de operaciones diarias, coincidiendo con las celebraciones por el 65 aniversario del parque de diversiones.

La montaña rusa Titan, protagonista del incidente, es uno de los íconos de Six Flags Over Texas. Inaugurada en 2001, destaca por ser la atracción más alta del recinto y una de las más imponentes de la región. Su recorrido cuenta con una caída principal de aproximadamente 75 metros, acompañada de una serie de giros y vueltas que generan fuerzas G elevadas, brindando una experiencia intensa a los aficionados de la adrenalina. El trayecto completo tiene una duración de tres minutos y 20 segundos, en los que los pasajeros experimentan velocidades extremas y sensaciones de vértigo.

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Six Flags Over Texas, ubicado en la ciudad de Arlington, forma parte de la cadena de parques de atracciones más reconocida de Estados Unidos. Desde su apertura, el parque se ha caracterizado por ofrecer experiencias de entretenimiento familiar y atracciones de gran envergadura. El incidente ocurrido el 16 de mayo no dejó heridos y fue resuelto según los protocolos de seguridad, permitiendo que el parque continúe con sus actividades y reciba a miles de visitantes durante la temporada de verano.