Agencias

EE.UU. ataca nueva lancha ligada al narcotráfico y mata a dos tripulantes

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Washington, 27 may (EFE).- Las fuerzas armadas de Estados Unidos mataron este miércoles a dos personas en el ataque a una nueva embarcación, la segunda de la semana, supuestamente ligada a organizaciones del narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Ninguno de los tripulantes de la nave sobrevivió al ataque que forma parte del operativo "Lanza del Sur", según informó el Comando Sur del Ejército estadounidense en su cuenta de X, donde adjuntó un vídeo de la tarea realizada en aguas internacionales. EFE

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