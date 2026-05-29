Estados Unidos

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Esta semana, el cielo nos brindará un espectáculo fascinante con las fases de la luna que nos invitan a mirar al firmamento y disfrutar del enigma celestial que se despliega cada noche

Guardar
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)

En los siguientes días la luna, el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta, nos revelará dos de sus fases durante la semana, de acuerdo con lo estipulado en su calendario lunar.

Desde tiempos inmemorables, las fases de la luna han sido utilizadas por diferentes culturas para definir fechas de todo tipo: desde religiosas y festivas, hasta de cultivo y pesca.

Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

Calendario Lunar 2026

Estas serán las fases de la luna de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Después del cuarto creciente viene la tan esperada luna llena (Imagen Ilustrativa Infobae)
Después del cuarto creciente viene la tan esperada luna llena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuarto creciente:

Actualmente y desde el pasado 23 de Mayo de 2026, estamos en la fase de cuarto creciente, esto implica que el satélite natural que rodea nuestro planeta se coloca en un cuarto de su recorrido mensual y se iluminará únicamente la mitad de su cara.

PUBLICIDAD

Durante este lapso, la luna sale alrededor del mediodía y se pone cerca de la medianoche, según explica la Nasa. El astro estará en lo alto del cielo por la noche y ofrecerá una excelente vista.

Luna llena:

Para la siguiente semana, toda vez que termine el cuarto creciente, llegará una se las fases más esperadas del mes: la luna llena. Esto significa que el astro estará opuesto al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible estará completamente iluminada.

PUBLICIDAD

Esta es, sin duda, la mejor oportunidad para admirar el cielo nocturno y contemplar la majestuosidad de la luna en todo su esplendor.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la luna

La luna es el objeto más grande y brillante de nuestro cielo nocturno. De acuerdo con la NASA, tiene un radio de poco más de mil 740 kilómetros, menos de un tercio del ancho de la tierra.

Si la tierra fuera del tamaño de una moneda de cinco centavos, explica la Nasa, la luna sería aproximadamente tan grande como un grano de café.

Su origen es de hace miles de millones de años, cuando un cuerpo del tamaño de marte colisionara con la tierra, según una de las teorías más aceptadas al respecto.

El nombre de este satélite natural de la tierra es simplemente "luna" porque la gente no sabía que existían otras. No fue hasta que Galileo Galilei descubrió cuatro lunas orbitando Júpiter en 1610.

La luna hace de la tierra un planeta más habitable al moderar la oscilación de nuestro planeta sobre su eje, lo que conduce a un clima relativamente estable.

También provoca mareas, creando un ritmo que ha guiado a los humanos durante miles de años.

Si la luna no existiera, la tierra sería un mundo muy diferente.

Temas Relacionados

Calendario lunar Estados UnidosFases de la luna en Estados UnidosCiclo lunar en Estados UnidosFase de la luna hoy en Estados UnidosÚltimas actualizacionesCalendario lunar Estados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La cervecera Schlitz Premium suspende su producción en Estados Unidos tras 177 años

El fabricante Pabst Brewing Co. respondió a las alzas en costos logísticos con la decisión de pausar temporalmente la marca, mientras se prevé una distribución final limitada y eventos de despedida en Wisconsin

La cervecera Schlitz Premium suspende su producción en Estados Unidos tras 177 años

Qué pasa si una persona se lleva un carrito de supermercado en Nueva York y lo saca del perímetro autorizado

Una situación frecuente en zonas comerciales abre dudas sobre límites y responsabilidades, y puede interpretarse distinto según el lugar y la autoridad interviniente

Qué pasa si una persona se lleva un carrito de supermercado en Nueva York y lo saca del perímetro autorizado

El impacto del encarecimiento del combustible reconfiguró la operación de cuerpos de seguridad en el sur de California

El alza sostenida de precios obligó a departamentos de policía y bomberos a rediseñar estrategias y optimizar recursos, evidenciando la vulnerabilidad de servicios esenciales frente a fluctuaciones externas de los mercados energéticos

El impacto del encarecimiento del combustible reconfiguró la operación de cuerpos de seguridad en el sur de California

Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a los grupos criminales brasileños Comando Vermelho y PCC

El Departamento de Estado confirmó que la medida comenzará a aplicarse desde el 5 de junio, cuando ambas facciones sean incorporadas formalmente al esquema antiterrorista estadounidense

Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a los grupos criminales brasileños Comando Vermelho y PCC

Qué planes gratuitos y festivales activan a Los Ángeles durante el verano del Mundial 2026

La agenda suma más de 100 proyecciones al aire libre en 19 parques, con pantallas LED y un esquema rotativo entre el 11 de junio y el 19 de julio

Qué planes gratuitos y festivales activan a Los Ángeles durante el verano del Mundial 2026

TECNO

Qualcomm anuncia un chip para laptops Windows baratas: ¿nueva competencia para el Macbook Neo?

Qualcomm anuncia un chip para laptops Windows baratas: ¿nueva competencia para el Macbook Neo?

YouTube ahora permite crear un feed personalizado para cada usuario

El nuevo juego de James Bond no acaba con su campaña: tendrá misiones extra y contenido continuo

Este es el ingrediente que necesitan las baterías de sodio para durar hasta 2.000 horas sin fallar

Cómo ganar espacio en Android en 2026 y conservar lo que más necesitas

ENTRETENIMIENTO

‘Backrooms: Sin Salida’: esta fue la inspiración detrás de la película

‘Backrooms: Sin Salida’: esta fue la inspiración detrás de la película

La idea de Tom Holland que influyó en la nueva película de ‘Spider-Man’

Chace Crawford reveló la verdad sobre los romances en Gossip Girl: “Todos estaban solteros o saliendo”

Nicolas Cage confiesa cuáles fueron los papeles más famosos que dejó escapar en Hollywood

Revelaron nuevos detalles de la salida de Tom Hardy de ‘MobLand’: “La puerta no está cerrada”

MUNDO

JD Vance dijo que Estados Unidos e Irán continúan negociando pero no está claro “cuándo o si se firmará”

JD Vance dijo que Estados Unidos e Irán continúan negociando pero no está claro “cuándo o si se firmará”

Estados Unidos ofrece USD 15 millones por información sobre las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas

Netanyahu ordenó al ejército israelí tomar el control del 70% de Gaza

La esposa del ex primer ministro Boris Johnson reveló aspectos poco conocidos de la vida familiar en su mansión de Oxfordshire