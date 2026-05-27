Secretario de Salud de EE.UU. desata polémica al capturar serpientes con las manos: expertos advierten sobre riesgos y manejo adecuado

Imágenes difundidas en redes muestran el momento en que Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de Estados Unidos, retira dos serpientes del patio de una vivienda en Florida (@RobertKennedyJr)

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se situó en el centro de un debate público tras publicar imágenes en sus redes sociales en las que aparece manipulando dos serpientes corredoras negras del patio de la residencia de Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, en Palm Beach, Florida.

Las imágenes, difundidas el martes, alcanzaron casi 8.000.000 de visualizaciones en menos de ocho horas, de acuerdo con The New York Times.

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Al mismo tiempo, la maniobra del funcionario generó reacciones entre especialistas en herpetología y abrió interrogantes sobre la seguridad tanto para los reptiles como para los humanos.

La difusión del video reabrió el debate sobre el manejo seguro de fauna silvestre y la exposición de figuras públicas a situaciones de potencial riesgo (@RobertKennedyJr)

El accionar de Kennedy Jr. y la reacción de los expertos

En el video, Robert F. Kennedy Jr. sostiene a las serpientes por la cola mientras intentan liberarse y lanzan mordiscos hacia sus manos. Su esposa, la actriz Cheryl Hines, interviene en la grabación solicitando que los libere. Según AP News, el funcionario explicó que decidió actuar para quitar a los animales del patio de Oz.

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Bonnie Keller, exintegrante de la junta de la Virginia Herpetological Society, precisó que tomar a las serpientes de la cola puede causarles lesiones en la columna. AP News también destaca que los especialistas identificaron a los ejemplares como no venenosos y de escaso riesgo para las personas.

Sean McKnight, director de programas en Rattlesnake Conservancy, sostuvo en declaraciones a AP News que lo recomendable es reducir al mínimo el tiempo de manipulación de cualquier animal silvestre.

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Por su parte, la conservadora de herpetología Sara Ruane, del Museo Field de Chicago, advirtió en diálogo con The New York Times que las serpientes parecieron alterarse cuando Kennedy las sujetó y que lo adecuado es sostener la mayor parte posible del cuerpo para evitar lastimarlas.

Especialistas en herpetología analizaron la forma en que Kennedy Jr. sujetó a los reptiles y señalaron posibles consecuencias para los animales tras este tipo de intervenciones (@RobertKennedyJr)

Opiniones divididas y advertencias para el público

El especialista en serpientes Bruce Ireland, con más de medio millón de seguidores en redes sociales, evaluó la técnica de Kennedy en The New York Times y le asignó una puntuación de 9,6 sobre 10. Ireland afirmó que el funcionario demostró capacidad para distinguir entre especies peligrosas y otras inofensivas, y remarcó que las serpientes no resultaron heridas.

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No obstante, advirtió que la mayoría de las mordeduras de serpiente en Estados Unidos ocurre cuando personas sin experiencia intentan manipularlas.

Ruane, en tanto, remarcó que si bien la maniobra de Kennedy no fue la peor que vio, tampoco representa el estándar más seguro. La experta recomendó contactar a autoridades de vida silvestre en casos similares. En el video, Hines confundió momentáneamente a las corredoras negras con mocasines de agua, una especie venenosa, a lo que Kennedy respondió con desconcierto.

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Ireland explicó que ambas especies son fácilmente diferenciables y que la mordedura de una corredora negra se asemeja a un simple pinchazo.

Mientras algunos expertos elogiaron la capacidad de identificar especies no venenosas, otros insistieron en la importancia de recurrir a profesionales ante la presencia de serpientes (@RobertKennedyJr)

Un historial de encuentros con animales silvestres

El episodio protagonizado por Robert F. Kennedy Jr. se suma a una serie de interacciones públicas con animales que generaron atención mediática. AP News recuerda que el funcionario compartió recientemente una imagen sosteniendo un estornino en el aeropuerto de Dulles, en Virginia.

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Además, durante su campaña presidencial de 2024, publicó un video capturando una serpiente de cascabel en su domicilio en California.

Ese mismo año, Kennedy admitió haber colocado el cadáver de un oso en Central Park como parte de una broma y relató cómo recolectaba animales atropellados para alimentar a sus aves, práctica confirmada por su asesora Stefanie Spear ante AP News.

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