Elecciones 2026 en Colombia: cómo y dónde votan los colombianos en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut

Miles de colombianos en Estados Unidos comenzaron a ejercer su derecho al voto para definir quién ocupará la Presidencia de Colombia durante el período 2026-2030. A partir del lunes 25 de mayo, los ciudadanos habilitados pueden participar tanto en la modalidad de voto anticipado como en la jornada principal, programada para el domingo 31 de mayo, en centros de votación habilitados en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.
La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el proceso electoral incluye la elección de presidente y vicepresidente. Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, la segunda vuelta se realizará entre los dos más votados el 21 de junio.
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Quiénes pueden votar y qué se elige
La normativa permite votar a los mayores de edad con cédula inscrita en el consulado correspondiente. El proceso está dirigido a elegir a la dupla presidencial que gobernará Colombia durante los próximos cuatro años.
Las autoridades electorales inscribieron 14 candidaturas presidenciales, entre ellas las de Iván Cepeda (Pacto Histórico), Paloma Valencia (Centro Democrático), Claudia López (independiente), Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y Clara López (Esperanza Democrática), junto a otros aspirantes.
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El proceso de inscripción de cédulas para nuevos votantes o cambios de domicilio concluyó a finales de marzo, por lo que solo quienes completaron este trámite pueden votar en el exterior. Las guías oficiales detallan que el tarjetón debe marcarse con una X sobre la fórmula presidencial elegida, en listas cerradas, según informó la Registraduría.
Dónde y cuándo votar en Nueva York y Connecticut
Durante la semana previa a la jornada electoral principal, el Consulado de Colombia en 10 East 46th Street, Manhattan, NY 10017 funciona como centro de votación anticipada, abierto del lunes 25 al sábado 31 de mayo de 8 a 16.
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Para quienes optan por sufragar el domingo, Nueva York dispone de 7 centros, entre ellos:
- Beacon High School, 522 W 44th St, Manhattan, NY 10036
- La Espiguita Soccer Academy, 1795 Brentwood Rd, Brentwood, NY 11717
- PS 69 The Jackson Heights School, 77-02 37th Ave., Jackson Heights, NY 11372
- El Centro Hispano, 295 Central Avenue, White Plains, NY 10606
- Hampton Bays, 105 W Montauk Hwy, Suite C4, segundo piso, Hampton Bays, NY 11946
- Port Chester Middle School, 113 Bowman Ave., Port Chester, NY 10573
- Burroughs Community Center, 2470 Fairfield Ave., Bridgeport, CT 06605 (para votantes en Connecticut)
Cada sede permanece abierta en el horario oficial de 8 a 16, según lo confirmado por el vocero del consulado, Felipe Aguilera a Telemundo 47.
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Centros habilitados en Nueva Jersey y Connecticut
Para quienes residen en Nueva Jersey, el voto anticipado se realiza en el Consulado de Colombia en 550 Broad Street, Newark, disponible del 25 al 31 de mayo en el mismo horario.
El domingo 31 de mayo, los votantes pueden acudir a diferentes sedes distribuidas por el estado:
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- Consulado de Colombia, 550 Broad Street, Newark
- Public School #27, 505/517 Morris Avenue, Elizabeth
- Hudson Community College, 4800 John F. Kennedy Blvd, Union City
- Club Colombia Dover, 11 East Blackwell Street, Dover
- Great Falls Youth Center, 52 Front Street, Paterson
- St Margaret Roman Catholic Church, 6 Sussex Ave, Morristown
- Civic Center Hackensack, 65 Central Avenue, Hackensack
- Stockton University, 3711 Atlantic Ave, Atlantic City
- Westminster Presbyterian Church, 1140 Greenwood Avenue, Trenton
También se habilita el Esperanza Arts Center, 4261 North 5th St, Philadelphia para quienes se encuentren en esa ciudad.
Requisitos y documentación para votar
Los colombianos que deseen votar desde Estados Unidos deben cumplir tres requisitos:
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- Ser mayores de edad.
- Haber inscrito la cédula de ciudadanía en el consulado correspondiente antes de la fecha límite.
- Presentar un documento de identidad válido el día de la votación.
Es fundamental verificar el puesto de votación en la plataforma oficial de la Registraduría para asegurar que la cédula esté correctamente registrada, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Quienes no realizaron la inscripción de cédula en el exterior o cambiaron de ciudad después del cierre del proceso no podrán votar en esta elección.
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El día de la jornada electoral, el personal del consulado y de los centros habilitados solicitarán la cédula original para permitir el acceso al tarjetón, que debe completarse en listas cerradas, marcando con claridad la opción elegida.
Segunda vuelta y contingencias
En caso de que ningún candidato obtenga mayoría absoluta, la segunda vuelta electoral se realizará el 21 de junio en los mismos centros de votación habilitados en el exterior. El procedimiento, los horarios y los requisitos serán los mismos que en la primera ronda.
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Durante el primer día de votación en el exterior, se informaron largas filas y demoras en varios consulados, lo que generó inquietud entre quienes asistieron temprano a los centros electorales, según imágenes difundidas por Reuters, agencia internacional de noticias.
Las autoridades recomendaron a los votantes verificar con anticipación su centro y horario asignado para evitar inconvenientes.
Información adicional y recursos para votantes
La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería de Colombia ofrecen guías oficiales y plataformas en línea para consultar el puesto de votación, la lista de candidatos y los requisitos actualizados. Los votantes pueden acceder a estos recursos para resolver dudas o reportar cualquier incidencia relacionada con el proceso electoral.
Cualquier colombiano residente en Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut que cumpla con los requisitos y tenga su cédula inscrita puede ejercer su derecho al voto en los lugares y fechas señalados.
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