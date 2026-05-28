Elecciones 2026 en Colombia: cómo y dónde votan los colombianos en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut

Miles de colombianos en Estados Unidos ejercen su derecho al voto presidencial en centros habilitados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut (AP)

Miles de colombianos en Estados Unidos comenzaron a ejercer su derecho al voto para definir quién ocupará la Presidencia de Colombia durante el período 2026-2030. A partir del lunes 25 de mayo, los ciudadanos habilitados pueden participar tanto en la modalidad de voto anticipado como en la jornada principal, programada para el domingo 31 de mayo, en centros de votación habilitados en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el proceso electoral incluye la elección de presidente y vicepresidente. Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, la segunda vuelta se realizará entre los dos más votados el 21 de junio.

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Quiénes pueden votar y qué se elige

La normativa permite votar a los mayores de edad con cédula inscrita en el consulado correspondiente. El proceso está dirigido a elegir a la dupla presidencial que gobernará Colombia durante los próximos cuatro años.

Las autoridades electorales inscribieron 14 candidaturas presidenciales, entre ellas las de Iván Cepeda (Pacto Histórico), Paloma Valencia (Centro Democrático), Claudia López (independiente), Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y Clara López (Esperanza Democrática), junto a otros aspirantes.

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Este es el tarjetón oficial para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de Colombia para el período 2026-2030, con las diferentes fórmulas de candidatos.

El proceso de inscripción de cédulas para nuevos votantes o cambios de domicilio concluyó a finales de marzo, por lo que solo quienes completaron este trámite pueden votar en el exterior. Las guías oficiales detallan que el tarjetón debe marcarse con una X sobre la fórmula presidencial elegida, en listas cerradas, según informó la Registraduría.

Dónde y cuándo votar en Nueva York y Connecticut

Durante la semana previa a la jornada electoral principal, el Consulado de Colombia en 10 East 46th Street, Manhattan, NY 10017 funciona como centro de votación anticipada, abierto del lunes 25 al sábado 31 de mayo de 8 a 16.

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Para quienes optan por sufragar el domingo, Nueva York dispone de 7 centros, entre ellos:

Beacon High School, 522 W 44th St, Manhattan, NY 10036

La Espiguita Soccer Academy, 1795 Brentwood Rd, Brentwood, NY 11717

PS 69 The Jackson Heights School, 77-02 37th Ave., Jackson Heights, NY 11372

El Centro Hispano, 295 Central Avenue, White Plains, NY 10606

Hampton Bays, 105 W Montauk Hwy, Suite C4, segundo piso, Hampton Bays, NY 11946

Port Chester Middle School, 113 Bowman Ave., Port Chester, NY 10573

Burroughs Community Center, 2470 Fairfield Ave., Bridgeport, CT 06605 (para votantes en Connecticut)

Cada sede permanece abierta en el horario oficial de 8 a 16, según lo confirmado por el vocero del consulado, Felipe Aguilera a Telemundo 47.

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Centros habilitados en Nueva Jersey y Connecticut

Para quienes residen en Nueva Jersey, el voto anticipado se realiza en el Consulado de Colombia en 550 Broad Street, Newark, disponible del 25 al 31 de mayo en el mismo horario.

El domingo 31 de mayo, los votantes pueden acudir a diferentes sedes distribuidas por el estado:

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Consulado de Colombia, 550 Broad Street, Newark

Public School #27, 505/517 Morris Avenue, Elizabeth

Hudson Community College, 4800 John F. Kennedy Blvd, Union City

Club Colombia Dover, 11 East Blackwell Street, Dover

Great Falls Youth Center, 52 Front Street, Paterson

St Margaret Roman Catholic Church, 6 Sussex Ave, Morristown

Civic Center Hackensack, 65 Central Avenue, Hackensack

Stockton University, 3711 Atlantic Ave, Atlantic City

Westminster Presbyterian Church, 1140 Greenwood Avenue, Trenton

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó 14 candidaturas presidenciales para el período 2026-2030, incluyendo figuras de varios partidos (Reuters)

También se habilita el Esperanza Arts Center, 4261 North 5th St, Philadelphia para quienes se encuentren en esa ciudad.

Requisitos y documentación para votar

Los colombianos que deseen votar desde Estados Unidos deben cumplir tres requisitos:

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Ser mayores de edad .

Haber inscrito la cédula de ciudadanía en el consulado correspondiente antes de la fecha límite.

Presentar un documento de identidad válido el día de la votación.

Es fundamental verificar el puesto de votación en la plataforma oficial de la Registraduría para asegurar que la cédula esté correctamente registrada, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Quienes no realizaron la inscripción de cédula en el exterior o cambiaron de ciudad después del cierre del proceso no podrán votar en esta elección.

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El día de la jornada electoral, el personal del consulado y de los centros habilitados solicitarán la cédula original para permitir el acceso al tarjetón, que debe completarse en listas cerradas, marcando con claridad la opción elegida.

Segunda vuelta y contingencias

En caso de que ningún candidato obtenga mayoría absoluta, la segunda vuelta electoral se realizará el 21 de junio en los mismos centros de votación habilitados en el exterior. El procedimiento, los horarios y los requisitos serán los mismos que en la primera ronda.

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Plataformas oficiales de la Registraduría y la Cancillería ofrecen información actualizada sobre centros de votación, requisitos y candidatos para los electores colombianos en EE. UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el primer día de votación en el exterior, se informaron largas filas y demoras en varios consulados, lo que generó inquietud entre quienes asistieron temprano a los centros electorales, según imágenes difundidas por Reuters, agencia internacional de noticias.

Las autoridades recomendaron a los votantes verificar con anticipación su centro y horario asignado para evitar inconvenientes.

Información adicional y recursos para votantes

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería de Colombia ofrecen guías oficiales y plataformas en línea para consultar el puesto de votación, la lista de candidatos y los requisitos actualizados. Los votantes pueden acceder a estos recursos para resolver dudas o reportar cualquier incidencia relacionada con el proceso electoral.

Cualquier colombiano residente en Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut que cumpla con los requisitos y tenga su cédula inscrita puede ejercer su derecho al voto en los lugares y fechas señalados.