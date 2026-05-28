Estados Unidos

Elecciones 2026 en Colombia: cómo y dónde votan los colombianos en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut

Los consulados habilitados reciben sufragios del lunes 25 al sábado 31 de mayo, mientras la definición principal del domingo se completa con centros alternos en escuelas, iglesias y espacios comunitarios en la región

Guardar
Un hombre con gafas y chaqueta oscura vota en una cabina de cartón en un centro electoral, con carteles que prohíben el uso de celulares
Miles de colombianos en Estados Unidos ejercen su derecho al voto presidencial en centros habilitados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut (AP)

Miles de colombianos en Estados Unidos comenzaron a ejercer su derecho al voto para definir quién ocupará la Presidencia de Colombia durante el período 2026-2030. A partir del lunes 25 de mayo, los ciudadanos habilitados pueden participar tanto en la modalidad de voto anticipado como en la jornada principal, programada para el domingo 31 de mayo, en centros de votación habilitados en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el proceso electoral incluye la elección de presidente y vicepresidente. Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, la segunda vuelta se realizará entre los dos más votados el 21 de junio.

PUBLICIDAD

Quiénes pueden votar y qué se elige

La normativa permite votar a los mayores de edad con cédula inscrita en el consulado correspondiente. El proceso está dirigido a elegir a la dupla presidencial que gobernará Colombia durante los próximos cuatro años.

Las autoridades electorales inscribieron 14 candidaturas presidenciales, entre ellas las de Iván Cepeda (Pacto Histórico), Paloma Valencia (Centro Democrático), Claudia López (independiente), Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y Clara López (Esperanza Democrática), junto a otros aspirantes.

PUBLICIDAD

Tarjetón electoral colombiano para la presidencia y vicepresidencia 2026-2030, con fotos de candidatos y logos de partidos políticos
Este es el tarjetón oficial para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de Colombia para el período 2026-2030, con las diferentes fórmulas de candidatos.

El proceso de inscripción de cédulas para nuevos votantes o cambios de domicilio concluyó a finales de marzo, por lo que solo quienes completaron este trámite pueden votar en el exterior. Las guías oficiales detallan que el tarjetón debe marcarse con una X sobre la fórmula presidencial elegida, en listas cerradas, según informó la Registraduría.

Dónde y cuándo votar en Nueva York y Connecticut

Durante la semana previa a la jornada electoral principal, el Consulado de Colombia en 10 East 46th Street, Manhattan, NY 10017 funciona como centro de votación anticipada, abierto del lunes 25 al sábado 31 de mayo de 8 a 16.

Para quienes optan por sufragar el domingo, Nueva York dispone de 7 centros, entre ellos:

  • Beacon High School, 522 W 44th St, Manhattan, NY 10036
  • La Espiguita Soccer Academy, 1795 Brentwood Rd, Brentwood, NY 11717
  • PS 69 The Jackson Heights School, 77-02 37th Ave., Jackson Heights, NY 11372
  • El Centro Hispano, 295 Central Avenue, White Plains, NY 10606
  • Hampton Bays, 105 W Montauk Hwy, Suite C4, segundo piso, Hampton Bays, NY 11946
  • Port Chester Middle School, 113 Bowman Ave., Port Chester, NY 10573
  • Burroughs Community Center, 2470 Fairfield Ave., Bridgeport, CT 06605 (para votantes en Connecticut)

Cada sede permanece abierta en el horario oficial de 8 a 16, según lo confirmado por el vocero del consulado, Felipe Aguilera a Telemundo 47.

Centros habilitados en Nueva Jersey y Connecticut

Para quienes residen en Nueva Jersey, el voto anticipado se realiza en el Consulado de Colombia en 550 Broad Street, Newark, disponible del 25 al 31 de mayo en el mismo horario.

El domingo 31 de mayo, los votantes pueden acudir a diferentes sedes distribuidas por el estado:

  • Consulado de Colombia, 550 Broad Street, Newark
  • Public School #27, 505/517 Morris Avenue, Elizabeth
  • Hudson Community College, 4800 John F. Kennedy Blvd, Union City
  • Club Colombia Dover, 11 East Blackwell Street, Dover
  • Great Falls Youth Center, 52 Front Street, Paterson
  • St Margaret Roman Catholic Church, 6 Sussex Ave, Morristown
  • Civic Center Hackensack, 65 Central Avenue, Hackensack
  • Stockton University, 3711 Atlantic Ave, Atlantic City
  • Westminster Presbyterian Church, 1140 Greenwood Avenue, Trenton
Primer plano de personas inclinadas, organizando papeletas electorales frente a una mesa con cajas de votación etiquetadas "MESA 227" y "SENADO"
La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó 14 candidaturas presidenciales para el período 2026-2030, incluyendo figuras de varios partidos (Reuters)

También se habilita el Esperanza Arts Center, 4261 North 5th St, Philadelphia para quienes se encuentren en esa ciudad.

Requisitos y documentación para votar

Los colombianos que deseen votar desde Estados Unidos deben cumplir tres requisitos:

  • Ser mayores de edad.
  • Haber inscrito la cédula de ciudadanía en el consulado correspondiente antes de la fecha límite.
  • Presentar un documento de identidad válido el día de la votación.

Es fundamental verificar el puesto de votación en la plataforma oficial de la Registraduría para asegurar que la cédula esté correctamente registrada, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Quienes no realizaron la inscripción de cédula en el exterior o cambiaron de ciudad después del cierre del proceso no podrán votar en esta elección.

El día de la jornada electoral, el personal del consulado y de los centros habilitados solicitarán la cédula original para permitir el acceso al tarjetón, que debe completarse en listas cerradas, marcando con claridad la opción elegida.

Segunda vuelta y contingencias

En caso de que ningún candidato obtenga mayoría absoluta, la segunda vuelta electoral se realizará el 21 de junio en los mismos centros de votación habilitados en el exterior. El procedimiento, los horarios y los requisitos serán los mismos que en la primera ronda.

Ilustración de manos de distintos tonos de piel introduciendo papeletas con una 'X' en urnas de votación, sobre fondo con los colores de la bandera de Colombia.
Plataformas oficiales de la Registraduría y la Cancillería ofrecen información actualizada sobre centros de votación, requisitos y candidatos para los electores colombianos en EE. UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el primer día de votación en el exterior, se informaron largas filas y demoras en varios consulados, lo que generó inquietud entre quienes asistieron temprano a los centros electorales, según imágenes difundidas por Reuters, agencia internacional de noticias.

Las autoridades recomendaron a los votantes verificar con anticipación su centro y horario asignado para evitar inconvenientes.

Información adicional y recursos para votantes

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería de Colombia ofrecen guías oficiales y plataformas en línea para consultar el puesto de votación, la lista de candidatos y los requisitos actualizados. Los votantes pueden acceder a estos recursos para resolver dudas o reportar cualquier incidencia relacionada con el proceso electoral.

Cualquier colombiano residente en Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut que cumpla con los requisitos y tenga su cédula inscrita puede ejercer su derecho al voto en los lugares y fechas señalados.

Temas Relacionados

Elecciones Presidenciales ColombiaNueva YorkVoto en el ExteriorParticipación Ciudadana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El desempleo en Florida aumentó al 4,8% en abril y encadena cuatro meses de alzas

La tasa de personas sin trabajo en el estado volvió a elevarse, alcanzando un nivel superior al promedio nacional, mientras autoridades y analistas observan preocupados la persistencia del deterioro en el mercado laboral local

El desempleo en Florida aumentó al 4,8% en abril y encadena cuatro meses de alzas

Nike apuesta por la moda circular en el Mundial 2026, estas selecciones vestirán uniformes reciclados

Doce equipos nacionales exhibirán en la próxima Copa del Mundo camisetas confeccionadas con materiales recuperados

Nike apuesta por la moda circular en el Mundial 2026, estas selecciones vestirán uniformes reciclados

Al menos 11 muertos y ocho heridos tras la implosión de un tanque químico en Washington

El colapso ocurrió el martes en Longview, dentro de una fábrica de papel, y liberó licor blanco, una solución cáustica del proceso industrial. Las autoridades ya trabajan en la recuperación de los cuerpos

Al menos 11 muertos y ocho heridos tras la implosión de un tanque químico en Washington

GKN Aerospace emitió un comunicado tras el derrame químico en el condado de Orange, California: “Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas”

Un comunicado emitido por la compañía fabricante confirma un compromiso para esclarecer el incidente ocurrido en Garden Grove, mientras directivos destacan labores de apoyo y agradecen la colaboración de las autoridades y equipos de emergencia

GKN Aerospace emitió un comunicado tras el derrame químico en el condado de Orange, California: “Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas”

La autopista Sawgrass reabrió en Broward y ya se puede circular con normalidad tras un choque entre camiones

El siniestro ocurrido cerca de Sample Road mantuvo cerrados todos los carriles hacia el sur y parte de los carriles hacia el norte durante varias horas mientras los equipos de limpieza retiraban escombros y liberaban la vía

La autopista Sawgrass reabrió en Broward y ya se puede circular con normalidad tras un choque entre camiones

TECNO

Aprende a usar el menú oculto que saca todo el potencial de tu celular Android

Aprende a usar el menú oculto que saca todo el potencial de tu celular Android

Paso a paso para canjear los códigos de Free Fire este 28 de mayo y ganar recompensas

Las 60 selecciones que estarán en el modo Mundial de EA Sports FC 26: Argentina, México, Colombia  y más

Adiós a las tareas de rutina del trabajo: así funcionan los agentes de IA de Google que las remplazan

¿Se acerca una burbuja de la IA? El riesgo de la salida a la bolsa de SpaceX, OpenAI y Anthropic

ENTRETENIMIENTO

Las confesiones de Jennifer Lopez sobre sus escenas de besos: “Todavía me ponen un poco nerviosa”

Las confesiones de Jennifer Lopez sobre sus escenas de besos: “Todavía me ponen un poco nerviosa”

El diminuto top de Bianca Censori vuelve a robar miradas durante una cita con Kanye West en Los Ángeles

David Bowie, el tritono prohibido y la despedida que desafía a la muerte: el último enigma de “Lazarus” y su armonía sin resolución

Sam Elliott expone la realidad del envejecimiento: ficción y vida se confunden en Landman

Nicolas Cage reveló su cambio de nombre legal: “No quiero ser el primo payaso marginado de los Coppola”

MUNDO

Japón y Filipinas acuerdan ampliar la cooperación en seguridad y defensa ante la creciente amenaza china

Japón y Filipinas acuerdan ampliar la cooperación en seguridad y defensa ante la creciente amenaza china

Kallas ofreció la Unión Europea para negociar el tema nuclear iraní una vez que sea reabierto el estrecho de Ormuz

Ucrania busca fortalecer su defensa ante el incremento de los ataques rusos: los aviones que quiere Zelensky

La herencia oculta del último gran capo de Cosa Nostra: un imperio secreto con resorts de lujo y paraísos fiscales

Petróleo iraní en refinerías chinas: el circuito clandestino que genera USD 31 mil millones anuales al régimen de Teherán