Filadelfia lanza el primer plan de retiro automático para trabajadores sin jubilación: cómo funciona y quiénes pueden acceder

El programa PhillySaves podrá beneficiar a cerca de 208.000 trabajadores de Filadelfia sin acceso a planes previsionales tradicionales (The Philadelphia Inquirer)

Los votantes de Filadelfia aprobaron el martes PhillySaves, el primer programa municipal de ahorro para la jubilación en Estados Unidos dirigido a trabajadores del sector privado sin acceso a planes como un 401(k), una medida que busca ampliar la cobertura previsional con cuentas IRA administradas por la ciudad, según Fox Business.

La iniciativa podrá alcanzar a unos 208.000 trabajadores del sector privado en la ciudad, indicó Fox Business. El programa recibió el respaldo del 78% de los votantes y quedó habilitado después de que el Concejo Municipal de Filadelfia aprobara la legislación el año pasado y el alcalde la promulgara en enero, según el mismo medio.

PUBLICIDAD

PhillySaves estableció la inscripción automática de empleados cuyos empleadores no ofrezcan planes de retiro, de acuerdo con Fox Business.

La participación será voluntaria: los trabajadores podrán darse de baja o modificar en cualquier momento cuánto aportan de sus salarios.

PUBLICIDAD

El esquema buscó, según el medio, ampliar el acceso al ahorro previsional para personas que hoy quedan fuera de planes patrocinados por el empleador.

La iniciativa PhillySaves recibió un 78% de apoyo ciudadano y permitirá la inscripción automática de empleados cuyos empleadores no ofrecen plan de retiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionará PhillySaves para empleados y empleadores

El programa no tendrá costo para los empleadores: no cobrará a las empresas registradas por inscribir a sus empleados, según Fox Business.

PUBLICIDAD

El medio agregó que muchos de los potenciales beneficiarios trabajan en el sector de servicios, donde la rotación laboral es más alta, o en pequeñas empresas que enfrentarían cargas de cumplimiento si tuvieran que crear y sostener un plan de retiro propio. Con el nuevo esquema, esas firmas no deberán crear un plan interno para que sus empleados puedan ahorrar.

Las cuentas IRA de PhillySaves acompañarán a los trabajadores cuando cambien de empleo a lo largo de sus carreras, señaló Fox Business.

PUBLICIDAD

Esa portabilidad apuntó a un problema frecuente en el mercado laboral: los cambios de trabajo que interrumpen el ahorro o dispersan aportes en distintos instrumentos. En este caso, el trabajador mantendrá la misma cuenta aun si pasa por diferentes empleadores, según el medio.

Fox Business también informó que los participantes podrán retirar anticipadamente sus aportes si lo necesitan sin pagar impuestos por ese retiro, aunque las ganancias o intereses extraídos sí quedarán sujetos a tributación.

PUBLICIDAD

PhillySaves se convierte en el primer programa municipal de ahorro para la jubilación en Estados Unidos para trabajadores del sector privado sin plan 401(k) (Wikipedia)

El diseño, según esa cobertura, buscó combinar un acceso sencillo al ahorro con reglas fiscales propias de las cuentas IRA.

La administración del programa quedará en manos de una firma externa, supervisada por la Philadelphia Retirement Savings Board creada por la iniciativa, indicó Fox Business.

PUBLICIDAD

De acuerdo con estimaciones de The Pew Charitable Trusts, una organización filantrópica y centro de investigación de políticas públicas con sede en Estados Unidos, citadas por el medio, el costo inicial para la ciudad será de hasta USD 1 millón y luego rondará los USD 500.000 anuales.

Qué advirtió Pew sobre la implementación del plan

Patrick Morgan, director de proyecto de la iniciativa de investigación y políticas de Filadelfia de The Pew Charitable Trusts, sostuvo en declaraciones a Fox Business que la aprobación del programa marcó un avance para la ciudad.

PUBLICIDAD

“Es imperativo que PhillySaves tenga un comienzo rápido. Sabemos, al observar esfuerzos similares, que nombrar una junta sólida, contratar al líder adecuado y educar a empleadores y empleados sobre cómo funciona el plan es fundamental para el éxito de estos programas”, afirmó.

PhillySaves no implicará costos para los empleadores, facilitando el acceso al ahorro para empleados de pequeñas empresas y del sector servicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morgan agregó que Filadelfia tendrá ahora la posibilidad de mostrar que un diseño de política pública sólido, una ejecución fuerte y un apoyo sostenido pueden ampliar la seguridad de jubilación de los habitantes de la ciudad de una manera práctica y asequible, según Fox Business.

PUBLICIDAD

En ese marco, el foco de la implementación quedará puesto en la gobernanza y la comunicación con empresas y trabajadores, un punto que la fuente consideró decisivo para que el programa alcance escala.

La votación pública era necesaria para crear la junta de gobierno prevista en la carta orgánica de la ciudad, informó Fox Business.

Con ese paso, Filadelfia quedó en condiciones de poner en marcha el primer plan de ahorro previsional administrado por una ciudad para trabajadores del sector privado en el país, según el mismo medio.

La aprobación por parte del electorado también consolidó el respaldo político del esquema, que ya había avanzado por la vía legislativa local.

De acuerdo con lo reportado por Fox Business, el programa se diseñó para cubrir un segmento de trabajadores que, por la estructura de sus empleos o por el tamaño de sus compañías, no accede a planes de jubilación tradicionales.

La implementación exitosa de PhillySaves dependerá de una estructura de gestión eficiente y de la educación a empleadores y empleados sobre el funcionamiento del plan de jubilación municipal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de inscripción automática, adhesión voluntaria y portabilidad de la cuenta apuntó a sostener el ahorro a lo largo del tiempo, incluso en trayectorias laborales con alta rotación.

Con la aprobación del martes, la ciudad avanzó hacia la etapa de puesta en marcha bajo el paraguas de la Philadelphia Retirement Savings Board y la supervisión de un administrador externo, según Fox Business.

La hoja de ruta, de acuerdo con la evaluación citada de The Pew Charitable Trusts, dependerá en gran medida de que la nueva estructura de gestión se integre con rapidez y de que empleadores y empleados conozcan con precisión cómo funcionará PhillySaves.