Estados Unidos

Histórico acuerdo laboral en Nueva York: suben los sueldos hoteleros y anticipan alzas en el precio de las habitaciones

El pacto sellado para evitar un paro antes de la Copa Mundial de la FIFA eleva el pago por hora cerca de 50% en ocho años y empuja a los operadores a trasladar parte del incremento a la tarifa nocturna

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El nuevo contrato sindical eleva los costos laborales hoteleros en Nueva York y anticipa un aumento de tarifas para los viajeros (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
El nuevo contrato sindical eleva los costos laborales hoteleros en Nueva York y anticipa un aumento de tarifas para los viajeros (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Los hoteles de Nueva York se preparan para subir aún más sus tarifas después de que un nuevo contrato sindical elevara los costos laborales en toda la industria para evitar una huelga antes del inicio del Mundial 2026, una presión que llega cuando la ciudad ya registraba algunas de las habitaciones más caras del país y una demanda para junio por debajo de la del año pasado, según Fox Business y The Wall Street Journal.

El acuerdo, alcanzado la semana pasada, aumentará el pago por hora de la mayoría de los trabajadores hoteleros en alrededor de 50% durante ocho años, según The Wall Street Journal. Para 2032, algunas camareras de piso pasarán a cobrar salarios de seis cifras, de acuerdo con ese mismo medio.

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La ciudad ya partía de una base alta: las habitaciones de hotel en Nueva York promediaron USD 334 por noche el año pasado, según CoStar.

Funcionarios del sector estiman que el nuevo convenio incrementará en torno a 15% los costos operativos anuales de las propiedades, informó Fox Business.

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“El único modo de mantener la rentabilidad cuando suben los costos es seguir elevando las tarifas”, dijo David Sherwyn, profesor de hotelería de la Universidad de Cornell, a The Wall Street Journal.

La demanda hotelera en Nueva York para junio se encuentra 12 puntos porcentuales por debajo de 2023 a pesar del Mundial de la FIFA (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
La demanda hotelera en Nueva York para junio se encuentra 12 puntos porcentuales por debajo de 2023 a pesar del Mundial de la FIFA (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Qué cambió con el contrato y por qué impacta en las tarifas

El convenio se cerró para evitar una huelga antes del puntapié inicial del Mundial de la FIFA del próximo mes, según The Wall Street Journal.

En los hoteles, el salto de costos se vinculará sobre todo al componente laboral, por el peso que salarios y beneficios tienen sobre la operación diaria, en particular en áreas como limpieza, recepción, mantenimiento y alimentos y bebidas.

En ese marco, el mercado enfrenta un dilema operativo: absorber el aumento y resignar márgenes o trasladarlo, al menos en parte, al precio final de las habitaciones.

Ejecutivos y analistas consultados por Fox Business señalaron que el traspaso a tarifas tiende a acelerarse cuando los costos se incrementan de manera generalizada, porque el alza no queda limitada a una sola propiedad sino que se extiende a gran parte de la oferta de la ciudad.

La presión, además, se superpone con un escenario de precios ya elevados. Según CoStar, el promedio de USD 334 por noche del año pasado ubicó a Nueva York en la franja alta del mercado hotelero estadounidense.

Las habitaciones de hotel en Nueva York ya promediaban USD 334 por noche antes del reciente ajuste salarial, según datos de CoStar (REUTERS/Jeenah Moon)
Las habitaciones de hotel en Nueva York ya promediaban USD 334 por noche antes del reciente ajuste salarial, según datos de CoStar (REUTERS/Jeenah Moon)

Con un piso tarifario alto, un ajuste adicional tiende a sentirse con más fuerza en segmentos sensibles al precio, como turistas con presupuesto acotado y viajeros corporativos que deben respetar políticas de gasto.

El acuerdo laboral llega con una demanda de junio por debajo de 2025

La industria esperaba que el Mundial de la FIFA aportara un impulso fuerte al turismo.

Sin embargo, a mediados de mayo la ocupación hotelera de Nueva York para junio estaba unos 12 puntos porcentuales por debajo de los niveles del año anterior, de acuerdo con CoStar, pese a que la región será sede de ocho partidos, incluida la final, según los datos citados por Fox Business.

Analistas citados por Fox Business sostienen que algunos turistas y viajeros de negocios podrían estar evitando la ciudad por el temor a las multitudes y por el encarecimiento de las entradas del Mundial.

Esa combinación reduce el margen de alivio que el evento podía ofrecer justo cuando los hoteles enfrentan un salto en sus costos.

La estructura de costos y los cambios de demanda obligan a recalibrar las tarifas hoteleras en un mercado ya considerado de los más caros de Estados Unidos (REUTERS/Alicia Powell)
La estructura de costos y los cambios de demanda obligan a recalibrar las tarifas hoteleras en un mercado ya considerado de los más caros de Estados Unidos (REUTERS/Alicia Powell)

La consecuencia central es directa: si los costos laborales suben y los operadores buscan preservar rentabilidad, las tarifas de las habitaciones en Nueva York pueden aumentar todavía más, según la evaluación recogida por Fox Business.

Esta presión impacta directamente sobre aquellos viajeros que ya enfrentan mayores gastos de transporte y vacaciones.

Hoteles de lujo y gama media: impactos distintos

Los hoteles de lujo podrían resistir mejor el encarecimiento porque los viajeros de mayores ingresos sostuvieron el gasto pese a la suba general de precios, según datos del Bank of America Institute citados por Fox Business.

En cambio, la presión sería mayor en el segmento medio y bajo, donde el cliente es más sensible a ajustes tarifarios y los operadores tienen menos margen para absorber costos.

El contexto de consumo ayuda a explicar esa asimetría. Un informe del Bank of America Institute sobre el verano de 2026 describió un comportamiento “resiliente, pero desigual” del turismo, con hogares de menores ingresos más propensos a recortar viajes o a recortar rubros como alojamiento.

El turismo internacional en Nueva York se debilita por tensiones geopolíticas y preocupaciones sobre vuelos y controles fronterizos (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)
El turismo internacional en Nueva York se debilita por tensiones geopolíticas y preocupaciones sobre vuelos y controles fronterizos (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Esa divergencia puede amplificar el desafío para propiedades que dependen de una demanda más dependiente de promociones y precios competitivos.

A esa tensión se suma el frente internacional. Empresarios del sector dijeron, según Fox Business, que las reservas del exterior se debilitaron a comienzos de año por tensiones geopolíticas ligadas al conflicto con Irán, aunque algunos operadores empezaron a detectar una recuperación de la demanda.

Ejecutivos hoteleros también advirtieron que persisten otros riesgos para ese repunte: tarifas aéreas más altas, recortes de vuelos y preocupaciones por los controles fronterizos en Estados Unidos, según el mismo medio.

En conjunto, el nuevo contrato sindical consolidó un cambio estructural en el costo laboral de la hotelería neoyorquina y obligará a recalibrar precios en un mercado que ya operaba con tarifas promedio altas, con señales de demanda de junio por debajo de 2025 y con un desempeño dispar entre segmentos de viajeros.

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