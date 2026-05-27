Helados de sangre para leones y polos de mariscos para nutrias: así se sobrevive al verano en el zoo de Londres

Leones y tigres del zoológico de Londres reciben helados de sangre para refrescarse y estimular sus conductas naturales de caza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los leones y tigres de Londres reciben helados de sangre cuando suben las temperaturas, una medida con la que el zoológico busca refrescarlos y estimular conductas naturales de exploración y caza, informó el diario británico The Guardian, a partir de datos de la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL, por sus siglas en inglés).

El recinto londinense también recurre a otras ayudas frente al calor. Según la ZSL, los gorilas del zoológico reciben bloques de hielo hechos con infusiones de frutas sin azúcar, y el hábitat de los pingüinos incluye sistemas de nebulización y ventiladores para bajar la temperatura del aire cuando el termómetro se dispara.

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La lógica, explicó Angela Ryan, jefa de operaciones zoológicas de la ZSL, es que cada animal tenga distintas opciones para regularse por sí mismo. “Algunos irán directamente a las piscinas o a los lugares con sombra, mientras que otros disfrutan mucho de cosas como la nebulización o los premios congelados como forma de refrescarse”.

Ryan destacó que el bienestar animal depende más de la observación atenta que de la acción constante. “Muchas de nuestras especies están, de hecho, preparadas para el tiempo cálido, así que no se trata de intervenir en exceso: se trata de asegurarnos de que tengan las opciones adecuadas y de vigilarlas de cerca para que se mantengan cómodas”.

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Un gorila sostiene y lame un bloque de hielo que contiene frutas variadas, buscando alivio del calor en su hábitat (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los animales se refrescan por su cuenta

Los hábitats en los zoológicos se ajustan a las necesidades de cada especie, con zonas de sombra, agua, sol o barro según corresponda. Aun así, los animales también despliegan estrategias propias para sobrellevar el calor.

En el zoológico de Chester, por ejemplo, los pequeños wallabies conocidos como dusky pademelons recurren al enfriamiento por evaporación: se lamen las muñecas y, al evaporarse la saliva, se enfría la sangre de los vasos cercanos a la piel. Los cerdos hormigueros y los puercoespines crestados africanos, en cambio, buscan refugio bajo tierra.

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El director general de mamíferos del zoológico de Chester, Nick Davis, explicó que “cuando las temperaturas se disparan, muchos animales encuentran sus propias maneras de mantenerse frescos bajo el sol”.

Davis precisó que rinocerontes negros orientales y carpinchos se refrescan al sumergirse en lodazales, mientras que tigres de Sumatra, jaguares, elefantes asiáticos y pingüinos de Humboldt pueden combatir el calor dándose un baño en sus piscinas.

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Ese patrón también desarma una suposición frecuente sobre algunas aves. Los pingüinos de Humboldt, originarios de las costas de Perú y Chile, están bien preparados para ambientes cálidos gracias a adaptaciones corporales como zonas desnudas alrededor del rostro y un pico por el que pueden liberar calor.

Rinocerontes, carpinchos, tigres y elefantes utilizan lodazales y piscinas en zoológicos británicos como estrategias naturales para estar frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios congelados, para más especies

El zoológico de Londres recurre a premios congelados para ayudar a sus animales a sobrellevar el calor. Los grandes felinos reciben bloques de hielo congelados a base de sangre, que a menudo llevan especias o incluyen algún premio comestible. La ZSL indicó que ese recurso enfría a los animales y, al mismo tiempo, fomenta comportamientos de investigación y caza propios de la especie.

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El mecanismo tiene respaldo en la observación directa de otras especies. En el zoológico de Adelaida, Australia, se registró que las hienas roen bloques de hielo para acceder a presas escondidas en su interior, lo que reproduce conductas de caza propias de la especie, informó el portal especializado en bienestar animal Otto Environmental.

La asistencia no se limita a leones y tigres. Davis dijo que algunos cuidadores entregan polos helados de frutas y verduras a chimpancés, osos y pandas rojos, y que especies como los rinocerontes indios unicornios pueden recibir duchas refrescantes.

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Según el diario londinense Evening Standard, los hurones reciben helados de jugo de pescado, las nutrias congelados de mariscos, y las avestruces y búhos madrigueros son refrescados con mangueras y nebulización ligera.

“Desde polos nutritivos y nebulizadores hasta duchas para las especies que disfrutan del agua, ofrecemos una variedad de enriquecimiento adaptado a las necesidades de cada animal”, señaló Dan Simmonds, director de operaciones zoológicas de la ZSL.

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