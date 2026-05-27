Playas, un estadio de mármol del siglo XIX y tabernas con más de 100 años de historia: la otra cara de Atenas

La guía de Condé Nast Traveler destaca cómo Atenas ofrece una combinación única de antigüedad y modernidad en cada uno de sus barrios (Canva)

La capital griega emerge como un destino donde Atenas fusiona antigüedad y modernidad en cada rincón, según Condé Nast Traveler. Un itinerario de tres días permite recorrer monumentos emblemáticos, descubrir barrios de ambiente creativo y apreciar la hospitalidad mediterránea, siguiendo la guía de la escritora Arta Ghanbari, experta local en viajes. La propuesta combina rutas clásicas y experiencias auténticas, lejos de los circuitos más concurridos por el turismo.

Aprovechar tres días en Atenas permite explorar la Acrópolis al amanecer, disfrutar del encanto del barrio de Plaka, pasear por la Riviera Ateniense con sus playas y tabernas frente al mar, y sumergirse en áreas emergentes como Exarcheia. El visitante puede conocer los sitios históricos esenciales y la vida contemporánea, degustar la gastronomía local y compartir el ritmo cotidiano de los habitantes, según describe Condé Nast Traveler.

PUBLICIDAD

Primer día en Atenas: historia y ambiente clásico

El recorrido inicia temprano con la subida a la Acrópolis, idealmente bajo la luz de la mañana para evitar aglomeraciones y el calor intenso. Entre dos y tres horas son necesarias para contemplar el Partenón, el Templo de Atenea Niké y el Teatro de Dionisio, todo enmarcado por vistas del mar, la ciudad y las colinas de Filopapo.

La visita al Museo de la Acrópolis, ubicado junto al complejo arqueológico, permite admirar más de 4.000 objetos que reconstruyen la historia de la civilización griega. Este paso añade una perspectiva esencial antes de adentrarse en la Atenas contemporánea.

PUBLICIDAD

La visita al Partenón, el Templo de Atenea Niké y el Teatro de Dionisio ocupa entre dos y tres horas, según los expertos en turismo (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

A mediodía, lo recomendable es caminar hacia Monastiraki por la calle Theorias y almorzar en Feyrouz, conocido por su cocina callejera con influencias orientales. Entre comercios y cafeterías de un distrito textil histórico, se pueden probar especialidades como peinirli y arroces especiados.

Después del almuerzo, es imprescindible adentrarse en las calles peatonales y los puestos del mercado de Adrianou. La Antigua Ágora y el Templo de Hefesto acompañan el paisaje, mientras pequeñas tiendas de antigüedades y talleres artesanales ofrecen recuerdos únicos.

PUBLICIDAD

Al caer la tarde, Plaka se convierte en el centro del encanto ateniense. Es el barrio más antiguo de la ciudad y brilla bajo la iluminación nocturna de la Acrópolis. Un paseo por la Biblioteca de Adriano descubre ruinas inundadas de luz artificial, antes de ascender por Lisiou y recorrer las calles adoquinadas entre casas neoclásicas y tabernas tradicionales.

Muy cerca, la iglesia de los Santos Anárgiros de Kolokynthou permanece abierta hasta las 20:00. Las animadas calles de Mnisikleous y Tholou rebosan de terrazas y mesas en los escalones, ideales para disfrutar de la vida nocturna y observar el vaivén de lugareños y viajeros.

PUBLICIDAD

Segundo día: museos, cultura y rincones exclusivos

El Museo Benaki ofrece un recorrido a través de la historia y el arte de Grecia en pleno centro de la ciudad (Captura de video)

La mañana se dedica al arte y la historia reciente tras la visita al Museo Benaki y al Museo de Arte Cicládico, ambos vecinos en una de las avenidas principales. El recorrido abarca desde colecciones de arte antiguo hasta piezas clave de la cultura cicládica.

Cruzando la plaza Syntagma, es posible presenciar el cambio de guardia frente al Parlamento. Los Evzones, con uniforme tradicional y zapatos que pesan hasta dos kilogramos, realizan movimientos coreografiados que resaltan por el sonido de los clavos en el suelo.

PUBLICIDAD

En Kolonaki, considerado el barrio más elegante de Atenas, la pausa sugerida es en Kora, panadería de fermentación contemporánea, o en Da Capo, conocido por su café en ambiente tradicional.

Galerías de arte, talleres de cerámica y boutiques de moda muestran el diseño helénico actual, como las obras de Irene Krimizi o la colección de Mod Space. La taberna Filippou, un referente en Kolonaki desde 1923, representa el lugar idóneo para almorzar en un entorno auténticamente local.

PUBLICIDAD

Kolonaki sobresale como el barrio más elegante de Atenas, con panaderías contemporáneas y cafeterías tradicionales (Captura de video)

Por la tarde, un paseo por los Jardines Nacionales ofrece tranquilidad entre fuentes, columnas y pérgolas cubiertas de glicinas. Las puertas del parque permanecen abiertas hasta la puesta de sol y, saliendo por el barrio de Pagrati, se encuentra el Estadio Panatenaico, el Kallimarmaro, completamente de mármol y sede de los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896.

La noche en Pagrati permite cenar y disfrutar del ambiente en terrazas como Louvron, frente a la Fundación Goulandris, o en lugares como Akra, Soil o el bar de vinos Analogue. Cada semana aparecen nuevas propuestas gastronómicas y culturales, impulsando la vitalidad nocturna de la ciudad.

PUBLICIDAD

Tercer día: costa, puertos y el lado más creativo de Atenas

El último día introduce un cambio de entorno, con un recorrido por la ribera marina. El puerto de El Pireo vive un proceso de renovación con la llegada de artistas, talleres y galerías, y bares de referencia como Paleo.

Pasear por los muelles permite contemplar embarcaciones, encontrar pequeñas playas urbanas y degustar un almuerzo de pescado fresco en tabernas como Margaro, Akti o Yperokeanio. La experiencia se vuelve auténtica al probar la pesca del día con un vaso de tsipouro, al estilo local.

PUBLICIDAD

La experiencia en la Riviera Ateniense combina cultura, gastronomía y relax, convirtiéndose en un atractivo imprescindible para turistas y locales (Captura de video)

El tranvía T7 facilita el traslado por la Riviera Ateniense, uniendo Agia Triada (Pireo) con Asklipio Voulas (Voula), acercando al viajero a varias de las mejores playas. El entorno de Vouliagmeni y su lago invitan a relajarse en clubes de playa con tumbonas y opciones gastronómicas variadas.

Por la noche, el aire alternativo de Atenas se siente en Exarcheia, reconocido por su escena artística y la diversidad de bares. Si el tiempo alcanza, subir al monte Licabeto al atardecer brinda vistas privilegiadas de la Acrópolis y el mar.

Las principales avenidas de Exarcheia, como Asklipiou, Ippokratous y Kallidromiou, atraviesan un barrio vivo, lleno de cafeterías, bares y restaurantes entre bloques decorados con grafitis políticos. Exarcheia Square destaca por su historia de activismo cultural y social, mientras las calles Methonis y Dervenion ofrecen un ambiente relajado, ideal para compartir la noche con jóvenes creativos, según detalla Condé Nast Traveler.

En cada jornada, la vida en Atenas se disfruta al aire libre, en plazas, terrazas, playas o rincones ocultos. La ciudad propone una variedad gastronómica tanto en restaurantes modernos como en tabernas tradicionales, donde el visitante puede saborear la autenticidad griega y, con algo de suerte, asistir a alguna presentación espontánea de música local, para una experiencia verdaderamente única.