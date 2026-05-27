Estados Unidos

La genealogía genética permite imputar a un hombre por un crimen sin resolver de 1993 en Illinois

Las autoridades del Condado de Madison atribuyen a nuevos análisis científicos la identificación y procesamiento formal de Albert Zigler por el homicidio de Randy Gail Sperino ocurrido hace más de treinta años

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Fotografía antigua de una mujer sonriendo, Randy Gail Sperino, con cabello rubio recogido y vistiendo un jersey de cuello alto color claro
Las autoridades confirmaron que no existía vínculo previo entre la víctima Randy Gail Sperino y su asesino Albert Zigler (Madison County Sheriff's Office).

La identificación por genealogía genética permitió acusar a Albert “Buddy” Zigler, de 70 años, por dos cargos de asesinato en primer grado por el homicidio de Randy Gail Sperino en noviembre de 1993, informaron ABC News y CBS News.

La víctima tenía 33 años cuando su cuerpo, desnudo y con un traumatismo craneoencefálico masivo, fue hallado alrededor de las 23:45 del 9 de noviembre de 1993 en un campo de Granite City. Sperino había sido vista a pie más temprano esa noche y la última vez que se la vio con vida fue cerca de las 20:00, antes de subir a un vehículo.

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El acusado permanece bajo custodia y la fiscalía pidió que Zigler permanezca en prisión preventiva bajo el argumento de que los cargos corresponden a un delito violento que no admite libertad condicional.

El ADN enviado a un laboratorio de Texas abrió una pista después de décadas sin resultados

Durante años, los investigadores entrevistaron a testigos, siguieron pistas y se realizaron numerosas pruebas sobre muestras de ADN recogidas en la escena, reportó KMOV.

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El avance se produjo hace un año, cuando la evidencia genética del caso fue enviada al laboratorio de genealogía de Texas Othram, una firma forense de ADN con sede en ese estado que ya había colaborado con los investigadores en otro expediente. Los resultados obtenidos permitieron identificar a Zigler como el asesino de Sperino.

El sheriff del Condado de Madison, Jeff Connor, afirmó que no existía ninguna conexión conocida entre Zigler y Sperino. El sheriff sostuvo que el acusado era de la zona y que recogió a la víctima mientras ella caminaba por la calle esa noche.

Documentos judiciales citados por Fox 32 Chicago señalan que Zigler presuntamente admitió ante los investigadores que recogió a Sperino en Granite City, la golpeó con un bate metálico o un tubo de acero en su residencia y luego arrojó el cuerpo en un campo.

Dos fotos de identificación policial de Albert Zigler: una de frente y otra de perfil, mostrando a un hombre caucásico de cabello gris y complexión media
Albert "Buddy" Zigler enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el homicidio de Sperino en Granite City (Madison County Sheriff's Office).

Reconocimiento a la tecnología forense y la labor persistente de los investigadores en el caso Sperino

El fiscal del condado, Thomas Haine, sostuvo que el caso muestra “el extraordinario valor de las herramientas de investigación modernas, como el ADN genealógico forense”. En la misma declaración, agregó: “Los avances tecnológicos y científicos están creando oportunidades para resolver casos que hace años habrían sido simplemente imposibles de resolver”.

El fiscal atribuyó además al sheriff Connor una apuesta temprana por esa técnica: “Hace siete años, el sheriff tuvo la previsión de saber que una nueva herramienta de investigación, aunque recién estaba emergiendo, podía aportar un avance en esta investigación”.

Además, destacó la labor de los investigadores que no abandonaron el expediente: “Estas herramientas solo son efectivas gracias a la dedicación, la persistencia y la profesionalidad de los investigadores que están dispuestos a revisar las pruebas, seguir las pistas, llamar a las puertas, realizar entrevistas y seguir buscando la verdad, sin importar cuánto tiempo haya pasado”.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Madison afirmó en un comunicado citado por ABC News y CBS News Chicago: “A pesar del paso de más de tres décadas, los investigadores se mantuvieron firmes en su compromiso de hacer justicia en este caso. Gracias a los esfuerzos dedicados y persistentes de los investigadores a lo largo de los años, se reunieron pruebas suficientes para sustentar los cargos de asesinato en primer grado contra Zigler”.

Asimismo, de acuerdo con ABC News, el hijo de la víctima, Wes Sperino, habló sobre el avance del caso: “Nunca pensé que llegaría este día. Creí que moriría sin saber”. Luego añadió: “Gracias. Por fin puedo cerrar este capítulo, mi familia y yo por fin sabemos quién hizo esto”.

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