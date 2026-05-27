Estados Unidos

El servicio exprés Cannonball del LIRR reanudará viajes a los Hamptons en el verano de 2026

La Metropolitan Transportation Authority anunció la reactivación del tren directo entre Penn Station y Montauk, proporcionando una alternativa que busca reducir congestión vehicular y agilizar el acceso a las principales playas del East End

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Ilustración en acuarela de un tren de Long Island Rail Road gris y amarillo sobre vías férreas elevadas. Edificios y árboles sin hojas en el fondo.
Una ilustración en acuarela captura un tren de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) reactivó el servicio exprés Cannonball del Long Island Rail Road (LIRR) para el verano de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan evitar los recurrentes atascos en la ruta hacia los Hamptons, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) reactivó el servicio exprés Cannonball del Long Island Rail Road (LIRR) para el verano de 2026.

A través de un comunicado, la MTA confirmó que este tren conecta Penn Station con las playas del East End sin paradas intermedias hasta Westhampton, optimizando el tiempo de viaje y mejorando el viaje.

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La ruta del Cannonball ofrece un trayecto directo desde Manhattan hasta Montauk, con paradas únicamente en Southampton, Bridgehampton y East Hampton tras cruzar Westhampton.

Quienes desean aprovechar al máximo sus fines de semana encuentran una alternativa eficiente y cómoda frente al tráfico habitual de la autopista.

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El tren conecta Penn Station con las playas del East End sin paradas intermedias hasta Westhampton, optimizando el tiempo de viaje y mejorando el viaje. REUTERS/Bart Biesemans
El tren conecta Penn Station con las playas del East End sin paradas intermedias hasta Westhampton, optimizando el tiempo de viaje y mejorando el viaje. REUTERS/Bart Biesemans

Cómo será el recorrido del servicio exprés Cannonball

De acuerdo al sitio oficial de la MTA, el servicio se habilitó para el fin de semana del Memorial Day y se mantendrá operativo toda la temporada estival.

El viaje exprés desde Penn Station hasta Westhampton puede durar tan solo una hora y entre 32 y 36 minutos, dependiendo del día, lo que representa una reducción en comparación con las 5 horas que puede llevar hacerlo en auto un viernes por la tarde.

El Cannonball sale de Penn Station los jueves y viernes hacia los Hamptons, con viajes de 92 y 96 minutos respectivamente.

El regreso a la ciudad se realiza los domingos por la tarde, facilitando así las escapadas cortas de verano. Para fechas festivas, se han agregado servicios extra los jueves 18 de junio y dos de julio.

El Cannonball sale de Penn Station los jueves y viernes hacia los Hamptons, con viajes de 92 y 96 minutos respectivamente. REUTERS/Eduardo Munoz
El Cannonball sale de Penn Station los jueves y viernes hacia los Hamptons, con viajes de 92 y 96 minutos respectivamente. REUTERS/Eduardo Munoz

Cuánto cuesta y cómo comprar el boleto

El billete para este trayecto tiene un costo de USD 33 por sentido y puede adquirirse en la aplicación TrainTime, en las máquinas automáticas o en las ventanillas de Penn Station.

Quienes ya tienen un abono mensual o semanal del LIRR pueden utilizarlo en el Cannonball, abonando un recargo directamente al revisor.

Refuerzos en otras rutas hacia las playas

Además, la MTA ha reforzado otras rutas de tren hacia Montauk y ha implementado mejoras en el acceso a diversas playas de Nueva York.

El billete para este trayecto tiene un costo de USD 33 por sentido y puede adquirirse en la aplicación TrainTime, en las máquinas automáticas o en las ventanillas de Penn Station. REUTERS/Eduardo Munoz
El billete para este trayecto tiene un costo de USD 33 por sentido y puede adquirirse en la aplicación TrainTime, en las máquinas automáticas o en las ventanillas de Penn Station. REUTERS/Eduardo Munoz

Entre las novedades, destacan trenes adicionales desde Long Island y frecuencias aumentadas en servicios de metro y autobús hacia Rockaway Beach, Coney Island, Jacob Riis Park y Orchard Beach.

El objetivo es facilitar el desplazamiento de bañistas tanto hacia el East End como dentro de los 5 distritos de la ciudad durante el verano.

El Cannonball es la opción más rápida y directa desde Manhattan. El tren parte sin detenerse hasta Westhampton y, tras unas pocas paradas adicionales, culmina su recorrido en Montauk, permitiendo que los viajeros lleguen a la playa en menos de dos horas.

La iniciativa de la MTA responde al aumento de la demanda estacional y busca mejorar la experiencia de quienes eligen disfrutar de las playas de Nueva York. Con esta reapertura, el Cannonball se mantiene como una de las opciones para quienes priorizan el tiempo y la comodidad en sus escapadas veraniegas.

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