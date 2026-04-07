La gobernadora Kathy Hochul impulsa jubilación anticipada a los 55 años para empleados públicos en Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul evalúa un nuevo esquema de jubilación anticipada para empleados públicos de Nueva York, con impacto en maestros y personal de salud (REUTERS)

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul evalúa la posibilidad de implementar un nuevo esquema de jubilación anticipada para empleados públicos, una medida que podría modificar sustancialmente las condiciones de retiro para quienes ingresaron al sector público estatal después de 2012.

Según información publicada por el diario estadounidense The New York Post, la propuesta permitiría que estos trabajadores, entre los que se cuentan maestros y personal de la salud, puedan jubilarse a partir de los 55 años, lo que supondría un costo estimado de hasta USD 1.500 millones para los contribuyentes del estado.

Si el acuerdo es aprobado, quienes forman parte del denominado “Nivel 6” del sistema de pensiones del estado de Nueva York —implementado en 2012 como respuesta a la crisis financiera de 2008 para reducir el gasto público— accederían a un retiro anticipado y a menores contribuciones obligatorias al fondo de jubilación.

El desglose presentado por The New York Post indica que USD 835.900.000 del impacto fiscal corresponderían a la reducción de la edad mínima para el retiro, mientras que USD 593 millones adicionales derivarían de la disminución de la tasa de contribución de los empleados, que pasaría del 4,5 % al 3,5 % de su salario.

Esta reducción en la contribución responde al objetivo de igualar condiciones previas a 2012 para fortalecer la retención laboral, aunque supone menos ingresos para el fondo de pensiones. Este doble efecto incrementaría las cargas presupuestarias para el gobierno estatal y para los municipios, incluida la ciudad de Nueva York.

El análisis financiero sigue en curso y las autoridades recalcan que cualquier decisión deberá considerar la estabilidad de las finanzas públicas. El director de presupuesto del Estado de Nueva York Blake Washington expresó preocupación sobre una posible transferencia de los costos adicionales a los gobiernos locales.

Washington declaró, según cita de The New York Post, que “Como es lógico, no” ante la consulta sobre si los municipios deberían asumir ese gasto, y remarcó que la viabilidad fiscal del plan está bajo evaluación del ejecutivo estatal.

Las conversaciones actuales incluyen la participación directa de la gobernadora Hochul y de Mario Cilento, presidente de la AFL-CIO de Nueva York, la federación sindical más grande del estado, que representa a más de 2,5 millones de trabajadores públicos.

Por ahora, los legisladores estatales no participan en la mesa de negociación, por lo que el ejecutivo y los sindicatos disponen de mayor margen de maniobra en el diseño de la propuesta final.

La iniciativa para modificar el régimen jubilatorio se origina en una demanda histórica de los sindicatos, quienes señalan que el “Nivel 6” impone condiciones menos favorables que las vigentes para empleados incorporados antes de 2012.

Mario Cilento, en declaraciones recogidas por The New York Post, defendió la medida al señalar que el ajuste en la edad y el porcentaje de contribución permitiría “restaurar la justicia para quienes han sido excluidos de los beneficios previos”, a la vez que implicaría un alivio para las presiones fiscales que enfrentan los trabajadores estatales.

En tanto, Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Maestros, destacó que revertir el “Nivel 6” es una necesidad para el sector educativo, al advertir que la estructura vigente desalienta la permanencia en el sistema público y dificulta la retención de talento.

Según Mulgrew, la competencia con el sector privado y con otros estados obliga a Nueva York a ofrecer mejores condiciones de retiro para evitar la fuga de profesionales capacitados.

Funcionarios municipales han advertido sobre el posible impacto en los presupuestos locales si se trasladan los nuevos gastos derivados de la reforma. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, puntualizó la necesidad de que cualquier cambio en el sistema de pensiones preserve la solidez financiera de la ciudad, que ya afronta desafíos por el aumento de costos en áreas como vivienda, salud y transporte.

Mamdani remarcó que “la estabilidad fiscal debe ser parte del diseño de cualquier cambio en el sistema de jubilaciones”, agregando su perspectiva al debate sobre sustentabilidad de la reforma.

El impacto fiscal potencial y el debate sobre el financiamiento

La reducción de la edad mínima de retiro a 55 años para el Nivel 6 del sistema de pensiones estatal podría costar hasta USD 1.500 millones a los contribuyentes (REUTERS/Eduardo Munoz)

La eventual aprobación de este acuerdo modificaría el régimen de pensiones de miles de empleados públicos, con un efecto inmediato en las cuentas tanto del estado como de los gobiernos municipales.

El análisis de The New York Post advierte que la combinación de una edad de retiro más baja y una menor contribución de los trabajadores —motivado por la intención de recuperar competitividad frente al sector privado y mejorar la equidad— implicaría menores ingresos para el sistema de pensiones, que debería cubrir prestaciones anticipadas durante un mayor número de años.

Esta situación podría exigir ajustes presupuestarios o aumentos en los aportes estatales para evitar déficits en el fondo de retiro.

El centro del debate radica en la decisión sobre quién asumirá finalmente estos costos. Los sindicatos insisten en que corresponde al estado financiar la medida y garantizar la protección a los trabajadores, mientras que el gobierno sopesa la viabilidad de absorber el gasto sin afectar otros programas sociales ni incrementar la presión fiscal.

Las autoridades financieras subrayan que cualquier modificación deberá basarse en análisis actuariales de detalle y en la existencia de recursos de financiación sostenibles.

Contexto: antecedentes y reclamos sindicales

Los sindicatos, encabezados por la AFL-CIO de Nueva York y la Federación Unida de Maestros, exigen condiciones de retiro previas a 2012 para mejorar la retención laboral (REUTERS)

El sistema de pensiones del estado de Nueva York ha atravesado cambios en las últimas décadas, impulsados por crisis económicas y por la necesidad de contener el gasto estatal. La implementación del “Nivel 6” en 2012 elevó la edad mínima de jubilación y el aporte de los trabajadores, con la finalidad de reducir el déficit del fondo de pensiones.

Desde entonces, los sindicatos han cuestionado estas condiciones, sosteniendo que perjudican la equidad y la competitividad en el sector público.

Actualmente, de acuerdo con cifras de la AFL-CIO de Nueva York —la federación sindical más grande del estado—, Nueva York cuenta con más de 2,5 millones de empleados públicos bajo diversos regímenes, y una parte sustancial de ellos resultaría beneficiada por la reforma.

La demanda de mejores condiciones jubilatorias ha cobrado impulso en el contexto de inflación y recortes presupuestarios, y es un eje central en la negociación entre el ejecutivo y las organizaciones sindicales.

Próximos pasos y perspectivas

La decisión final sobre la reforma quedará en manos del ejecutivo estatal, aunque está previsto que la Legislatura de Nueva York intervenga en caso de requerirse cambios legales o incrementos presupuestarios considerables. Mientras tanto, los sindicatos mantienen la presión sobre el gobierno mediante campañas públicas y movilizaciones en busca de avanzar el proceso en los términos planteados.