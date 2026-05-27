1.500 desconocidos dieron el último adiós a un veterano de la Segunda Guerra Mundial sin familia en Massachusetts

Una ceremonia inesperada reunió a centenares de personas que nunca habían conocido al homenajeado (CBS Mornings)

El funeral de John Bernard Arnold III, veterano de la Segunda Guerra Mundial sin familiares cercanos, reunió a 1.500 personas en Hanson, Massachusetts.

La convocatoria pública para despedirlo transformó un acto íntimo en una ceremonia multitudinaria, en la que participaron civiles, policías y veteranos de guerra, según CBS News.

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El veterano dedicó su vida al servicio y mantuvo su sentido del humor hasta el final, según quienes lo cuidaron (Leighton-MacKinnon Funeral Home)

Un llamado público que movilizó a toda una comunidad

El 6 de mayo de 2026, Arnold, de 98 años, falleció sin descendencia ni parientes cercanos. Tras conocerse la noticia, Terrance O’Keefe, responsable de Hanover-Hanson Veteran Services, difundió un pedido en redes sociales para que la sociedad brindara un último homenaje al marino retirado.

Fox News detalló que la publicación en Facebook y la viralización en TikTok generaron una respuesta inesperada: personas de diferentes ciudades llegaron con banderas estadounidenses, muchas horas antes del inicio del sepelio.

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Entre los asistentes, numerosos veteranos portaron sus uniformes para rendir tributo a quien, en vida, sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y recorrió 27 países, según testimonios recogidos por CBS News.

Agentes locales escoltaron el cortejo y participaron en el tributo, garantizando el respeto durante el recorrido (@7NEWS Boston)

La fila de personas superó el centenar antes del inicio de la ceremonia, y el cortejo fue escoltado por un convoy policial hasta el Cedar Knoll Cemetery en Taunton.

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La despedida incluyó honores militares, gaitas y la entrega de banderas a quienes acompañaron el trayecto. “Nadie debería irse solo, no importa quién seas”, declaró Jim Pearce, presente en el funeral, retoma Fox News. Otro asistente, veterano del Ejército, afirmó que “yo seré su familia” al conocer la historia por redes sociales.

Ciudadanos de distintas generaciones se congregaron con banderas y uniformes para rendir tributo al excombatiente (@7NEWS Boston)

El legado de Arnold y recuerdos de quienes lo conocieron

John Bernard Arnold III nació en Newport, Rhode Island, fue hijo de John B. Arnold y Hannah McCarthy Arnold y hermano de Mary M.D. Joines y Kathleen Principato, todos fallecidos.

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Cursó estudios en Rogers High School y asistió a Rhode Island State University antes de enlistarse. Según el testimonio de su cuidadora Hailey Munroe a Fox News, Arnold “iluminaba la habitación” y era conocido por hacer reír a los demás, además de su afición por la música clásica, la torta de chocolate y la serie Grey’s Anatomy.

Durante la ceremonia religiosa en la iglesia Saint Joseph the Worker, cuatro veteranos saludaron el féretro de forma simultánea.

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CBS News destacó que el sacerdote compartió anécdotas sobre los gustos y pasiones personales de Arnold, lo que provocó sonrisas entre los presentes.

Durante la misa, el oficiante compartió detalles personales del fallecido, generando sonrisas en la iglesia (@7NEWS Boston)

Su última voluntad, organizada más de una década antes, solicitaba una misa católica y la ausencia de elogios fúnebres. La bandera que cubrió el ataúd fue entregada al responsable del hogar de veteranos donde Arnold residió sus últimos años.

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El homenaje, como destacan CBS News y Fox News, no solo atrajo a vecinos de Massachusetts, sino también a extraños que se sintieron convocados por la historia a través de las redes.

“Hace sentir orgullo por la comunidad y el país ver a tantas personas aquí para honrarlo”, expresó Donna Brown, viuda Gold Star, en declaraciones recogidas por Fox News.

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La esposa de un militar caído expresó orgullo por la respuesta de la comunidad al llamado solidario (@7NEWS Boston)

La despedida de un hombre y la reacción nacional

La noticia del funeral de John Bernard Arnold III generó repercusión en medios nacionales y redes sociales, convirtiéndose en símbolo del reconocimiento social a los veteranos.

Entre los asistentes, el oficial de la Guardia Costera David Patterson destacó el lazo entre quienes sirvieron: “Refuerza la idea de que estamos todos en el mismo equipo”, afirmó a Fox News.

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El homenaje al veterano conmovió a la opinión pública y se convirtió en símbolo de reconocimiento social a los excombatientes (@7NEWS Boston)

El sepelio terminó bajo un cielo despejado, acompañado por el sonido de gaitas y la salva de disparos. En el cementerio, la tumba de Arnold fue visitada por su sobrino nieto, Joe Durban, quien viajó especialmente tras reconocer el nombre en la prensa y recibir la bandera en nombre de la familia.

La ceremonia, que en principio iba a ser privada y silenciosa, se transformó en una despedida colectiva. Un asistente resumió el espíritu del acto: “Todos estamos acompañándonos en el camino de regreso a casa”.