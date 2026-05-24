Nueva York inicia la temporada de playas con más socorristas pese a la escasez nacional

Según el Departamento de Parques, unas 370 personas estarán destinadas a la vigilancia de las playas durante el fin de semana de apertura, frente a las 280 registradas en la misma fecha del año pasado. Foto: Pixabay

Las playas de la ciudad de Nueva York reabrieron este sábado por primera vez desde septiembre, marcando el inicio oficial de la temporada de verano, de acuerdo al diario The New York Times.

Por segundo año consecutivo, la ciudad logró aumentar la cantidad de socorristas contratados, en medio de una escasez de personal que afecta a todo el país.

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Según el Departamento de Parques, unas 370 personas estarán destinadas a la vigilancia de las playas durante el fin de semana de apertura, frente a las 280 registradas en la misma fecha del año pasado. Las cifras definitivas se conocerán en julio, cuando finalice el proceso de certificación de los últimos aspirantes municipales.

De acuerdo al diario estadounidense, durante el verano pasado, la ciudad contó con 1.082 socorristas distribuidos entre playas y piscinas públicas, la cifra más alta desde 2019 y un incremento del 23 % en nuevos reclutas respecto al año anterior. En contraste, para el fin de semana del Día de los Caídos de 2023 había menos de 500 socorristas en funciones.

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De acuerdo al diario estadounidense, durante el verano pasado, la ciudad contó con 1.082 socorristas distribuidos entre playas y piscinas públicas, la cifra más alta desde 2019 y un incremento del 23 % en nuevos reclutas respecto al año anterior. Foto: Pixabay

Las piscinas públicas abrirán a finales de junio

Las piscinas al aire libre de la ciudad abrirán oficialmente el próximo 27 de junio. Henry Garrido, director ejecutivo del sindicato Consejo de Distrito 37 (DC 37), que representa a socorristas y supervisores, aseguró que la organización llevaba años reclamando mejores salarios y bonificaciones por permanencia.

A su vez, Garrido destacó la estrategia de comunicación impulsada por la administración del alcalde Zohran Mamdani para facilitar la contratación.

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Cuánto es el sueldo actual de los socorristas en Nueva York

Actualmente, los socorristas a tiempo completo perciben USD 22 por hora y reciben un pago adicional de USD 908 por completar la capacitación al finalizar la temporada de verano, de acuerdo con el sitio web del Departamento de Parques.

“Este año, la administración de Mamdani anunció esos beneficios antes del inicio de la temporada, lo que contribuyó directamente a un mayor número de solicitudes”, afirmó Garrido.

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Según The New York Times, en febrero, el alcalde publicó un video en redes sociales explicando cómo postularse al puesto y cuáles eran los requisitos necesarios. Según Thea Setterbo, directora de comunicaciones de DC 37, la iniciativa también impulsó el aumento de solicitudes.

Las playas de la ciudad de Nueva York reabrieron este sábado por primera vez desde septiembre, marcando el inicio oficial de la temporada de verano. Foto: Instagram @rockawaybeachny

Más de ocho millones de visitantes y preocupación por los ahogamientos

Los 22,5 kilómetros de playas públicas de Nueva York, que recibieron más de ocho millones de visitantes el año pasado, permanecerán abiertos hasta el 13 de septiembre. Los socorristas estarán en servicio entre las 10:00 y las 18:00, y las autoridades recordaron que está prohibido nadar fuera de ese horario.

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Durante el verano pasado, la ciudad contó con 1.082 socorristas distribuidos entre playas y piscinas públicas, la cifra más alta desde 2019 y un incremento del 23 % en nuevos reclutas respecto al año anterior. Foto: Instagram @ rockawaybeachny

El refuerzo del personal coincide con la búsqueda de un adolescente del Bronx desaparecido el martes mientras nadaba en Rockaway Beach durante una ola de calor.

El verano pasado se registraron cinco ahogamientos fatales en playas y piscinas municipales. Tres ocurrieron durante el horario de funcionamiento y dos cuando no había socorristas de servicio.

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En total, siete personas murieron ahogadas en las playas de la ciudad durante 2024, la cifra más alta desde 2019, cuando al menos siete jóvenes —todos menores de 25 años— perdieron la vida en las costas neoyorquinas.