Estados Unidos

Donald Trump afirmó que el atacante abatido cerca de la Casa Blanca tenía “antecedentes violentos” y estaba “obsesionado”

La reacción del presidente de Estados Unidos surgió después de la intervención de agentes del Servicio Secreto ante la amenaza en cercanías de la residencia presidencial

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Donald Trump afirmó que el atacante abatido cerca de la Casa Blanca tenía “antecedentes violentos” y estaba “obsesionado” (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump afirmó que el atacante abatido cerca de la Casa Blanca tenía “antecedentes violentos” y estaba “obsesionado” (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por su “rápida y profesional actuación” tras el enfrentamiento con un hombre armado cerca de la Casa Blanca. A su vez, brindó detalles sobre la personalidad del atacante.

“Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país. El hombre armado murió tras un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto cerca de las puertas de la Casa Blanca”, escribió en su cuenta de Truth Social.

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Y agregó: “Este suceso ocurre un mes después del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington, D.C. ¡La seguridad nacional de nuestro país así lo exige!”.

Trump afirma que el atacante tenía "antecedentes violentos y una posible obsesión" con la Casa Blanca (@realDonaldTrump)
Trump afirma que el atacante tenía "antecedentes violentos y una posible obsesión" con la Casa Blanca (@realDonaldTrump)

El presidente Donald Trump se encontraba en la residencia oficial durante el incidente, pero no resultó afectado, según el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

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El hecho ocurrió poco después de las 18:00 (22:00 GMT) cuando un hombre, identificado por medios estadounidenses como Nasire Best, de 21 años y originario de Maryland, sacó un arma de su maleta cerca del perímetro de seguridad de la Casa Blanca y comenzó a disparar. El Servicio Secreto respondió al fuego, hiriendo al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital local donde se certificó su muerte. Las autoridades no dieron detalles adicionales sobre su estado en el momento del traslado.

Durante el intercambio de disparos, un transeúnte resultó herido, sin que se haya informado su estado de salud. Ningún agente del Servicio Secreto sufrió lesiones.

Nasire Best tenía antecedentes de trastornos mentales y ya era conocido por el Servicio Secreto por haber merodeado en varias ocasiones cerca de la Casa Blanca. Tras el incidente, la policía y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, y tropas de la Guardia Nacional impidieron el acceso de periodistas al área.

Testigos describieron la situación como caótica. “Escuchamos probablemente de 20 a 25 sonidos que parecían fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr”, relató el turista canadiense Reid Adrian a la agencia AFP.

Periodistas presentes en el jardín norte de la Casa Blanca recibieron la orden de refugiarse en la sala de prensa. La corresponsal de ABC News, Selina Wang, grababa un video en redes sociales cuando se produjo el tiroteo y captó el sonido de los disparos mientras se tiraba al suelo. “Sonaron como decenas de disparos”, contó en X.

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