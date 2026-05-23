Estados Unidos

Así fue el impactante Hyundai Air & Sea Show en Miami Beach

Las exhibiciones aéreas y navales se desarrollan durante el fin de semana del Memorial Day, destacando la participación de distintas unidades de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y espectáculos gratuitos en South Beach y Lummus Park

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Aviones A-10 y Los Thunderbirds de la USAF fueron las exhibiciones que llamaron la atención a miles personas que asistieron al Hyundai Air & Sea Show en Miami Beach este sábado 23 de mayo. Video: FoxNation

Aviones A-10 y los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron las exhibiciones que llamaron la atención de miles de personas que asistieron al Hyundai Air & Sea Show en Miami Beach este sábado 23 de mayo. El evento se celebra este fin de semana por el Memorial Day, con shows aéreos y navales frente a South Beach.

Los aviones participantes pertenecían a unidades de servicio activo, reserva y la Guardia Nacional Aérea. También estuvo presente el Air Force Global Strike Command, la única fuerza de ataque de largo alcance de ese tipo disponible para Estados Unidos y sus socios, ya que ningún otro país aliado opera bombarderos con esa misión.

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La jornada cerró con una ceremonia de alistamiento en la que juraron más de 150 nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de acuerdo con el mismo medio. Foto: Fox News
La jornada cerró con una ceremonia de alistamiento en la que juraron más de 150 nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de acuerdo con el mismo medio. Foto: Fox News

El evento anual fue organizado por National Salute to America’s Heroes e incluyó demostraciones de paracaidismo y una exhibición estática de material militar, según Fox News, cadena de noticias estadounidense.

La jornada cerró con una ceremonia de alistamiento en la que juraron más de 150 nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de acuerdo con el mismo medio.

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Por su parte, los Golden Knights del Ejército de Estados Unidos y los Red Devils británicos brindaron también adrenalina durante el evento, según Fox News.

Las personas disfrutarán hasta el domingo 24 de mayo de actividades gratuitas en el sector de Lummus Park como punto principal de observación y un corredor de actividades sobre Ocean Drive, según los organizadores.

El evento se celebra este fin de semana por el Memorial Day, con shows aéreos y navales frente a South Beach. Foto: Fox News
El evento se celebra este fin de semana por el Memorial Day, con shows aéreos y navales frente a South Beach. Foto: Fox News

A qué hora comienza el Hyundai Air &amp; Sea Show en Miami Beach el domingo

Según la sección de detalles del evento publicada por los organizadores, las actividades aéreas se realizarán el domingo 24 de mayo entre 11:30 y 16:30 (hora local de Miami Beach).

En ambas jornadas, la organización informó que el Display Village funcionará de 11:00 a 18:00 hora local, con exhibiciones e instalaciones para el público.

Cinco aviones a reacción azules dejan estelas de humo en un cielo claro sobre una multitud y estructuras de evento en Lummus Park, Miami
Aviones a reacción militares sobrevuelan Lummus Park durante el Air & Sea Show de Miami, mientras una multitud disfruta del espectáculo desde la playa. (Greater Miami y Miami Beach)

Según los organizadores, el SaluteFest incluirá música en vivo y un segmento de mapeo de proyección 3D al atardecer, proyectado sobre edificios en el sector de 14th Street.

En el anuncio oficial, el evento también anticipó un salto nocturno salto en paracaídas con pirotecnia del Ejército de Estados Unidos Golden Knights, presentaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Band y del equipo de drill, y un cierre con fuegos artificiales.

Según la comunicación oficial del SaluteFest, el cierre tendrá un show de 1.000 drones operado por Hextronics; después habrá fuegos artificiales.

Los aviones participantes pertenecían a unidades de servicio activo, reserva y la Guardia Nacional Aérea. También estuvo presente el Air Force Global Strike Command. Foto: @MiamiBeachNews
Los aviones participantes pertenecían a unidades de servicio activo, reserva y la Guardia Nacional Aérea. También estuvo presente el Air Force Global Strike Command. Foto: @MiamiBeachNews

En la misma publicación, los organizadores confirmaron que la grilla artística incluirá a Parmalee como número principal.

La Ciudad de Miami Beach, el gobierno local, publicó que el espectáculo podrá verse desde distintos puntos de South Beach, pero recomendó áreas específicas en la playa. Según la información difundida por el gobierno local y por los organizadores, las zonas sugeridas se ubican entre 1st y 10th Streets y entre 13th y 20th Streets.

De acuerdo con la organización, el Patriot Display Village se instalará sobre Ocean Drive y se presentará como un espacio de cinco manzanas con exhibiciones interactivas, equipos y activaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y agencias asociadas al evento.

La Ciudad de Miami Beach también incluyó el componente gastronómico dentro de los servicios previstos durante el fin de semana, con puestos concentrados en el entorno de Lummus Park.

De acuerdo con la información del evento publicada por los organizadores, el Hyundai Air & Sea Show se realiza como parte de las actividades del fin de semana del Memorial Day en Miami Beach.

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