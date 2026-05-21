Vanessa Trump reveló que tiene cáncer de mama: “Me concentro en mi salud y recuperación”

Vanessa Trump comunica su diagnóstico de cáncer de mama y agradece el apoyo familiar y médico en redes sociales (Reuters)

Vanessa Trump, exesposa de Donald Trump Jr. y madre de cinco hijos con el hijo mayor del expresidente de Estados Unidos, anunció que padece cáncer de mama. La noticia se conoció este miércoles a través de un mensaje publicado por la propia Vanessa en Instagram, donde confirmó que ya inició el tratamiento médico y agradeció el apoyo de su familia y sus médicos, según informó CBS News.

En su comunicado, Vanessa, de 48 años, explicó que recientemente se sometió a un procedimiento y pidió privacidad para concentrarse en su recuperación. Subrayó que el respaldo de sus hijos y de su entorno resulta fundamental en este momento, como detallaron Fox News y NBC News.

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Un diagnóstico que marca un antes y un después

Vanessa Trump detalló en su publicación que acaba de recibir el diagnóstico de cáncer de mama y que ya trabaja con su equipo médico en un plan de tratamiento. La intervención reciente formó parte del inicio de ese proceso.

“Quiero compartir una actualización personal sobre mi salud. Recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Si bien no es una noticia que nadie espere, estoy trabajando en estrecha colaboración con mi equipo médico en un plan de tratamiento”, indicó.

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Hasta ahora, la exmodelo no ha compartido datos sobre la etapa de la enfermedad ni sobre el tipo de terapia que seguirá, pero sí enfatizó que su prioridad es la recuperación y el bienestar de sus hijos.

Vanessa Trump compartió una actualización personal de salud en Instagram. Reveló su reciente diagnóstico de cáncer de mama y su enfoque en el tratamiento y la recuperación con el apoyo de su familia (Instagram )

Cabe recordar que Vanessa tiene cinco hijos con su exmarido: Kai, de 19 años; Donald III, de 17; Tristan, de 14; Spencer, de 13; y Chloe, de 11. “Me mantengo concentrada y esperanzada, rodeada del amor y el apoyo de mi familia, mis hijos y mis seres queridos”, aseguró la famosa.

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La pareja de Tiger Woods agradeció a los profesionales de la salud por el procedimiento realizado y a su familia por el apoyo constante: “Me gustaría agradecer a mis médicos por realizarme un procedimiento a principios de esta semana”.

La exesposa de Donald Trump Jr. pidió privacidad durante su tratamiento por cáncer de mama y concentra sus esfuerzos en la recuperación (Reuters)

Además, solicitó de manera explícita respeto por su privacidad durante la etapa de tratamiento, como reflejó NBC News.

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En su mensaje en redes, Vanessa Trump escribió: “Gracias por su amabilidad y apoyo; significa muchísimo para mí”. Y agregó: “Les pido amablemente que respeten mi privacidad mientras me concentro en mi salud y recuperación”.

El entorno responde: palabras de Ivanka Trump y el círculo familiar

El anuncio de Vanessa movilizó de inmediato a su entorno más cercano. Ivanka Trump, la excuñada de Vanessa, manifestó públicamente su apoyo en redes sociales: “Rezo por tu fortaleza continua y una rápida recuperación. Te quiero”, citó Fox News.

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Kai Trump apoya a su madre, Vanessa Trump, tras el anuncio de su diagnóstico de cáncer de mama (Instagram )

La hija mayor de Vanessa, Kai Trump, también hizo público su respaldo. En una fotografía compartida en Instagram, escribió: “La persona más fuerte que conozco. Te quiero”.

Los cinco hijos de Vanessa Trump y su exmarido se mantienen cerca de su madre mientras atraviesa el tratamiento, contribuyendo a que la familia conserve una dinámica de apoyo y acompañamiento, según recopiló CBS News.

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Cambios en la vida cotidiana y el apoyo de Tiger Woods

Desde su divorcio en 2018, Vanessa Trump ha mantenido una vida más reservada, aunque sigue participando en eventos familiares. Desde marzo de 2025, sostiene una relación con el golfista Tiger Woods, quien también ha manifestado su deseo de mantener la privacidad de la pareja en medio de la atención mediática, según informó CBS News.

Fuentes citadas por People confirmaron que el deportista se encuentra presente y acompaña a la actriz durante este proceso.

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