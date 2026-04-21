Candidatos bajo presión, encuestas volátiles y un electorado indeciso marcan la recta final de la carrera por la gobernación de California

Xavier Becerra consigue un ascenso significativo en las encuestas tras la retirada de Eric Swalwell en la carrera por la gobernación de California (EFE/ Lenin Nolly)

La carrera por la gobernación de California en 2026 se ha transformado en un proceso caracterizado por la inestabilidad y la ausencia de un favorito claro, una situación sin precedentes en los últimos veinticinco años.

A solo dos semanas de que los votantes reciban las boletas, Xavier Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, ha experimentado un ascenso inesperado tras la salida de Eric Swalwell, quien se retiró en medio de denuncias de agresión sexual y conducta indebida.

La reciente renuncia de la excontroladora estatal Betty Yee, motivada por falta de recursos, ha dejado el escenario aún más abierto, incrementando la incertidumbre acerca de quién sucederá a Gavin Newsom, cuyo mandato concluye este año.

Según el medio Los Angeles Times, esta coyuntura ha captado la atención tanto de la dirigencia demócrata como de los principales donantes políticos del estado.

El sondeo más reciente, divulgado por el Partido Demócrata de California —el primero tras el retiro de Swalwell—, revela que Becerra subió nueve puntos y alcanzó 13 % de apoyo, igualando al empresario y activista ambiental Tom Steyer.

Tom Steyer lidera la inversión personal, sumando USD 133 millones a su campaña, con el respaldo de la organización Our Revolution (REUTERS/Mike Blake)

Por su parte, la excongresista Katie Porter aumentó su respaldo en tres puntos, llegando a 10 %, mientras que el resto de los aspirantes demócratas permanece en cifras menores.

Según el Los Angeles Times, estos resultados han generado preocupación dentro de la cúpula demócrata ante el riesgo de quedar fuera de la segunda vuelta, considerando que el sistema de primarias de California permite pasar a los dos candidatos más votados sin importar su afiliación partidaria.

La pregunta central del proceso es si Xavier Becerra logrará reunir el capital necesario para competir en un estado donde los precios de la publicidad política figuran entre los más altos de Estados Unidos.

A pesar de los cuestionamientos internos sobre su candidatura, el crecimiento en su respaldo tras la retirada de Swalwell sugiere un nuevo equilibrio de fuerzas.

Rodeado de representantes sindicales en actos de campaña, Becerra aseguró en Los Ángeles: “No soy el candidato más rico ni el más elegante, pero soy el hombre que está con ustedes”. Además, prometió que, de ser electo, sería “un hombre de los sindicatos” al frente del gobierno estatal.

La fragmentación demócrata y la presión para reducir el número de candidatos

Rusty Hicks, presidente del Partido Demócrata californiano, señaló a los medios los peligros de la proliferación de candidaturas: “Sigo creyendo que hay demasiados demócratas en la contienda. Mi llamado para que los candidatos evalúen con honestidad la viabilidad de sus campañas sigue vigente, especialmente si continúan en un solo dígito de respaldo, enfrentando falta de financiamiento o sin lograr nuevos apoyos”, afirmó Hicks al Los Angeles Times.

El Partido Demócrata de California presiona para reducir candidaturas y evitar la dispersión del voto en un proceso sin favorito claro (Santiago Mejia / San Francisco Chronicle / Polaris)

Días antes del cierre del registro, tanto él como otros líderes intentaron persuadir a aspirantes con bajo rendimiento para que se retiren y evitar el “fraccionamiento” del voto demócrata, aunque sin mencionar nombres concretos.

Betty Yee era ampliamente reconocida como una de las figuras bajo mayor presión para abandonar la competencia.

Al anunciar su retiro, Yee explicó que no pudo reunir los fondos necesarios para una campaña competitiva y reconoció que su mensaje basado en experiencia y competencia no lograba captar el interés de un electorado ansioso de un contrapeso combativo frente al expresidente Donald Trump.

Según el Los Angeles Times, Yee expresó: “No podía imaginar los giros y momentos inquietantes que ha tenido esta carrera. Pero mis valores y mi visión para California nunca cambiaron”.

Recursos millonarios, cuestionamientos éticos y estrategias de campaña

La capacidad financiera se ha consolidado como factor central en la actual contienda. Tom Steyer lidera en inversión personal, tras aportar USD 12,1 millones adicionales a su campaña la última semana, alcanzando un total de USD 133 millones invertidos, según cifras reportadas por la oficina del secretario de Estado de California y citadas por el Los Angeles Times.

Xavier Becerra y Tom Steyer lideran la carrera por la gobernación de California con el 13% de apoyo cada uno, según el último sondeo demócrata

Steyer recibió el respaldo de Our Revolution, organización progresista fundada por el senador Bernie Sanders, que fundamentó su apoyo: “Nunca respaldamos antes a un multimillonario, pero Tom Steyer está usando su posición para sacudir al sistema”.

Este apoyo contrasta con las críticas de otro postulante, el alcalde de San José, Matt Mahan, quien acusó a Steyer de incoherencia ética por las ganancias de su fondo de inversión en cárceles privadas usadas para la detención migratoria, mientras pide la abolición de ICE.

Mahan declaró en Instagram: “Steyer se enriqueció invirtiendo en la infraestructura de ICE que ahora quiere eliminar”. Según el Los Angeles Times, Steyer vendió su participación en 2012 y ha reiterado que ordenó su desinversión en la compañía penitenciaria, lamentando esos vínculos comerciales.

Mahan, por su parte, presentó un plan económico para revitalizar la industria cinematográfica y de espectáculos de California mediante un fondo de incentivos.

Un comité independiente a su favor ha recaudado cerca de USD 11 millones desde el retiro de Swalwell, según datos del medio californiano.

El sistema electoral y el riesgo de exclusión demócrata

El sistema de primarias abiertas de California, en el que los dos aspirantes más votados el 2 de junio avanzarán a la elección general sin importar su partido, ha generado inquietud en el Partido Demócrata ante la posibilidad de que la dispersión de candidaturas termine favoreciendo su exclusión en la recta final.

Por ahora, solo Becerra y Steyer aparecen empatados en la primera posición del campo demócrata, según la encuesta interna difundida este lunes y citada por el Los Angeles Times.

El partido observa estos movimientos como advertencia de la volatilidad que puede dominar las próximas semanas. El retiro de figuras, la competencia por fondos y la búsqueda de apoyos anticipan una campaña de desenlace imprevisible, reflejando la magnitud de la disputa por el liderazgo del estado más poblado de Estados Unidos.