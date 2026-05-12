Estados Unidos

Miami-Dade analiza construir un segundo aeropuerto comercial entre presiones futuras y visión estratégica

Las autoridades del sur de Florida revisan diversas opciones para incrementar la capacidad aérea regional, ante las proyecciones de saturación y riesgos de pérdida económica si no se amplía la infraestructura aeroportuaria actual

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Exterior del Aeropuerto Internacional de Miami de noche, con su cartel luminoso. Luces de vehículos forman estelas rojas y verdes en la carretera de acceso
La Comisión de Miami-Dade estudia opciones para construir un segundo aeropuerto comercial ante la saturación del Miami International Airport (Aeropuerto Internacional de Miami)

La Comisión del Condado de Miami-Dade inició los análisis para construir un segundo aeropuerto comercial, ante el inminente tope operativo del Miami International Airport (MIA).

La discusión no responde solo a la saturación actual: según la proyección oficial presentada por la alcaldesa Daniella Levine Cava, si no se expande la capacidad aeroportuaria, la región podría perder “decenas de miles de empleos y más de USD 11 mil millones en actividad económica para mediados de siglo”, informó Air Cargo Week.

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Ante este escenario, el condado considera alternativas: la expansión de aeropuertos ejecutivos existentes o la construcción de una nueva terminal en un terreno aún por definir. Mientras que MIA, clave en la conectividad entre Estados Unidos y América Latina, cerró 2025 con más de 500.000 movimientos aéreos y un uso del 80% de su capacidad máxima estimada.

Cuando un aeropuerto supera este umbral, la Federal Aviation Administration (FAA) recomendó intervenir para ampliar infraestructura y evitar problemas de congestión crónica, similares a los que afecta a terminales como JFK o LaGuardia en Nueva York, tal como señaló Simple Flying. De continuar con el ritmo de crecimiento, las autoridades prevén que el aeropuerto alcanzará su límite operativo a finales de la década de 2030.

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El Miami International Airport operó al 80% de su capacidad máxima en 2025, con más de 500.000 movimientos aéreos y proyección de colapso en la próxima década (REUTERS)
El Miami International Airport operó al 80% de su capacidad máxima en 2025, con más de 500.000 movimientos aéreos y proyección de colapso en la próxima década (REUTERS)

Tres opciones en estudio: expansión, traslado o construcción

El primer camino sería convertir Miami Executive Airport (KTMB) en una instalación capaz de operar vuelos comerciales de pasajeros y carga. La ventaja de su ubicación, al suroeste del área urbana, se ve contrarrestada por la proximidad a zonas residenciales, lo que complica expansiones mayores.

La segunda alternativa involucra escalar el Miami Homestead General Aviation Airport, en el sur del condado, que ofrece más espacio físico pero enfrenta desafíos en accesibilidad y logística por su lejanía del centro metropolitano, según expuso el director y CEO de MIA, Ralph Cutie, en declaraciones citadas por Simple Flying.

La tercera opción, considerada la más ambiciosa y compleja tanto en términos políticos como medioambientales, consistiría en construir un aeropuerto completamente nuevo en el sur de Miami-Dade.

Este proyecto requeriría mayores tiempos de planificación y aprobación, incluyendo estudios ambientales que podrían prolongarse varios años. Airline Geeks precisó que cualquiera de las dos alternativas de expansión —ya sea en Miami Executive o en Homestead— demandaría entre 12 y 15 años para completarse, mientras que un aeropuerto nuevo requeriría al menos 20 años.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, será la encargada de desarrollar una estrategia para el sistema aeroportuario (REUTERS/Marco Bello)
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, será la encargada de desarrollar una estrategia para el sistema aeroportuario (REUTERS/Marco Bello)

MIA: saturación estructural y límites a la expansión

El aeropuerto internacional de Miami, además de su tráfico de pasajeros, mueve uno de los mayores volúmenes de carga de Estados Unidos. En 2023, fue el décimo aeropuerto más transitado del país con 32,8 millones de asientos ofertados, datos confirmados por OAG y citados por Airline Geeks.

Las previsiones proyectan un flujo de hasta 77 millones de pasajeros anuales para 2040, impulsado en parte por la apertura de los nuevos espacios Concourse K y D60, previstos para 2030, según detalló la directora de PortMiami, Hydi Webb, a Simple Flying.

Actualmente, MIA invierte USD 9.000 millones en un plan de modernización que incluye mejoras en terminales y circulación de pasajeros, pero estos cambios no permiten añadir pistas ni ampliar la superficie de operaciones aéreas. La ejecutiva Webb explicó: “No podemos agrandar nuestra isla, pero sí modernizar y construir en vertical”.

Impactos económicos y desafíos logísticos

La importancia del aeropuerto internacional trasciende la movilidad: su operación sostiene miles de empleos y es motor logístico entre Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica.

El modelo económico presentado por el condado advierte que, sin nuevas pistas o instalaciones complementarias, Miami-Dade enfrentará una erosión gradual de su fiabilidad logística y competitividad, con pérdidas de productividad y empleos que podrían “multiplicarse a cientos de miles a largo plazo”, según el informe de Air Cargo Week.

Este financiamiento para el nuevo proyecto no recurriría a impuestos generales, sino a los rendimientos del sistema aeroportuario. El informe del plan preliminar indica que aún no se publicaron cifras oficiales para cada alternativa de expansión, aunque la escala de inversión se estima en varios miles de millones de dólares.

El aeropuerto de Miami gestiona uno de los mayores volúmenes de carga de Estados Unidos y prevé alcanzar 77 millones de pasajeros anuales en 2040 (REUTERS/Marco Bello)
El aeropuerto de Miami gestiona uno de los mayores volúmenes de carga de Estados Unidos y prevé alcanzar 77 millones de pasajeros anuales en 2040 (REUTERS/Marco Bello)

Coordinación entre aeropuertos y modelos internacionales

Un interrogante técnico central consiste en cómo gestionar dos terminales de gran escala en simultáneo, garantizando traslado eficiente de pasajeros y mercancías entre ambas.

La experiencia internacional señala la necesidad de incorporar sistemas rápidos y dedicados de transporte terrestre —como trenes exprés o corredores logísticos exclusivos— para evitar que la dispersión entre sitios genere ineficiencias.

A nivel de conectividad, American Airlines mantiene el liderazgo en MIA, operando cerca del 60% de los vuelos y más de 400 salidas diarias, según Simple Flying. La importancia de articular la infraestructura nueva con las aerolíneas y operadores logísticos actuales constituye otro de los focos de estudio.

Avión blanco de American Airlines siendo empujado por un tractor azul en la pista de un aeropuerto soleado, con un trabajador y edificios en el fondo
La creación de un segundo aeropuerto en Miami-Dade buscaría evitar pérdidas de empleos, productividad y competitividad, con modelo de financiamiento alejado de impuestos generales (Opy Morales)

Arquitectura aérea del sur de Florida para la próxima generación

La alcaldesa Daniella Levine Cava tiene mandato para elaborar una estrategia financiera antes de junio de 2026, un calendario que fija un breve margen político para consensuar la ruta a seguir.

Desde el gobierno condal, Anthony Rodriguez, presidente de la comisión de Miami-Dade, subrayó ante WPLG-TV que “los desafíos de capacidad podrían afectar el crecimiento, provocar retrasos y comprometer nuestra competitividad”.

La decisión entre reestructurar, ampliar o construir desde cero el próximo aeropuerto de Miami-Dade condicionará el futuro del tráfico aéreo en una de las regiones de mayor crecimiento demográfico y económico de Estados Unidos.

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