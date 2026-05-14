La baja venta de entradas y la ocupación hotelera deficiente preocupan a Miami para el Mundial 2026

La baja venta de entradas para el Mundial 2026 preocupa a hoteles y organizadores en Miami y otras sedes (Reuters)

La baja venta de entradas y la ocupación hotelera inferior a lo esperado encendieron las alarmas en Miami a pocas semanas del inicio del Mundial 2026. A pesar del entusiasmo inicial, la realidad del mercado revela que los hoteles y los organizadores enfrentan dificultades para llenar habitaciones y vender boletos, según informes de la American Hotel & Lodging Association (AHLA) y el medio local, Miami Herald.

En el caso de Miami, la ciudad se preparó para recibir un aluvión de turistas y fanáticos, pero la demanda real dista mucho de las proyecciones. La AHLA indica que el 80% de los hoteles en las 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos muestran reservas por debajo de lo previsto, mientras que los boletos para los partidos, según operadores turísticos consultados por Diario Las Américas, siguen con precios elevados y ventas estancadas.

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Los elevados precios de las entradas y las tarifas hoteleras desalientan la llegada de turistas internacionales al Mundial 2026 (Reuters)

“Las entradas están carísimas”, advirtió un operador local, y la recaudación potencial para partidos como Colombia vs. Portugal podría alcanzar los USD 125 millones si logran vender lo disponible, algo que aún parece lejano.

Qué está ocurriendo con la venta de entradas y la ocupación hotelera

La industria hotelera esperaba un repunte significativo de ocupación gracias al Mundial, pero la realidad ha sido diferente. La AHLA reportó que muchas cadenas devolvieron bloques de habitaciones a la FIFA por la falta de demanda efectiva.

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Solo en Miami, cerca del 55% de los hoteles presentan reservas acordes o superiores a lo habitual para la temporada, un dato mejor que el promedio nacional pero todavía por debajo de lo esperado para un evento de esta magnitud.

El 80% de los hoteles de las ciudades anfitrionas de Estados Unidos reporta reservas por debajo de lo proyectado, según la AHLA (Reuters)

La situación se refleja también en los precios: algunos hoteles ajustaron tarifas a la baja tras comprobar la lentitud en las reservas. El Miami Herald informó que establecimientos como el Loews Miami Beach Hotel debieron liberar habitaciones inicialmente reservadas para la FIFA y ahora las ofrecen a precios menores.

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Quiénes son los más afectados y por qué

Los principales perjudicados por este escenario son los propios hoteles, que apostaron por una demanda internacional que no terminó de materializarse. La AHLA identificó que la mayoría de los viajeros que reservaron son turistas nacionales.

En contraste, la llegada de visitantes desde el exterior se vio obstaculizada por las tarifas altas, el costo de los pasajes aéreos —que pueden superar los USD 3.500 por persona—, y barreras como los trámites de visado y la situación geopolítica mundial.

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En palabras de la AHLA, “la demanda anticipada no se ha traducido en reservas hoteleras sólidas”, y la diferencia entre lo proyectado y lo real genera preocupación entre inversionistas y operadores turísticos. Además, la decisión de la FIFA de liberar habitaciones previamente bloqueadas amplificó la sobreoferta y deprimió los precios.

Qué alternativas buscan los viajeros

Frente a los precios hoteleros, muchos visitantes optan por alternativas como Airbnb. Un informe del Miami Herald y datos de AirDNA señalan que los alquileres temporarios en Miami y Fort Lauderdale han experimentado una demanda superior a lo habitual, con más de 12.600 noches reservadas solo para el partido Brasil vs. Escocia.

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Cadenas hoteleras como el Loews Miami Beach Hotel devolvieron bloques de habitaciones a la FIFA por la falta de demanda. (Reuters)

Sin embargo, la tasa de ocupación de estos alquileres sigue lejos del límite, lo que indica que la oferta aún supera ampliamente la demanda.

Cuándo y cómo surgió el desfasaje entre expectativas y realidad

El desencuentro entre las proyecciones y la situación actual comenzó a evidenciarse en los primeros meses de 2026, cuando las reservas hoteleras no crecieron al ritmo esperado tras la venta inicial de entradas. Las cancelaciones de la FIFA y la falta de turistas extranjeros agravaron el panorama, mientras que la fortaleza del dólar y el temor a conflictos internacionales —como la guerra con Irán o el aumento del precio del petróleo— influyeron en la decisión de muchos potenciales visitantes.

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Factores internacionales como el conflicto con Irán y el encarecimiento del petróleo inciden de forma directa en las decisiones de viaje de los aficionados, mientras que las restricciones migratorias o los trámites de visado han tenido un efecto menor, en parte porque el sistema de entradas FIFA Pass ha facilitado el acceso para quienes ya cuentan con boleto.