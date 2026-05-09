Estados Unidos

Un avión de Frontier Airlines atropelló a un peatón y desató un incendio en Denver

El accidente obligó a evacuar a 231 personas tras el impacto y el fuego en uno de los motores, mientras se investigan las causas del acceso a la pista

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Vista trasera de un avión de Frontier Airlines, modelo Airbus A320, ascendiendo con el tren de aterrizaje visible, sobre un cielo azul con montañas
El accidente en el Aeropuerto Internacional de Denver involucró a un avión de Frontier Airlines que impactó a una persona en la pista durante la noche del 8 de mayo de 2026 (AP )

El accidente ocurrido cerca de la medianoche del viernes en el Aeropuerto Internacional de Denver dejó un saldo trágico: un avión de Frontier Airlines con destino a Los Ángeles impactó contra una persona que caminaba sobre la pista y provocó un incendio en uno de sus motores, lo que obligó a una evacuación inmediata.

El vuelo 4345 llevaba a 231 personas a bordo, quienes salieron ilesas excepto por una lesión leve, según confirmaron fuentes oficiales. El hecho sucedió alrededor de las 23:19, cuando el Airbus A321 de Frontier iniciaba su carrera de despegue.

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El piloto informó a la torre: “Hemos impactado a alguien y tenemos fuego en un motor”, según los registros de comunicación obtenidos por ABC News. Las autoridades confirmaron que la persona fue alcanzada por el motor, lo que desencadenó el incendio y la evacuación inmediata del avión sobre la pista.

El fuego fue extinguido rápidamente por los bomberos, mientras que los pasajeros evacuaron por rampas y luego fueron trasladados en autobuses a la terminal.

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Qué ocurrió en la pista de Denver

La secuencia comenzó cuando los pilotos de Frontier reportaron humo en la cabina tras el impacto. De acuerdo con Reuters y CBS News, el vuelo programado para salir hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) debió interrumpir el despegue de inmediato. La persona alcanzada por el avión se encontraba en la pista 17L, en circunstancias que aún no han sido aclaradas.

Vista dividida: a la izquierda, un avión comercial con el texto "FRONTI" en su fuselaje, estacionado en la pista con escaleras; a la derecha, una imagen difusa y luminosa
El vuelo 4345 de Frontier Airlines, con destino a Los Ángeles, llevaba 231 personas a bordo cuando chocó contra un peatón en la pista 17L (X)

El acceso de un peatón a una zona activa del aeropuerto genera interrogantes sobre los protocolos de seguridad. Una fuente informó a ABC News que la policía inspeccionó el vallado este del aeropuerto en busca de brechas, ya que el individuo no parecía tener relación con trabajos autorizados en la pista paralela.

Quiénes fueron afectados y cómo fue la evacuación

La aeronave transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes, quienes, tras el golpe y el humo en la cabina, evacuaron mediante toboganes de emergencia. La evacuación, bajo supervisión de bomberos y servicios médicos, transcurrió sin más heridos de gravedad. CBS News indicó que, salvo por la lesión menor de un pasajero, el resto de los ocupantes resultó ileso.

Tras el incidente, los pasajeros recibieron atención médica y fueron evaluados conforme a los protocolos que se aplican después de una evacuación de emergencia. La aerolínea informó que el vuelo sería reprogramado y la pista 17L permanecería cerrada hasta que concluyeran las investigaciones.

Qué dijeron las autoridades y la aerolínea

Frontier Airlines expresó: “Estamos investigando este incidente y recabando información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad. Estamos profundamente consternados por este hecho”, recogió ABC News.

La Policía de Denver y el Departamento Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) participan en la investigación, pero hasta el momento no han dado detalles sobre la identidad del peatón ni sobre las razones que lo llevaron a estar en la pista.

Mapa de seguimiento de vuelos mostrando un aeropuerto con pistas y cuatro iconos de aviones. Un panel lateral detalla información de un Airbus A-321neo
El acceso no autorizado de un peatón a la pista activa de Denver expuso posibles fallas en los protocolos y la seguridad perimetral del aeropuerto (Captura de video)

El aeropuerto confirmó que la respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata y que la situación se mantiene bajo investigación activa.

Dónde y cuándo sucedió todo

El accidente se registró en el Aeropuerto Internacional de Denver, uno de los más transitados de Estados Unidos, durante la noche del viernes 8 de mayo de 2026.

Según los reportes de abc7.com, el suceso ocurrió aproximadamente a las 23:19, lo que implicó la interrupción de las operaciones en la pista 17L y la activación de protocolos de emergencia que incluyeron la evacuación de más de doscientas personas en plena pista.

Las causas del incidente

Hasta el momento, ni la aerolínea ni las autoridades aeroportuarias han dado una explicación concreta sobre cómo una persona logró acceder a una pista en pleno uso.

Avión de Frontier Airlines gris y verde volando en cielo azul. Tren de aterrizaje desplegado, logos de Frontier y flyfrontier.com visibles. Animales en la nariz y cola
Las operaciones en la pista 17L del Aeropuerto Internacional de Denver permanecen suspendidas mientras se desarrolla la investigación del trágico incidente (Reuters)

Las primeras revisiones sugieren que el individuo no estaba vinculado a tareas oficiales ni a reparaciones cercanas, lo que incrementa la preocupación sobre los controles de acceso y la vigilancia perimetral.

El NTSB y la policía siguen recabando información para esclarecer los motivos y las circunstancias del hecho. El incidente obligó a suspender temporalmente las operaciones en esa zona del aeropuerto y a revisar los procedimientos de seguridad para evitar nuevos episodios similares.

La investigación sigue en curso y se espera mayor información oficial en las próximas horas.

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