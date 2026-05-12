Estados Unidos

United Airlines retoma los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela tras casi 9 años de suspensión

La decisión de restablecer servicios aéreos sin escalas surge tras el cambio de gobierno en Caracas y coincide con la reapertura de rutas comerciales

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La reanudación de vuelos directos marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, tras años de aislamiento diplomático y suspensión de servicios aéreos (REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)
La reanudación de vuelos directos marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, tras años de aislamiento diplomático y suspensión de servicios aéreos (REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)

La reanudación de los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela representa un hecho central en la recuperación de los lazos diplomáticos y comerciales entre ambos países.

La aerolínea United Airlines anunció que volverá a operar la ruta entre el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas a partir del 11 de agosto, después de una suspensión que se extendió por casi nueves años.

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Según informó el Wall Street Journal, el restablecimiento de esta conexión coincide con la reactivación, el pasado 30 de abril, de los vuelos de American Airlines entre Miami y la capital venezolana, lo que llevó a la compañía a sumar una segunda frecuencia diaria en mayo.

El 30 de abril American Airlines restableció la conectividad aérea, anticipando la recuperación de rutas comerciales entre ambos países (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
El 30 de abril American Airlines restableció la conectividad aérea, anticipando la recuperación de rutas comerciales entre ambos países (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

El contexto político de este regreso está marcado por el cambio de escenario en Caracas, tras la captura y destitución de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a comienzos de 2026.

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De acuerdo con Military.com, luego de esa acción, el presidente Donald Trump anunció la reapertura del espacio aéreo y la inminente normalización diplomática.

El Departamento de Estado, sin embargo, mantuvo la alerta de viaje en su nivel más alto para Venezuela, advirtiendo sobre riesgos de criminalidad, secuestro y deficiencias sanitarias.

El mandatario estadounidense impulsó la reapertura del espacio aéreo y promovió acuerdos para facilitar los intercambios económicos y diplomáticos (EFE/Aaron Schwartz/Pool)
El mandatario estadounidense impulsó la reapertura del espacio aéreo y promovió acuerdos para facilitar los intercambios económicos y diplomáticos (EFE/Aaron Schwartz/Pool)

La Administración Federal de Aviación (FAA) recomendó a las tripulaciones extremar precauciones en el espacio aéreo venezolano por la persistencia de actividades militares.

El restablecimiento diplomático se formalizó en marzo de 2026, dos meses después de la operación que capturó a Maduro, tras siete años de ruptura en las relaciones bilaterales, según detalló la agencia EFE.

Durante ese periodo, las sanciones y la suspensión de vuelos comerciales y de carga —dispuesta en mayo de 2019 por el Departamento de Transporte de EE.UU. bajo el primer mandato de Trump— respondieron al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino y al aislamiento del régimen chavista.

La autoridad aeronáutica estadounidense mantiene estrictas recomendaciones de seguridad para las operaciones en el espacio aéreo venezolano (REUTERS/Brian Snyder/Archivo)
La autoridad aeronáutica estadounidense mantiene estrictas recomendaciones de seguridad para las operaciones en el espacio aéreo venezolano (REUTERS/Brian Snyder/Archivo)

Los protagonistas del regreso: declaraciones, flota y rol de Houston como hub estratégico

La reanudación de los vuelos directos fue impulsada por la gestión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) y la voluntad expresada por ejecutivos de las aerolíneas.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, celebró el regreso de United Airlines y destacó que “el primer vuelo de United a Venezuela en ocho años marca otro avance emocionante en la relación entre nuestros países”.

Duffy remarcó, en declaraciones recogidas por el Wall Street Journal y el propio DOT, que el vuelo será “crítico para trasladar a trabajadores del sector energético mientras Estados Unidos y Venezuela colaboran para expandir la producción y generar nuevas oportunidades económicas”.

El secretario de Transporte enfatizó la importancia de los nuevos vuelos para la cooperación energética y el fortalecimiento de vínculos económicos (REUTERS/Eduardo Munoz)
El secretario de Transporte enfatizó la importancia de los nuevos vuelos para la cooperación energética y el fortalecimiento de vínculos económicos (REUTERS/Eduardo Munoz)

Por su parte, Patrick Quayle, vicepresidente de Planificación de United, afirmó en un comunicado citado por la agencia EFE que la compañía “celebra la oportunidad de reanudar el servicio gracias al liderazgo y el apoyo del Departamento de Transporte y del Gobierno de Estados Unidos”.

Quayle subrayó que el regreso a Caracas refuerza a Houston como principal hub de entrada a la región y permitirá fortalecer los lazos culturales y económicos entre ambos países.

El DOT confirmó que la ruta Houston-Caracas se operará con un Boeing 737 MAX 8, sumando un detalle técnico relevante sobre la flota empleada en este hito.

El subsecretario de Transporte, Ryan McCormack, representó a la institución en el vuelo inaugural de American Airlines entre Miami y Caracas, el primero de una aerolínea estadounidense en más de siete años.

“La vuelta de United a Venezuela ampliará las oportunidades de negocios en la región y ayudará a que las familias puedan reencontrarse”, aseguró McCormack.

El vuelo inaugural simbolizó el restablecimiento de la conectividad y fue considerado un paso clave hacia la normalización de relaciones entre ambos países (REUTERS/Fausto Torrealba)
El vuelo inaugural simbolizó el restablecimiento de la conectividad y fue considerado un paso clave hacia la normalización de relaciones entre ambos países (REUTERS/Fausto Torrealba)

Regulaciones, contexto de seguridad y perspectivas para la conectividad bilateral

El regreso de los vuelos directos ocurre en un escenario regulatorio que sigue siendo dinámico. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó la prohibición de vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela el 15 de abril de 2026, según la firma legal internacional Fragomen.

No obstante, los permisos para operar rutas directas son provisionales y dependen de la evolución política y de seguridad en el país sudamericano. El DHS recomienda a viajeros y aerolíneas revisar periódicamente las alertas y regulaciones vigentes.

La decisión de suspender los vuelos en 2019 se fundamentó en preocupaciones de seguridad y se dio en un contexto de crisis diplomática y sanciones. Con la actual reapertura, el DOT y las aerolíneas enfatizan que la cooperación energética y la apertura de nuevas rutas buscan generar beneficios económicos y sociales.

El Departamento de Seguridad Nacional levantó la prohibición que pesaba sobre los vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela, permitiendo el regreso de las aerolíneas estadounidenses (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)
El Departamento de Seguridad Nacional levantó la prohibición que pesaba sobre los vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela, permitiendo el regreso de las aerolíneas estadounidenses (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

El vuelo de United, junto al incremento de frecuencias de American Airlines, simboliza una etapa de mayor conectividad y una expectativa de crecimiento en los intercambios comerciales, turísticos y familiares entre Estados Unidos y Venezuela.

La historia de United Airlines en Venezuela abarca más de dos décadas de operaciones interrumpidas en 2017 por las condiciones políticas y de seguridad. El regreso de la compañía y la reanudación del tráfico aéreo bilateral se produce bajo una nueva realidad política, resultado del cambio de gobierno en Caracas y la reanudación de relaciones diplomáticas.

Como expresó el secretario Duffy al Wall Street Journal, la conectividad aérea será esencial para “fortalecer los intercambios económicos y energéticos” y para consolidar el nuevo vínculo entre ambos países.

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