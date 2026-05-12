Las escuelas públicas de Texas se enfrentan a una disminución de 75.000 estudiantes este año, según la Agencia de Educación de Texas (TEA)

Las escuelas públicas de Texas registran una disminución histórica de 75.000 estudiantes, según la Agencia de Educación de Texas (TEA) (REUTERS)

Las escuelas públicas de Texas atraviesan una de las mayores caídas de matrícula de su historia reciente, según datos de la Agencia de Educación de Texas (TEA). En el ciclo escolar actual, la matrícula pública disminuyó en 75,000 estudiantes en comparación con el año anterior, una cifra que representa la reducción anual más pronunciada observada por la autoridad educativa estatal en varios años. Actualmente, la TEA calcula que aproximadamente 5,4 millones de estudiantes están inscritos en la educación pública de Texas, atendidos por 380,000 docentes distribuidos en 9,000 planteles y 1,200 distritos escolares.

El anuncio de esta caída se realizó durante una reunión del comité estatal de educación pública en Austin. La preocupación de las autoridades se mantiene alta, ya que las proyecciones demográficas sugieren que el próximo año la educación pública podría perder 120,000 estudiantes o más, según estimó el demógrafo Bob Templeton durante su intervención. Templeton alertó que esta tendencia de disminución parece acelerarse, superando las previsiones previas basadas en las tendencias demográficas del estado.

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La explicación de las causas detrás de este descenso no es sencilla ni unívoca. El comisionado de la TEA, Mike Morath, reconoció durante la audiencia que la agencia aún no puede precisar con exactitud los motivos que originaron la caída de la matrícula. “Tenemos menos alumnos. Esta disminución es algo más acelerada de lo que indicaban las tendencias demográficas estatales. No podemos precisar la causa exacta. Solo sabemos que ha ocurrido. Esto es lo que ha sucedido durante el último año escolar”, señaló Morath, subrayando la incertidumbre institucional ante el fenómeno.

La proyección demográfica anticipa una caída aún mayor en la matrícula de escuelas públicas de Texas para el próximo año académico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Templeton aportó elementos contextuales que ofrecen pistas sobre posibles factores involucrados. Por un lado, observó que la matrícula en escuelas chárter, escuelas virtuales, escuelas privadas y la educación en el hogar ha mostrado un aumento sostenido en el mismo periodo en que la matrícula pública cae. A esto se suma una disminución de la tasa de natalidad, lo que reduce la población en edad escolar y, por lo tanto, la demanda de plazas en el sistema público. Además, Templeton advirtió sobre el efecto de las Cuentas de Libertad Educativa de Texas, un sistema de vales escolares financiado con fondos estatales que permite a las familias destinar recursos públicos a la educación privada. Se proyecta que este programa intensificará la migración de estudiantes desde las escuelas públicas hacia el sector privado en el ciclo lectivo siguiente.

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La reducción de estudiantes tiene consecuencias inmediatas para el financiamiento de los planteles. El modelo de financiación estatal de Texas se basa en el número de alumnos matriculados, por lo que una disminución de matrícula implica una reducción proporcional de los recursos destinados a cada escuela. Este ajuste presupuestario suele traducirse en el cierre de planteles educativos en distintas zonas del estado, ya que las escuelas con menos alumnos dejan de ser viables económicamente. Solo en el ciclo actual, la presión financiera ha llevado a múltiples distritos a replantear su red escolar y a tomar decisiones de cierre.

El descenso de la matrícula no es exclusivo de una sola región sino que afecta a todo el estado de Texas, con particular incidencia en distritos urbanos y suburbanos. Desde enero, el Distrito Escolar Independiente de Fort Worth (Fort Worth ISD) decidió cerrar una escuela adicional, sumándose a las 18 escuelas ya programadas para clausurar. El Distrito Escolar Independiente de Carroll (Carroll ISD) anunció el cierre de una escuela intermedia, mientras que el Distrito Escolar Independiente de Arlington (Arlington ISD) hará lo propio con una escuela primaria. Estas medidas son consecuencia directa de la caída en la matrícula y la consecuente reducción de presupuesto.

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La baja tasa de natalidad en Texas reduce el grupo poblacional en edad escolar y afecta directamente la demanda educativa pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por el impacto social de estos cierres fue expresada durante la audiencia por la representante Gina Hinojosa, quien calificó la situación como una crisis para la educación pública. Hinojosa enfatizó que el cierre de escuelas no solo afecta la estructura educativa, sino que también tiene efectos profundos en la vida de las comunidades. “Muchos de nuestros distritos escolares no lo están logrando. Tenemos 10 escuelas que cerrarán en Austin. Nuestra comunidad no será la misma después de eso. Es muy doloroso, pero está sucediendo. En Fort Worth, donde se ha propuesto el cierre de 18 escuelas. Está sucediendo en El Paso. Está sucediendo en Corpus Christi. Está sucediendo en todo el estado y está devastando las comunidades escolares”, declaró la legisladora.

El seguimiento institucional de los cierres escolares enfrenta limitaciones significativas. El comisionado Morath admitió que, hasta ahora, el estado no ha mantenido un registro sistemático de los cierres de campus escolares. Actualmente, la TEA carece de datos consolidados sobre el número total de edificios escolares activos y la cantidad de estudiantes por plantel. No obstante, se planteó la posibilidad de que la recopilación estructurada de estos datos se inicie a partir del próximo año, lo que permitiría un monitoreo más preciso del fenómeno.

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En paralelo a la crisis de matrícula, la audiencia estatal abordó otro tema relevante para el funcionamiento escolar: la obligación legal de equipar todos los autobuses escolares con cinturones de seguridad de tres puntos, en cumplimiento de la ley SB 546. Los distritos escolares tienen plazo hasta el 29 de mayo para informar a la TEA sobre el costo estimado de adaptar cada autobús, ya sea de propiedad o contratado, con los nuevos dispositivos de seguridad. Como parte de este proceso, los sistemas escolares podrán acceder a una oportunidad de subvención relacionada con la instalación de cinturones.

El cumplimiento total de la normativa está fijado para el 1 de septiembre de 2029, aunque durante la audiencia se discutió la posibilidad de extender los plazos debido a los retrasos en la adquisición de nuevos autobuses y los altos costos asociados. Los distritos de todo Texas han señalado la complejidad logística y financiera de cumplir con el mandato dentro del calendario estipulado por la ley.

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