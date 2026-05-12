El motivo por el que Nebraska implementó cuarentena extrema para pasajeros estadounidenses repatriados del MV Hondius

Diecisiete estadounidenses permanecen en cuarentena en Nebraska tras exposición al hantavirus Andes en un crucero internacional (REUTERS/Hannah McKay)

Un total de 17 estadounidenses que viajaban en el crucero afectado por un brote de hantavirus permanecen en cuarentena en la Universidad de Nebraska. La razón principal de esta medida es garantizar la vigilancia médica y prevenir la posible propagación del virus Andes, una variedad de hantavirus que puede transmitirse entre personas en situaciones de contacto cercano.

La mayoría de los pasajeros fueron trasladados a la Unidad Nacional de Cuarentena, mientras que dos se encuentran en biocontención, uno en Nebraska y otro en Atlanta, por precaución, aunque presentan síntomas leves o son asintomáticos. Las autoridades estadounidenses insisten en que el riesgo para la población general es bajo y que el sistema de salud responde según lo previsto.

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El brote surgió a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó desde Argentina con cerca de 150 personas a bordo. Tras confirmarse varios casos y fallecimientos, las autoridades activaron protocolos de repatriación y cuarentena para los pasajeros estadounidenses.

Todos los repatriados reciben controles diarios de salud y permanecerán bajo observación al menos durante el periodo de incubación del virus, que puede extenderse hasta 42 días, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Quienes no presenten síntomas tras ese lapso podrán continuar su recuperación en casa bajo monitoreo.

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Dónde se encuentran y cómo es la cuarentena

Los 17 estadounidenses llegados desde Tenerife, España, permanecen en la Unidad Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska, un centro especializado en monitorear personas expuestas a enfermedades infecciosas. Cada pasajero ocupa una habitación individual, equipada con sistemas de presión negativa, baño privado, Wi-Fi y elementos para mantenerse activos.

El Dr. Michael Wadman, director médico de la unidad, detalló que el centro cuenta con 20 habitaciones, sin posibilidad de visitas y con personal médico exclusivo. Los pacientes reciben controles diarios de temperatura y se evalúan constantemente en busca de síntomas. Si alguno presenta signos de enfermedad, se lo traslada de inmediato a la Unidad de Biocontención, ubicada en el mismo campus.

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El crucero MV Hondius, con 150 personas a bordo, fue el epicentro del brote de hantavirus detectado en mayo tras varias muertes confirmadas (REUTERS/Hannah McKay)

La Unidad de Biocontención de Nebraska es una de las pocas instalaciones en Estados Unidos diseñadas para tratar enfermedades altamente contagiosas. Este espacio ofrece tratamiento hospitalario completo, desde pacientes estables hasta casos críticos.

Sus sistemas de filtrado y aislamiento permiten evitar cualquier fuga del virus al exterior. Un paciente estadounidense se encuentra allí bajo cuidado, mientras que otro fue derivado a una instalación similar en Atlanta, según informaron fuentes hospitalarias y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

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Quiénes están involucrados y cómo se gestiona la cuarentena

Los protagonistas principales son los 17 estadounidenses que compartieron el viaje en el MV Hondius, además del personal médico de la Universidad de Nebraska y los equipos de salud federales. Los pasajeros fueron trasladados bajo estrictas medidas de bioseguridad desde el aeropuerto hasta el campus hospitalario, donde permanecen aislados.

El Dr. Jeffrey Gold, presidente de la Universidad de Nebraska, destacó a CBS News que “no hay mejor lugar en el país para cuidar de manera segura y efectiva a estas personas”.

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La Unidad Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska cuenta con 20 habitaciones individuales y sistemas avanzados de bioseguridad (REUTERS/Hannah McKay)

El sistema de salud local cuenta con experiencia previa, ya que estas instalaciones se usaron durante la pandemia de COVID-19 y en 2014 durante la crisis del ébola.

“Nuestros equipos han entrenado durante décadas junto a socios federales y estatales para garantizar la seguridad tanto del personal como de la comunidad”, afirmó el Dr. Michael Ash, director ejecutivo de Nebraska Medicine a CBS News.

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Por qué se eligió Nebraska y qué puede pasar ahora

Nebraska se eligió como destino principal de la cuarentena porque su centro médico cuenta con la única Unidad Nacional de Cuarentena financiada por el gobierno federal en Estados Unidos, además de una unidad de biocontención de referencia. Estas instalaciones permiten aislar y tratar a los expuestos sin poner en peligro a otras personas.

El protocolo prevé que los estadounidenses en cuarentena permanezcan bajo observación durante el tiempo de incubación del virus Andes. Si ningún nuevo caso desarrolla síntomas, podrán regresar a sus hogares. En caso de complicaciones o aparición de más casos, el sistema de salud está preparado para derivar a pacientes a otras instalaciones especializadas del país.

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Las autoridades insisten en que el monitoreo y la transparencia seguirán hasta descartar cualquier riesgo residual.

Qué es el hantavirus Andes y por qué preocupa

El virus Andes, detectado en el crucero, se distingue de otros hantavirus por su capacidad de transmisión entre personas, aunque solo ocurre en casos de contacto prolongado y cercano con pacientes sintomáticos.

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Según explicaron voceros del CDC y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fuente más común sigue siendo la exposición a roedores silvestres y sus excrementos, pero el brote en el barco obliga a extremar precauciones debido al entorno cerrado y la convivencia estrecha.

Las autoridades sanitarias aseguran que el riesgo de propagación del virus Andes a la población es muy bajo gracias al aislamiento y monitoreo continuo (REUTERS/Hannah McKay)

Las autoridades sanitarias estadounidenses recalcaron que la cuarentena en Nebraska busca cortar cualquier posible cadena de contagio y proteger tanto a los repatriados como al resto de la comunidad.

“El riesgo para el público es muy, muy bajo. El virus Andes no se propaga fácilmente, requiere un contacto prolongado”, afirmó el Dr. Brian Christine, secretario adjunto de Salud de Estados Unidos, en declaraciones a NBC News.

Cuándo y cómo surgió el brote

El brote de hantavirus se identificó a comienzos de mayo, cuando un pasajero de nacionalidad holandesa desarrolló fiebre y síntomas graves durante el viaje. Este pasajero falleció y, poco después, también murieron su esposa y una turista alemana.

En total, las autoridades han confirmado al menos 11 casos positivos en el barco, aunque la cifra podría aumentar por el largo periodo de incubación del virus.

El crucero, dedicado a expediciones de observación de la naturaleza, partió desde Argentina e hizo escala en puntos remotos del Atlántico Sur antes de arribar a Tenerife. Allí comenzó el proceso de repatriación y cuarentena internacional, con pasajeros estadounidenses, europeos y de otras nacionalidades bajo vigilancia médica en sus respectivos países.