Cae la bolsa de Wall Street tras el repunte de la inflación y del precio del petróleo

El salto en el precio de los combustibles, impulsado por la tensión entre Irán y Estados Unidos, fue el principal motor de la suba inflacionaria. (REUTERS/Carlo Allegri///File Photo)

El dato de inflación en Estados Unidos sorprendió al mercado: los precios subieron 3,8% en abril frente al año anterior, el mayor salto desde 2023. La noticia impactó de inmediato en Wall Street; el S&P 500 y el Nasdaq abrieron en baja y el Dow Jones también registró pérdidas. Los inversores cambiaron sus apuestas y ahora anticipan que la Reserva Federal mantendrá las tasas altas por más tiempo.

La suba de la inflación tuvo un origen claro: los combustibles aumentaron más de 5% en el mes, impulsados por la crisis en el estrecho de Ormuz y la escalada entre Irán y Estados Unidos. El encarecimiento del petróleo elevó los costos para empresas y consumidores, situación que provocó una reacción inmediata en los mercados y reavivó el temor a un shock global de precios por el avance de la energía.

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El impacto directo en Wall Street

Las bolsas estadounidenses reaccionaron con caídas apenas se conoció el dato: 8 de los 11 sectores principales del S&P 500 operaron en rojo, con tecnología y consumo discrecional como los más afectados. El sector tecnológico perdió 0,9 % y el consumo discrecional cayó 1,1 %. Empresas como Qualcomm retrocedieron hasta 6 % en la jornada.

El dato de inflación en Estados Unidos alcanzó el 3,8% anual en abril, superando expectativas y encendiendo alarmas en Wall Street. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

El dato de inflación cortó en seco las apuestas por un recorte de tasas de la Reserva Federal. Los operadores ahora esperan tasas elevadas durante varios meses, lo que encarece el financiamiento y reduce el atractivo de las acciones orientadas al crecimiento. Además, los bonos del Tesoro a dos años se mantuvieron cerca de máximos recientes, reflejando la búsqueda de refugio ante la volatilidad.

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Skyler Weinand, de Regan Capital, explicó que la inflación está aumentando nuevamente, impulsada en gran medida por los persistentemente altos precios del petróleo. Por eso, se prevé que la Fed mantenga su política sin cambios durante el verano boreal, informó el medio financiero Bloomberg Línea.

Factores que explican el salto inflacionario

El incremento de la inflación tuvo como principal detonante la suba de los precios energéticos. El barril de Brent se acercó a USD 107 y el WTI superó los USD 101. La crisis en Medio Oriente, con el cierre parcial del estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre un cese al fuego entre Irán y Estados Unidos, alteró la oferta global de petróleo.

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Las bolsas estadounidenses, incluido el S&P 500 y el Nasdaq, abrieron en baja tras conocerse la cifra de inflación en Estados Unidos. (EFE/Sarah Yenesel)

Esta presión se trasladó a otros rubros: el costo de transporte, los alimentos y la energía en general se encarecieron, y la inflación subyacente, que excluye estos componentes, también subió 0,4% frente a lo esperado por el mercado.

La reacción en Wall Street fue inmediata porque los inversores temen que los mayores costos se trasladen a los precios finales y reduzcan el margen de ganancias de las empresas.

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Efectos sobre empresas y otros mercados

La volatilidad se extendió a los mercados de materias primas, con el cobre cerca de USD 14.000 por tonelada, impulsado por la demanda y problemas de suministro. Tal como reportó Reuters, el oro operó con ligeras pérdidas, presionado por el dólar fuerte y la expectativa de tasas altas.

La Reserva Federal enfrenta presión para mantener las tasas de interés altas, afectando el financiamiento y el atractivo de las acciones de crecimiento. (REUTERS/Chip East/File Photo)

El contexto también golpeó a compañías de consumo y tecnológicas, mientras algunos sectores ligados a materias primas y energía encontraron respaldo. Zebra Technologies subió 15 % tras mejorar su previsión de ventas, y Venture Global ganó 4,7 % al elevar su proyección de beneficios.

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En América Latina, las monedas retrocedieron ante la fortaleza del dólar y el menor apetito por el riesgo. El peso argentino, el colombiano, el chileno y el mexicano se depreciaron, reflejando el efecto dominó de la inflación estadounidense.

Perspectivas: ¿Qué mira el mercado ahora?

Los inversores siguen de cerca la evolución de la guerra en Medio Oriente y el comportamiento del petróleo. Antes del conflicto, el mercado esperaba dos recortes de tasas de la Fed para este año.

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Ahora, la mayoría descuenta que la política monetaria se mantendrá estable, al menos hasta que la inflación muestre señales claras de desaceleración.

El sector tecnológico y de consumo discrecional lideró las caídas en Wall Street, con empresas como Qualcomm retrocediendo hasta 6%. (REUTERS/Brendan McDermid)

A pesar del contexto, las empresas del S&P 500 siguen mostrando ganancias sólidas y más del 15 % ya superó las previsiones en sus balances trimestrales, según la firma de análisis financiero FactSet, según informó la agencia de noticias AP News.

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Los analistas advierten que un aumento prolongado del petróleo o una escalada del conflicto podrían debilitar los márgenes y dañar la recuperación bursátil.

El trasfondo: riesgo sobre la estabilidad del mercado

En los meses recientes, Wall Street alcanzó nuevos máximos gracias a la fortaleza de los resultados corporativos. Brian Moynihan, CEO de Bank of America, afirmó que la actividad de los clientes se mantiene saludable, con un gasto consumidor sólido y calidad de activos estable, lo que indica una economía estadounidense sólida.

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Ahora, la estabilidad depende de una baja en la inflación y de que el petróleo no registre otro salto abrupto. Análisis recogidos porAP News y Bloomberg Línea señalan que, si el conflicto en Medio Oriente se prolonga y el petróleo permanece caro, los costos para las empresas aumentarían y el poder de compra de los hogares se vería afectado.