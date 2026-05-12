Kim Mathers, exesposa de Eminem, enfrentará sentencia en Michigan tras accidente y fuga por conducir ebria

El caso de Kimberly Mathers revive el debate sobre los delitos viales y su impacto en la sociedad estadounidense (Metro Detroit PoliceCam)

En el condado de Macomb, Kimberly Anne Mathers, exesposa del rapero Eminem, enfrentará sentencia judicial el próximo 17 de junio tras declararse “no contest”, una figura legal equivalente a admitir la culpabilidad sin reconocerla explícitamente, ante cargos por conducción bajo los efectos del alcohol y huida del lugar del accidente.

El hecho ocurrió el 16 de febrero en el municipio de Chesterfield, Michigan, cuando Mathers, de 51 años, conducía su Range Rover blanca acompañada por su hijo Parker y tres adolescentes. Su vehículo chocó contra una camioneta Dodge Ram estacionada, la cual fue desplazada unos 15 metros tras el impacto.

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Posteriormente, la acusada se dirigió a su domicilio y colisionó contra la puerta de su garaje. El caso volvió a situar en el centro del debate las consecuencias legales y sociales de estos delitos, según informó el diario local The Detroit News.

Figura mediática desde su relación con el rapero, Mathers estuvo en el centro de la atención pública por episodios personales y legales (Archivo/Redes sociales)

Mathers fue arrestada esa misma noche y presentada ante el tribunal de distrito 42-2 de New Baltimore. La fiscalía del condado de Macomb le imputó los delitos de operar un vehículo bajo los efectos de sustancias y de no detenerse tras una colisión, sancionados con máximos de 93 y 90 días de prisión, respectivamente, conforme detalló Fox 2 Detroit a partir de declaraciones oficiales. El despacho del fiscal explicó: “Estos son los cargos más graves permitidos según la evidencia recabada”.

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En cuanto al peligro social de conducir bajo influencia, el fiscal del condado de Macomb, Pete Lucido, indicó que hacerlo representa una decisión deliberada que pone en riesgo a todos en la vía, destacando las dramáticas consecuencias: “Vemos las consecuencias con demasiada frecuencia: vidas perdidas, familias destruidas y comunidades transformadas inexorablemente. Estas tragedias son evitables”.

Añadió que existen alternativas, como designar un conductor o solicitar transporte, y reafirmó el compromiso de la fiscalía de responsabilizar a quienes conduzcan ebrios.

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La colisión, ocurrida en febrero, involucró a menores y dejó una camioneta desplazada varios metros por el impacto (Metro Detroit PoliceCam)

Investigación judicial y cargos actuales

Según el diario local The Detroit News, la investigación determinó que tras el impacto inicial, la camioneta desplazada recorrió aproximadamente 15 metros, coincidiendo con la información de la oficina del fiscal del condado de Macomb.

Tras ser arrestada la noche del incidente, Mathers compareció ante las autoridades y permaneció a la espera del proceso judicial, reafirmándose que los cargos presentados son los que contempla la evidencia reunida.

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La fiscalía enfatizó que, a pesar de que había menores a bordo durante el accidente, no se presentaron cargos adicionales por la presencia de menores en el vehículo, ya que “la evidencia no sustenta otros delitos”, según informó Fox 2 Detroit.

La fiscalía de Macomb sostiene que los delitos imputados responden a la evidencia disponible y descarta aplicar cargos adicionales (Metro Detroit PoliceCam)

Las reincidencias previas de Kimberly Mathers y su historia judicial

No es la primera vez que Kimberly Anne Mathers enfrenta procesos penales relacionados con accidentes de tráfico y abuso de sustancias. En octubre de 2015, de acuerdo con el diario local The Detroit News, fue protagonista de un accidente grave: al conducir una Cadillac Escalade, perdió el control, chocó contra un poste de servicios públicos y volcó en un zanjón.

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En mayo de 2016, durante una entrevista en Mojo in the Morning, recogida también por Fox 2 Detroit, Mathers admitió que aquel choque fue un intento de suicidio, y explicó que había ingerido una botella entera de ron Malibu antes del accidente.

Por dicho incidente, la corte dictó una sentencia en noviembre de 2016 que incluyó una multa y libertad condicional. En 2003, la acusada también fue arrestada por posesión de drogas en cantidad inferior a 25 gramos, conducción con licencia suspendida y falta de precaución al adelantar un vehículo de emergencia detenido, según el expediente judicial consultado por The Detroit News. En 2004, la reincidencia derivó en una condena de 30 días de cárcel y 90 días de rehabilitación.

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El historial de Mathers incluye otros incidentes relacionados con sustancias y accidentes, así como condenas por posesión de drogas y violaciones de la ley de tránsito (Metro Detroit PoliceCam)

Impacto público y salud mental

Durante su intervención en Mojo in the Morning, Mathers reconoció que la presión mediática empeoró sus problemas de depresión.

También relató el impacto emocional sufrido tras hallar sin vida a su hermana gemela, quien falleció por una presunta sobredosis en un parque de casas rodantes en Warren, Michigan.

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