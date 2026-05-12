Inauguran 79 viviendas accesibles en el Bronx: cuáles son sus características y a quiénes se destinará

El Frederick Shack Residence aporta 79 nuevos estudios asequibles y de apoyo en Crotona Park East, Bronx, como parte de un plan estatal contra la crisis habitacional (Google Maps)

El barrio de Crotona Park East, en el Bronx, suma desde este mes el Frederick Shack Residence, un edificio de siete pisos y 79 estudios gestionado por Urban Pathways. El desarrollo, que demandó una inversión de USD 38 millones, fue inaugurado para ofrecer vivienda a personas en situación de vulnerabilidad y a la comunidad local, con alquileres desde USD 700 mensuales para las unidades asignadas por sorteo, detalló el medio local Bronx News 12.

La obra, impulsada por la gobernadora Kathy Hochul y financiada por el Estado de Nueva York como parte de un plan de USD 25 mil millones para combatir la crisis habitacional, destina 55 estudios a personas que requieren servicios de apoyo y 24 a residentes seleccionados por sorteo. Las primeras mudanzas están previstas para mayo.

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Este proyecto busca brindar una solución concreta a la escasez de vivienda asequible en Nueva York y responde a la estrategia del gobierno estatal para fortalecer el acceso a hogares seguros, modernos y acompañados de servicios sociales. La propia Hochul subrayó que el desarrollo “brindará vivienda moderna muy necesaria al Bronx, mientras asegura que los neoyorquinos más vulnerables encuentren la estabilidad que necesitan para construir un futuro más sólido”, según publicó la web oficial governor.ny.gov.

Características del nuevo edificio

El Frederick Shack Residence reemplaza una residencia previa de 29 unidades demolida en 2024, ampliando la capacidad de atención en el barrio.

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El edificio cuenta con 79 estudios:

55 destinados a personas que accederán a servicios de apoyo.

24 asignados a la comunidad mediante sorteo.

La financiación combinó créditos fiscales estatales y federales, junto con recursos específicos para combatir la falta de vivienda y asistir a personas con discapacidad.

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El desarrollo de USD 38 millones ofrece alquileres desde USD 700 mensuales para residentes seleccionados por sorteo y personas en situación de vulnerabilidad (Google Maps)

Según la agencia estatal de vivienda hcr.ny.gov, el edificio incluye:

Departamentos accesibles para personas con movilidad reducida y discapacidades sensoriales.

Cocina comunitaria.

Lavandería.

Sala de computadoras de uso común.

Espacio de recreación.

Patio ajardinado.

El inmueble incorpora electrodomésticos Energy Star y paneles solares para cumplir con estándares de eficiencia energética.

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Kandra Clark, directora de Políticas de Urban Pathways, explicó al medio local Bronx News 12 que el entorno “incluye patio, lavandería y cocina comunitaria donde se enseñan habilidades básicas para fomentar la autonomía de los residentes”.

¿Quiénes se benefician y cómo funciona el apoyo?

El desarrollo está dirigido a personas que enfrentaron situaciones de calle, adultos con discapacidad y quienes requieren asistencia para mantener la vida independiente. El Estado de Nueva York, a través de la Oficina de Salud Mental, aportará USD 1,3 millones anuales para sostener los servicios sociales que acompañan a quienes habiten los 55 estudios destinados a apoyo.

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El edificio integra cocina y lavandería comunitaria, sala de computadoras, patio ajardinado, departamentos accesibles y paneles solares que garantizan eficiencia energética (Google Maps)

El edificio ofrece acceso a orientación, atención a la salud mental y acompañamiento social en el mismo lugar, lo que facilita la integración y la permanencia en una vivienda estable. Autoridades locales y estatales remarcan que el modelo permite dar respuesta a la demanda creciente de vivienda con servicios para quienes encuentran mayores obstáculos en el mercado habitacional tradicional.

Impacto en Crotona Park East y reacción vecinal

La llegada del Frederick Shack Residence genera expectativas positivas en la zona, donde muchos edificios presentan problemas estructurales y carencias de infraestructura. Parris Woods, vecino del barrio, expresó al medio local Bronx News 12: “Me alegra ver que por fin se construye vivienda asequible en esta parte del Bronx. Muchos edificios aquí son viejos y necesitan ser reemplazados”.

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Otros residentes valoran la diferencia con la oferta de la autoridad pública de vivienda de Nueva York (NYCHA), al destacar la modernidad y los servicios integrados del nuevo desarrollo.

¿Quién fue Frederick Shack y por qué da nombre al edificio?

El edificio lleva el nombre de Frederick Shack, quien fue director ejecutivo de Urban Pathways y referente en la lucha por políticas de vivienda de apoyo en Nueva York. Shack falleció en abril de 2026 y se destacó por impulsar soluciones habitacionales para poblaciones vulnerables.

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El plan de la gobernadora Kathy Hochul busca crear o preservar 100.000 viviendas asequibles en Nueva York, transformando la oferta habitacional del Bronx con más de 10.000 unidades nuevas o recuperadas (Reuters)

La gobernadora Kathy Hochul consideró que el complejo “representa exactamente el tipo de inversión que necesitamos para que los neoyorquinos tengan un lugar asequible donde vivir y acceso a los servicios que necesitan para prosperar”, de acuerdo a la web oficial governor.ny.gov.

El Frederick Shack Residence en el plan estatal de vivienda

El Frederick Shack Residence se integra en el plan quinquenal de la gobernadora Kathy Hochul, que prevé la creación o preservación de 100.000 viviendas asequibles en Nueva York, de las cuales 10.000 unidades nuevas incorporan servicios de apoyo.

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El Bronx ya suma más de 10.000 unidades nuevas o rehabilitadas bajo esta política, lo que transforma la oferta habitacional en el distrito y busca revertir el déficit histórico de viviendas accesibles.

La comisionada RuthAnne Visnauskas, titular de la agencia estatal de vivienda hcr.ny.gov, afirmó: “La vivienda de apoyo es esencial para atender la falta de vivienda y asegurar que todos los neoyorquinos accedan a hogares seguros y servicios que les permitan prosperar”.