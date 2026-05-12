Chocó borracha con sus hijos, se negó a salir del auto en llamas y enfrenta cargos de maltrato infantil en Miami

La conductora Iris Damaris Ruiz fue arrestada en Miami tras provocar un accidente bajo los efectos del alcohol, según la Florida Highway Patrol (NBC News)

Una impactante detención en Miami expuso un caso de conducción bajo los efectos del alcohol con consecuencias judiciales y familiares para la conductora Iris Damaris Ruiz, de 34 años, quien fue arrestada después de provocar un accidente y negarse a abandonar su vehículo en llamas, según informó la Florida Highway Patrol.

La intervención se produjo tras el señalamiento desesperado de su hijo de 12 años, que atrajo la atención de un agente mientras sostenía a su hermano de 2 años, lo que permitió que la familia fuera finalmente rescatada del automóvil sin que hubiera víctimas mortales.

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Nivel de alcohol y cargos judiciales

La gravedad de los hechos quedó registrada en el informe policial, que destacó que la prueba de aliento realizada a Ruiz arrojó un nivel de alcohol en sangre de 0.216%, casi tres veces por encima del límite legal de 0.08%, de acuerdo con lo consignado por NBC News.

Ruiz fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight bajo los cargos de conducir bajo los efectos del alcohol, dos delitos de maltrato infantil sin lesiones graves, conducción bajo los efectos del alcohol con daños a la propiedad y con lesiones.

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Ruiz superó tres veces el límite legal de alcohol en sangre, al registrar 0.216% tras la prueba policial (NBC News)

Detalles del accidente y operativo de rescate

El accidente se produjo poco después de las 19 del domingo, cuando un agente de la Patrulla de Carreteras de Florida divisó un Nissan gris detenido en la sección este de Connector Road, al oeste de la Interestatal 95, con la parte frontal gravemente dañada y humo saliendo del motor.

Al acercarse, el agente observó al niño mayor agitando los brazos para llamar su atención, mientras un hombre trataba de auxiliar a Ruiz, que permanecía en el asiento del conductor negándose a salir, según describen medios locales como Telemundo 51 y NBC Miami.

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Estado de los menores con reacción policial

El menor presentaba enrojecimiento facial y raspones. La situación revestía especial urgencia porque el motor comenzó a incendiarse, pero el agente pudo sofocar el fuego con un extintor antes de que se propagara.

Cuando le indicó a Ruiz que abandonara el vehículo por seguridad, también percibió un fuerte olor a alcohol en su aliento, notó que arrastraba las palabras y presentaba ojos enrojecidos y llorosos, informó la Florida Highway Patrol.

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Al someterla a pruebas de sobriedad, Ruiz evidenció dificultad para mantenerse en pie, balanceándose y confundiendo de manera repetida su pie izquierdo con el derecho al caminar sobre una línea marcada con cinta. También durante la prueba ocular necesitaba instrucciones constantes para seguir el estímulo solo con los ojos, detalló el informe recogido por NBC News.

Los reportes señalan que Ruiz presentaba señales evidentes de intoxicación, dificultad para caminar y conductas erráticas durante la detención (NBC News)

Decisión judicial y consecuencias familiares

Las consecuencias legales se profundizaron tras la audiencia de fianza realizada el lunes. La jueza Mindy Glazer decidió no concederle a Ruiz visitas supervisadas a sus hijos, quienes quedaron bajo la custodia de su abuela materna mientras se resuelve su situación.

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La magistrada fue enfática: “En absoluto. Que se rehabilite y que el juez de dependencia determine si está en condiciones de ser una buena madre para sus hijos. Es una vergüenza y es lamentable. Pasó el Día de las Madres conduciendo ebria con dos niños en el auto, a quienes pudo haber matado”, declaró durante la audiencia, según difundió Telemundo 51.

La jueza subrayó en su fallo: “Debe cumplir con todo lo que disponga el tribunal de dependencia si quiere ver a sus hijos. Primero, deje de beber alcohol. De lo contrario, tendrá que elegir: ¿el alcohol o sus hijos? Eso es lo que le dirá el juez de dependencia. Le irá bien. Saldrá adelante. Solo intente recibir asesoramiento”.

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Durante la audiencia, la jueza Mindy Glazer negó a Ruiz visitas supervisadas a sus hijos, quienes quedaron con su abuela materna (NBC News)

Debido a que, el caso derivó en cargos penales por maltrato infantil y conducción intoxicada, tuvo como consecuencias inmediatas a la suspensión de todo contacto con sus hijos. Hasta el momento, los menores están bajo la custodia de su abuela, mientras un juez de dependencia decidirá sobre el futuro de la patria potestad de Ruiz.