Estados Unidos

Estados Unidos oficializó el megabuque nuclear clase Trump: polémica por su costo récord

El plan contempla quince embarcaciones con propulsión atómica, misiles hipersónicos y láseres de alta potencia, en medio de cuestionamientos del Congreso y la industria

Guardar

Cuando Donald Trump anunció en diciembre de 2025 que la Armada construiría una nueva clase de buques de guerra que llevaría su nombre, muchos lo leyeron como un gesto de ego presidencial. Esta semana, con la publicación del Plan de Construcción Naval para el año fiscal 2027, quedó claro que el proyecto es real, que es nuclear y que tiene un precio que no tiene precedentes en la historia naval estadounidense.

En su columna de Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont desglosó las claves técnicas, estratégicas y políticas de una decisión que abre el debate más profundo sobre el rumbo de la Armada norteamericana en décadas.

PUBLICIDAD

La confirmación nuclear y el presupuesto sin precedentes

El plan de construcción naval publicado esta semana confirma oficialmente por primera vez que la clase Trump tendrá propulsión nuclear. La decisión fue polémica incluso dentro del propio gobierno. Apenas unas semanas atrás, el entonces secretario de Marina John Phelan había dicho que era “improbable” que los buques fueran nucleares. Trump lo despidió en abril y lo reemplazó con el contraalmirante retirado Hung Cao, quien publicó el plan esta semana confirmando la propulsión nuclear.

(Wikipedia - Dominio público)
Estados Unidos confirmó la construcción de 15 megabuques nucleares clase Trump, cuyo costo sin precedentes desató polémica en el Congreso (Wikipedia - Dominio público)

El costo es el dato que más impacta. El costo estimado del buque líder, el USS Defiant, es de 17.470 millones de dólares. La construcción comenzaría en agosto de 2028 y la entrega está proyectada para agosto de 2036.

PUBLICIDAD

El segundo y tercer buque de la clase costarían aproximadamente 13.500 millones y 12.000 millones de dólares respectivamente, con entregas en 2038 y 2039. “Para que se den una idea, un portaaviones nuevo sale entre 13 y 15 mil millones. Son los buques más grandes y más caros que hay”, precisó Serbin Pont.

El plan de largo plazo contempla la adquisición de 15 buques clase Trump entre 2028 y 2055. El presupuesto total del plan naval para el año fiscal 2027 asciende a 68.500 millones de dólares, un aumento del 57% respecto al año anterior, según reportó The Washington Times.

(Wikipedia - Dominio público)
La nueva clase Trump de la Armada estadounidense contará con propulsión nuclear, misiles hipersónicos y sistemas láser de energía dirigida (Wikipedia - Dominio público)

Tecnología de guerra sin precedentes

Las especificaciones técnicas de la clase Trump no tienen equivalente en ninguna armada del mundo. Serbin Pont detalló las dimensiones: una eslora de entre 260 y 270 metros, una manga de hasta 50 metros, velocidades superiores a los 30 nudos y una tripulación de hasta 800 personas. “El triple de cualquiera de los destructores actualmente en servicio”, remarcó.

El armamento incluye 128 celdas de lanzamiento vertical para misiles, un sistema hipersónico de 12 celdas para misiles de ataque de precisión convencional, un riel electromagnético de 32 megajoules, dos cañones navales de cinco pulgadas y sistemas de armas de energía dirigida láser. Será además el primer buque en incorporar los nuevos radares AN-SPY-6 en su versión más avanzada y contará con hangar para aeronaves de despegue vertical, incluyendo el V-22 Osprey.

El consumo energético de todos esos sistemas hace que la propulsión nuclear sea casi una necesidad técnica más que una elección política.

El plan naval para 2027 prevé una inversión de 68.500 millones de dólares, lo que representa un incremento del 57% respecto al año fiscal anterior (Donald Holbert/U.S. Navy vía REUTERS)
El plan naval para 2027 prevé una inversión de 68.500 millones de dólares, lo que representa un incremento del 57% respecto al año fiscal anterior (Donald Holbert/U.S. Navy vía REUTERS)

La pregunta estratégica que divide a los expertos

El proyecto genera una controversia de fondo que va más allá del costo. La Armada tiene hoy 291 buques en servicio, 64 menos de los 355 que exige la ley. El debate central es si construir 15 buques enormes y carísimos es la respuesta correcta a la amenaza china, o si sería más efectivo construir una flota más numerosa de buques más pequeños y capaces.

“¿Necesitamos este buque? El plan era construir más buques para estar a la par de China. Esto, en vez de ampliar la cantidad disponible en la flota, va a hacer que tengamos menos buques y mucho más grandes”, planteó Serbin Pont.

La industria naval agrava el problema. Los astilleros norteamericanos ya operan bajo una presión enorme, con grandes retrasos en los programas de submarinos nucleares, a lo que se suma por primera vez la exportación de submarinos a Australia bajo el acuerdo AUKUS.

La continuidad del programa clase Trump depende del resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos y de decisiones futuras de la administración (EFE/EPA/COSTAS BALTAS)
La continuidad del programa clase Trump depende del resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos y de decisiones futuras de la administración (EFE/EPA/COSTAS BALTAS)

El factor político: un programa que puede no sobrevivir a Trump

El programa tiene un riesgo político evidente: está tan asociado a la figura del presidente que sería uno de los principales blancos de cancelación si los republicanos pierden la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término de noviembre, y su futuro sería aún más incierto si un demócrata gana la presidencia en 2028.

El propio plan de construcción incluye una nota al pie que advierte que todos los elementos más allá del plan quinquenal hasta 2031 “están bajo revisión por la administración”.

La clase Trump es, por ahora, el buque de guerra más ambicioso, más caro y más controvertido que Estados Unidos haya proyectado construir. Si llegará a navegar es una pregunta que depende tanto de los astilleros como del resultado de las próximas elecciones.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosAndrei Serbin PontMegabuque nuclearInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chocó borracha con sus hijos, se negó a salir del auto en llamas y enfrenta cargos de maltrato infantil en Miami

Un tribunal resolvió que los hijos de la mujer arrestada permanecerán al cuidado de su abuela materna, mientras la situación legal de la imputada se define

Chocó borracha con sus hijos, se negó a salir del auto en llamas y enfrenta cargos de maltrato infantil en Miami

Bank of America frena el pánico ante el supuesto apocalipsis de la IA: el 60% de los empleos actuales no existían en 1940

El análisis reciente indicó que las tecnologías emergentes aumentarán la productividad en ciertos sectores, mientras que el desplazamiento laboral, como en otras épocas, dependerá más del tipo de tareas que se automaticen

Bank of America frena el pánico ante el supuesto apocalipsis de la IA: el 60% de los empleos actuales no existían en 1940

Retiran muffins por error de etiquetado que expone a consumidores alérgicos a grave riesgo sanitario

Un fallo en la declaración de ingredientes en una partida de productos de pastelería condujo al retiro de lotes distribuidos en Estados Unidos, según informó la autoridad regulatoria, tras reportarse riesgos para personas con alergia a nueces

Retiran muffins por error de etiquetado que expone a consumidores alérgicos a grave riesgo sanitario

Kim Mathers, exesposa de Eminem, enfrentará sentencia en Michigan tras accidente y fuga por conducir ebria

El proceso judicial establece que la persona acusada se declaró culpable bajo una figura diferenciada, tras provocar una colisión mientras llevaba a menores en su vehículo y abandonar el lugar de los hechos según registros oficiales

Kim Mathers, exesposa de Eminem, enfrentará sentencia en Michigan tras accidente y fuga por conducir ebria

Cae la bolsa de Wall Street tras el repunte de la inflación y del precio del petróleo

Las acciones en Estados Unidos abren a la baja este martes. Los operadores neoyorquinos observan con atención la evolución del escenario financiero y las próximas definiciones de la Reserva Federal

Cae la bolsa de Wall Street tras el repunte de la inflación y del precio del petróleo

TECNO

Google detecta el primer ciberataque desarrollado completamente con inteligencia artificial

Google detecta el primer ciberataque desarrollado completamente con inteligencia artificial

Cómo simular con una foto tuya que apareces en una transmisión oficial del Mundial 2026 usando IA: guía paso a paso

Cómo ganar dinero en YouTube y convertirte en influencer: claves para monetizar tu canal

¿Es seguro limpiar la lavadora con vinagre?, esto dicen los fabricantes

Fraudes corporativos con IA: así copian voces y rostros de directivos para cometer estafas

ENTRETENIMIENTO

Hombre se declara culpable de robar música inédita de Beyoncé y es condenado a dos años de prisión

Hombre se declara culpable de robar música inédita de Beyoncé y es condenado a dos años de prisión

¿David Bowie como Gandalf? Ian McKellen habla del casting que pudo cambiar El Señor de los Anillos

Netflix buscó a Paul McCartney para un roast, pero el ex Beatle rechazó la propuesta: “Hubiera sido bueno para el mundo”

La complicidad de Ayo Edebiri y Don Cheadle, el secreto mejor guardado detrás del éxito de su obra

Creadoras de OnlyFans acusan a ‘Euphoria’ de mostrar una versión “absurda” del trabajo sexual

MUNDO

Más de 6.000 niños reciben tratamiento por obesidad grave en clínicas del Reino Unido: “Es uno de los mayores desafíos en salud pública”

Más de 6.000 niños reciben tratamiento por obesidad grave en clínicas del Reino Unido: “Es uno de los mayores desafíos en salud pública”

Los hogares del Reino Unido recortan su gasto al ritmo más rápido en 16 meses por el temor a una nueva crisis del costo de vida

Un cigarrillo electrónico habría dejado inconscientes a dos gemelas de 13 años en Inglaterra

Las cinco exigencias de Irán que evidencian su poca voluntad de diálogo

El líder de Hezbollah amenazó con convertir el sur del Líbano en “un infierno” y pidió negociaciones indirectas con Israel