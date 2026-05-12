Estados Unidos oficializó el megabuque nuclear clase Trump: polémica por su costo récord

Cuando Donald Trump anunció en diciembre de 2025 que la Armada construiría una nueva clase de buques de guerra que llevaría su nombre, muchos lo leyeron como un gesto de ego presidencial. Esta semana, con la publicación del Plan de Construcción Naval para el año fiscal 2027, quedó claro que el proyecto es real, que es nuclear y que tiene un precio que no tiene precedentes en la historia naval estadounidense.

En su columna de Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont desglosó las claves técnicas, estratégicas y políticas de una decisión que abre el debate más profundo sobre el rumbo de la Armada norteamericana en décadas.

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La confirmación nuclear y el presupuesto sin precedentes

El plan de construcción naval publicado esta semana confirma oficialmente por primera vez que la clase Trump tendrá propulsión nuclear. La decisión fue polémica incluso dentro del propio gobierno. Apenas unas semanas atrás, el entonces secretario de Marina John Phelan había dicho que era “improbable” que los buques fueran nucleares. Trump lo despidió en abril y lo reemplazó con el contraalmirante retirado Hung Cao, quien publicó el plan esta semana confirmando la propulsión nuclear.

Estados Unidos confirmó la construcción de 15 megabuques nucleares clase Trump, cuyo costo sin precedentes desató polémica en el Congreso (Wikipedia - Dominio público)

El costo es el dato que más impacta. El costo estimado del buque líder, el USS Defiant, es de 17.470 millones de dólares. La construcción comenzaría en agosto de 2028 y la entrega está proyectada para agosto de 2036.

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El segundo y tercer buque de la clase costarían aproximadamente 13.500 millones y 12.000 millones de dólares respectivamente, con entregas en 2038 y 2039. “Para que se den una idea, un portaaviones nuevo sale entre 13 y 15 mil millones. Son los buques más grandes y más caros que hay”, precisó Serbin Pont.

El plan de largo plazo contempla la adquisición de 15 buques clase Trump entre 2028 y 2055. El presupuesto total del plan naval para el año fiscal 2027 asciende a 68.500 millones de dólares, un aumento del 57% respecto al año anterior, según reportó The Washington Times.

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La nueva clase Trump de la Armada estadounidense contará con propulsión nuclear, misiles hipersónicos y sistemas láser de energía dirigida (Wikipedia - Dominio público)

Tecnología de guerra sin precedentes

Las especificaciones técnicas de la clase Trump no tienen equivalente en ninguna armada del mundo. Serbin Pont detalló las dimensiones: una eslora de entre 260 y 270 metros, una manga de hasta 50 metros, velocidades superiores a los 30 nudos y una tripulación de hasta 800 personas. “El triple de cualquiera de los destructores actualmente en servicio”, remarcó.

El armamento incluye 128 celdas de lanzamiento vertical para misiles, un sistema hipersónico de 12 celdas para misiles de ataque de precisión convencional, un riel electromagnético de 32 megajoules, dos cañones navales de cinco pulgadas y sistemas de armas de energía dirigida láser. Será además el primer buque en incorporar los nuevos radares AN-SPY-6 en su versión más avanzada y contará con hangar para aeronaves de despegue vertical, incluyendo el V-22 Osprey.

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El consumo energético de todos esos sistemas hace que la propulsión nuclear sea casi una necesidad técnica más que una elección política.

El plan naval para 2027 prevé una inversión de 68.500 millones de dólares, lo que representa un incremento del 57% respecto al año fiscal anterior (Donald Holbert/U.S. Navy vía REUTERS)

La pregunta estratégica que divide a los expertos

El proyecto genera una controversia de fondo que va más allá del costo. La Armada tiene hoy 291 buques en servicio, 64 menos de los 355 que exige la ley. El debate central es si construir 15 buques enormes y carísimos es la respuesta correcta a la amenaza china, o si sería más efectivo construir una flota más numerosa de buques más pequeños y capaces.

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“¿Necesitamos este buque? El plan era construir más buques para estar a la par de China. Esto, en vez de ampliar la cantidad disponible en la flota, va a hacer que tengamos menos buques y mucho más grandes”, planteó Serbin Pont.

La industria naval agrava el problema. Los astilleros norteamericanos ya operan bajo una presión enorme, con grandes retrasos en los programas de submarinos nucleares, a lo que se suma por primera vez la exportación de submarinos a Australia bajo el acuerdo AUKUS.

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La continuidad del programa clase Trump depende del resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos y de decisiones futuras de la administración (EFE/EPA/COSTAS BALTAS)

El factor político: un programa que puede no sobrevivir a Trump

El programa tiene un riesgo político evidente: está tan asociado a la figura del presidente que sería uno de los principales blancos de cancelación si los republicanos pierden la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término de noviembre, y su futuro sería aún más incierto si un demócrata gana la presidencia en 2028.

El propio plan de construcción incluye una nota al pie que advierte que todos los elementos más allá del plan quinquenal hasta 2031 “están bajo revisión por la administración”.

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La clase Trump es, por ahora, el buque de guerra más ambicioso, más caro y más controvertido que Estados Unidos haya proyectado construir. Si llegará a navegar es una pregunta que depende tanto de los astilleros como del resultado de las próximas elecciones.

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